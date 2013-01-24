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    ActionFit

    Спортивные наушники

    SHQ1250TBK/00
    Общая оценка / 5
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      ActionFit Спортивные наушники

      SHQ1250TBK/00
      Общая оценка / 5

      Добейтесь успеха!

      Сверхлегкая модель SHQ1250 идеально подходит для спортзала и пробежек. Эти надежные наушники обеспечивают мощные басы и комфортную посадку. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      ActionFit Спортивные наушники

      Добейтесь успеха!

      Сверхлегкая модель SHQ1250 идеально подходит для спортзала и пробежек. Эти надежные наушники обеспечивают мощные басы и комфортную посадку. Узнать обо всех преимуществах

      Добейтесь успеха!

      Сверхлегкая модель SHQ1250 идеально подходит для спортзала и пробежек. Эти надежные наушники обеспечивают мощные басы и комфортную посадку. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      ActionFit Спортивные наушники

      Добейтесь успеха!

      Сверхлегкая модель SHQ1250 идеально подходит для спортзала и пробежек. Эти надежные наушники обеспечивают мощные басы и комфортную посадку. Узнать обо всех преимуществах

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        ActionFit

        ActionFit

        Спортивные наушники

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        Защита от пота

        • 13,6-мм излучатели/полузакрытое оформл.
        • Заушное крепление

        Крепление-крючок для надежной и комфортной посадки

        Крепление-крючок обеспечивает надежную и комфортную посадку.

        Открытое акустическое оформление позволяет оставаться на связи с окружающими

        Эти наушники ActionFit не блокируют внешние звуки, чтобы вы оставались в курсе происходящего вокруг — это особенно важно при занятиях на открытом воздухе. Открытое акустическое оформление позволяет слышать окружающие звуки без ущерба для качества звучания.

        Излучатели 13,6 мм обеспечивают мощный звук

        Мощные высококачественные излучатели 13,6 мм создают чистое, живое звучание музыки с глубокими динамичными басами, которое поможет вам продолжать тренировки с полными силами.

        Технические характеристики

        • Дизайн

          цвет
          Черный

        • Звук

          Диафрагма
          Майларовый купол
          Звуковая катушка
          CCAW
          Акустическая система
          открытый
          Сопротивление
          32 Ом
          Максимальная входная мощность
          10 мВт
          Чувствительность
          106 дБ
          Диаметр излучателя
          13,6 мм
          Диапазон частот
          15 - 22 000

        • Подключения

          Тип кабеля
          Бескислородная медь (OFC)
          Подключение кабеля
          Параллельное, симметричное
          Длина кабеля
          1,0  м
          Разъем
          3,5  миллиметра
          Покрытие разъема
          Позолоченный

        • Внутренняя упаковка

          Вес брутто
          0,595  фунта
          Вес брутто
          0,27  кг
          GTIN
          2 69 25970 71194 8
          высота
          6,5  см
          высота
          2,6  (дюймы)
          Длина
          18,1  см
          Длина
          7,1  (дюймы)
          Вес нетто
          0,212  фунта
          Вес нетто
          0,096  кг
          Количество потребительских упаковок
          6
          Вес упаковки
          0,174  кг
          Вес упаковки
          0,384  фунта
          ширина
          16,2  см
          ширина
          6,4  (дюймы)

        • Внешняя упаковка

          Вес брутто
          2,69  фунта
          Вес брутто
          1,22  кг
          GTIN
          1 69 25970 71194 1
          высота
          14,2  см
          высота
          5,6  (дюймы)
          Длина
          33,3  см
          Длина
          13,1  (дюймы)
          Вес нетто
          0,847  фунта
          Вес нетто
          0,384  кг
          Количество потребительских упаковок
          24
          Вес упаковки
          0,836  кг
          Вес упаковки
          1,843  фунта
          ширина
          18,9  см
          ширина
          7,4  (дюймы)

        • Размеры упаковки

          Глубина
          2,5  см
          Глубина
          1  (дюймы)
          EAN
          69 25970 71194 4
          Вес брутто
          0,033  кг
          Вес брутто
          0,073  фунта
          высота
          17,2  см
          высота
          6,8  (дюймы)
          Вес нетто
          0,035  фунта
          Вес нетто
          0,016  кг
          Количество изделий в упаковке
          1
          Тип упаковки
          Картон
          Вес упаковки
          0,037  фунта
          Вес упаковки
          0,017  кг
          Тип размещения на полке
          Оба
          ширина
          5  см
          ширина
          2  (дюймы)

        • Габариты изделия

          Глубина
          0,8  (дюймы)
          Глубина
          2  см
          высота
          2,4  (дюймы)
          высота
          6  см
          Вес
          0,035  фунта
          Вес
          0,016  кг
          ширина
          1,4  (дюймы)
          ширина
          3,5  см

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