Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
Надзвичайно довгий 6-м кабель для під’єднання навушників до телевізора чи іншого аудіообладнання.
Спеціальна форма та розкішні матеріали, які використовуються для амбушурів цих навушників Philips, забезпечують ідеальне прилягання для максимального комфорту. Вони запобігають втраті звуку та покращують відтворення низьких частот. Амбушури мають форму, що ідеально вирівнюється з ділянкою навколо вуха.
Ці навушники розроблено відповідно до форми вуха для додаткового комфорту та більшого задоволення під час довшого прослуховування.
5.0
з 5
1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
yeske
29/08/2012
Polska
SHP5500 - dobre słuchawki telewizyjne
Słuchawki zdecydowanie do oglądania TV, nie do słuchania muzyki - zbyt słabo reprezntują basy, co w przypadku programów telewizyjnych moim zdaniem akurat wadą nie jest. Reprodukcja dźwięku bardzo czysta i wyraźna, słuchawki wygodnie leżą, dobrze się ogląda telewizję wieczorem. Stonowany, niezbyt krzykliwy, dość elegancki wygląd, długi (6m) kabel, regulacja głośności na kablu (znów w przypadku podłączenia do TV to dość istotnie - telewizor nie reguluje głośności na wyjściu słuchawkowym). Do tego dobra cena. Polecam do TV.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHP5500 Indoor Corded TV Headphone
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHP5500 Indoor Corded TV Headphone