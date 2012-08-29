КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

  • Ізольований знімок виробу
  • Ізольований знімок виробу

Більше не доступний

SHP5500 Indoor Corded TV Headphone

SHP5500/00

5

| (1) Відгук | 100% рекомендують цей виріб

Переглянути всі переваги

Ідеальна довжина для перегляду телевізора на відстані

Надзвичайно довгий 6-м кабель для під’єднання навушників до телевізора чи іншого аудіообладнання.

Амбушури сприяють комфортному носінню і відтворенню низьких частот

Спеціальна форма та розкішні матеріали, які використовуються для амбушурів цих навушників Philips, забезпечують ідеальне прилягання для максимального комфорту. Вони запобігають втраті звуку та покращують відтворення низьких частот. Амбушури мають форму, що ідеально вирівнюється з ділянкою навколо вуха.

Рівень комфорту підвищено для тривалого використання

Ці навушники розроблено відповідно до форми вуха для додаткового комфорту та більшого задоволення під час довшого прослуховування.

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Відгуки

Цими відгуками керує компанія Bazaarvoice і вони відповідають умовам Політики автентичності Bazaarvoice, яка підтримується технологією захисту від шахрайства та аналізом поведінки людей. Подробиці можна знайти на сайті
Оцінки клієнтів у вигляді відгуку та зірочок корисні для всіх покупців. Вони дозволяють дізнатися більше про продукт та допомагають прийняти рішення про покупку. Будь-який клієнт може залишити відгук

5.0

з 5

1

Відгук

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

29/08/2012

Polska

Polska

SHP5500 - dobre słuchawki telewizyjne

Słuchawki zdecydowanie do oglądania TV, nie do słuchania muzyki - zbyt słabo reprezntują basy, co w przypadku programów telewizyjnych moim zdaniem akurat wadą nie jest. Reprodukcja dźwięku bardzo czysta i wyraźna, słuchawki wygodnie leżą, dobrze się ogląda telewizję wieczorem. Stonowany, niezbyt krzykliwy, dość elegancki wygląd, długi (6m) kabel, regulacja głośności na kablu (znów w przypadku podłączenia do TV to dość istotnie - telewizor nie reguluje głośności na wyjściu słuchawkowym). Do tego dobra cena. Polecam do TV.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHP5500 Indoor Corded TV Headphone

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHP5500 Indoor Corded TV Headphone

Підписуйтесь та отримуйте ексклюзивні переваги

  • • Вітальний подарунок -10%*
  • • Унікальні пропозиції

Я хочу отримувати рекламно-інформаційні повідомлення – залежно від моїх уподобань і поведінки – щодо виробів, послуг, подій та акційних пропозицій Philips. Я можу в будь-який момент скасувати підписку!

  • • Вітальний подарунок -10%*
  • • Унікальні пропозиції