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Більше не доступний
SHP9000/00
Бездоганний звук високої чіткості
Неперевершені навушники високої чіткості, що створюють надзвичайно детальний звуковий образ. Спеціально налаштовані динаміки надзвичайно точно реагують на аудіосигнали. Надзвичайно широка частота відповіді.
Бездоганний звук високої чіткості
50-мм динамік поєднує у собі чутливість комбінованого лавсану з потужністю неодиму для створення магнітного ланцюга і забезпечення потужного звуку без спотворення.
Будьте певні, що вишукане металеве золотисте покриття на штекері забезпечить надійніше з’єднання для кращої якості звуку.
Повнорозмірні амбушури цих навушників Philips не лише накривають ціле вухо для кращої якості звуку, а й забезпечують місце для більшого, високоефективнішого динаміка.
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