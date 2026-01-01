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Больше не доступен

ActionFitСпортивные наушники

SHQ1250TBK/00

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Сверхлегкая модель SHQ1250 идеально подходит для спортзала и пробежек. Эти надежные наушники обеспечивают мощные басы и комфортную посадку.

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Защита от пота

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  • 13,6-мм излучатели/полузакрытое оформл.

  • Заушное крепление

Крепление-крючок для надежной и комфортной посадки

Крепление-крючок обеспечивает надежную и комфортную посадку.

Открытое акустическое оформление позволяет оставаться на связи с окружающими

Эти наушники ActionFit не блокируют внешние звуки, чтобы вы оставались в курсе происходящего вокруг — это особенно важно при занятиях на открытом воздухе. Открытое акустическое оформление позволяет слышать окружающие звуки без ущерба для качества звучания.

Излучатели 13,6 мм обеспечивают мощный звук

Мощные высококачественные излучатели 13,6 мм создают чистое, живое звучание музыки с глубокими динамичными басами, которое поможет вам продолжать тренировки с полными силами.

Технические характеристики

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