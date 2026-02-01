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Більше не доступний
SHQ1250TBK/00
Досягайте успіху
Ультралегкі SHQ1250 є Вашим ідеальним супутником спортзалі та на пробіжках. Міцні навушники гарантують потужні баси та комфортну фіксацію.
13,6-мм динаміки/напівзакритого типу
Кріплення для вух
Кріплення-гачок забезпечує стійкість і комфортну фіксацію.
Ці навушники ActionFit не блокують звук, що дозволяє стежити за тим, що відбувається навколо, і залишатися в безпеці, особливо під час тренувань на вулиці. Акустична конструкція відкритого типу забезпечує якісний звук, не приховуючи світ навколо вас.
Потужні 13,6-мм динаміки відтворюють енергійну музику, з насиченими та динамічними басами, що мотивують вас рухатися. Динаміки найвищої якості гарантують яскраве звучання, що додає сил під час кожного тренування.
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