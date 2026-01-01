Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
SHP9000/00
Настоящий звук высокого разрешения (HD)
Наушники, предназначенные для высокого разрешения, создают детализированный звуковой образ. Специально настроенные излучатели исключительно четко реагируют на аудиосигналы. Частотный отклик сверхширокого диапазона.
Настоящий звук высокого разрешения (HD)
Механизм с простой регулировкой обеспечивает удобство и плотность прилегания амбушюр к ушной раковине для наилучшего качества звучания.
0
Можно не сомневаться, что золотое покрытие разъема обеспечит более надежное соединение для получения аудиосигнала лучшего качества.
Отзывы