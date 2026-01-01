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Больше не доступен

CineosНаушники Hi-Fi

SHP9000/00

Настоящий звук высокого разрешения (HD)

Наушники, предназначенные для высокого разрешения, создают детализированный звуковой образ. Специально настроенные излучатели исключительно четко реагируют на аудиосигналы. Частотный отклик сверхширокого диапазона.

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Безупречный звук Hi-Fi

Настоящий звук высокого разрешения (HD)

  • Настоящий звук высокого разрешения (HD)

Легко регулируемое оголовье для оптимальной подстройки и удобства

Механизм с простой регулировкой обеспечивает удобство и плотность прилегания амбушюр к ушной раковине для наилучшего качества звучания.

Чехол для хранения входит в комплект

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Позолоченный разъем 24к для сверхнадежного соединения

Можно не сомневаться, что золотое покрытие разъема обеспечит более надежное соединение для получения аудиосигнала лучшего качества.

Технические характеристики

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