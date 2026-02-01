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CineosНавушники hi-fi

SHP9000/00

Бездоганний звук високої чіткості

Неперевершені навушники високої чіткості, що створюють надзвичайно детальний звуковий образ. Спеціально налаштовані динаміки надзвичайно точно реагують на аудіосигнали. Надзвичайно широка частота відповіді.

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Бездоганна висока чіткість

Бездоганний звук високої чіткості

  • Бездоганний звук високої чіткості

50-мм динамік для звуку без спотворення

50-мм динамік поєднує у собі чутливість комбінованого лавсану з потужністю неодиму для створення магнітного ланцюга і забезпечення потужного звуку без спотворення.

Позолочений штекер 24k забезпечує надзвичайно надійне з’єднання

Будьте певні, що вишукане металеве золотисте покриття на штекері забезпечить надійніше з’єднання для кращої якості звуку.

Усе вухо накривається для покращення якості звуку

Повнорозмірні амбушури цих навушників Philips не лише накривають ціле вухо для кращої якості звуку, а й забезпечують місце для більшого, високоефективнішого динаміка.

Технічні характеристики

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