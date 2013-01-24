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Ультралегкі SHQ1250 є Вашим ідеальним супутником спортзалі та на пробіжках. Міцні навушники гарантують потужні баси та комфортну фіксацію. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Досягайте успіху
Ультралегкі SHQ1250 є Вашим ідеальним супутником спортзалі та на пробіжках. Міцні навушники гарантують потужні баси та комфортну фіксацію. Переглянути усі переваги
Досягайте успіху
Ультралегкі SHQ1250 є Вашим ідеальним супутником спортзалі та на пробіжках. Міцні навушники гарантують потужні баси та комфортну фіксацію. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Досягайте успіху
Ультралегкі SHQ1250 є Вашим ідеальним супутником спортзалі та на пробіжках. Міцні навушники гарантують потужні баси та комфортну фіксацію. Переглянути усі переваги
Спортивні навушники
Ціна магазину Philips
Усього:
Кріплення для вух забезпечує стійкість і комфортну фіксацію.
Ці навушники ActionFit не блокують звук, що дозволяє стежити за тим, що відбувається навколо, і залишатися в безпеці, особливо під час тренувань на вулиці. Акустична конструкція відкритого типу забезпечує якісний звук, не приховуючи світ навколо Вас.
Потужні 13,6-мм динаміки відтворюють енергійну музику, з насиченими та динамічними басами, що мотивують Вас рухатися. Динаміки найвищої якості гарантують яскраве звучання, що додає сил під час кожного тренування.
Конструкція
Звук
Під'єднання
Внутрішня коробка
Зовнішня коробка
Розміри упаковки
Розміри виробу