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Больше не доступен
SHQ1250TBK/00
Добейтесь успеха!
Сверхлегкая модель SHQ1250 идеально подходит для спортзала и пробежек. Эти надежные наушники обеспечивают мощные басы и комфортную посадку.
13,6-мм излучатели/полузакрытое оформл.
Заушное крепление
Крепление-крючок обеспечивает надежную и комфортную посадку.
Эти наушники ActionFit не блокируют внешние звуки, чтобы вы оставались в курсе происходящего вокруг — это особенно важно при занятиях на открытом воздухе. Открытое акустическое оформление позволяет слышать окружающие звуки без ущерба для качества звучания.
Мощные высококачественные излучатели 13,6 мм создают чистое, живое звучание музыки с глубокими динамичными басами, которое поможет вам продолжать тренировки с полными силами.
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