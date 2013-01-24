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    ActionFit

    Спортивні навушники

    SHQ1250TBK/00
    Загальна оцінка / 5
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      ActionFit Спортивні навушники

      SHQ1250TBK/00
      Загальна оцінка / 5

      Досягайте успіху

      Ультралегкі SHQ1250 є Вашим ідеальним супутником спортзалі та на пробіжках. Міцні навушники гарантують потужні баси та комфортну фіксацію. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      ActionFit Спортивні навушники

      Досягайте успіху

      Ультралегкі SHQ1250 є Вашим ідеальним супутником спортзалі та на пробіжках. Міцні навушники гарантують потужні баси та комфортну фіксацію. Переглянути усі переваги

      Досягайте успіху

      Ультралегкі SHQ1250 є Вашим ідеальним супутником спортзалі та на пробіжках. Міцні навушники гарантують потужні баси та комфортну фіксацію. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      ActionFit Спортивні навушники

      Досягайте успіху

      Ультралегкі SHQ1250 є Вашим ідеальним супутником спортзалі та на пробіжках. Міцні навушники гарантують потужні баси та комфортну фіксацію. Переглянути усі переваги

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        ActionFit

        ActionFit

        Спортивні навушники

        Ціна магазину Philips

        Усього:

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        Захист від поту

        • 13,6-мм динаміки/напівзакритого типу
        • Кріплення для вух

        Кріплення для вух для стійкості та комфорту

        Кріплення для вух забезпечує стійкість і комфортну фіксацію.

        Завдяки акустичній конструкції відкритого типу Ви зможете бути в курсі того, що відбувається навколо

        Ці навушники ActionFit не блокують звук, що дозволяє стежити за тим, що відбувається навколо, і залишатися в безпеці, особливо під час тренувань на вулиці. Акустична конструкція відкритого типу забезпечує якісний звук, не приховуючи світ навколо Вас.

        13,6-мм динаміки забезпечують потужне звучання

        Потужні 13,6-мм динаміки відтворюють енергійну музику, з насиченими та динамічними басами, що мотивують Вас рухатися. Динаміки найвищої якості гарантують яскраве звучання, що додає сил під час кожного тренування.

        Технічні характеристики

        • Конструкція

          Колір
          Чорний

        • Звук

          Мембрана
          Майларовий купол
          Звукова котушка
          CCAW
          Акустична система
          відкрита
          Опір
          32 Ом
          Максимальна вхідна потужність
          10 мВт
          Чутливість
          106 дБ
          Діаметр динаміків
          13,6 мм
          Частотна характеристика
          15–22 000

        • Під'єднання

          Тип кабелю
          Безкиснева мідь
          Під’єднання кабелю
          два паралельні дроти, симетричне
          Довжина кабелю
          1,0  м
          Конектор
          3,5  мм
          Покриття конектора
          Позолота

        • Внутрішня коробка

          Вага брутто
          0,595  фнт.
          Вага брутто
          0,27  кг
          Код GTIN
          2 69 25970 71194 8
          Висота
          6,5  см
          Висота
          2,6  дюймів
          Довжина
          18,1  см
          Довжина
          7,1  дюймів
          Вага нетто
          0,212  фнт.
          Вага нетто
          0,096  кг
          Кількість споживчих комплектів
          6
          Вага тари
          0,174  кг
          Вага тари
          0,384  фнт.
          Ширина
          16,2  см
          Ширина
          6,4  дюймів

        • Зовнішня коробка

          Вага брутто
          2,69  фнт.
          Вага брутто
          1,22  кг
          Код GTIN
          1 69 25970 71194 1
          Висота
          14,2  см
          Висота
          5,6  дюймів
          Довжина
          33,3  см
          Довжина
          13,1  дюймів
          Вага нетто
          0,847  фнт.
          Вага нетто
          0,384  кг
          Кількість споживчих комплектів
          24
          Вага тари
          0,836  кг
          Вага тари
          1,843  фнт.
          Ширина
          18,9  см
          Ширина
          7,4  дюймів

        • Розміри упаковки

          Глибина
          2,5  см
          Глибина
          1  дюймів
          Код EAN
          69 25970 71194 4
          Вага брутто
          0,033  кг
          Вага брутто
          0,073  фнт.
          Висота
          17,2  см
          Висота
          6,8  дюймів
          Вага нетто
          0,035  фнт.
          Вага нетто
          0,016  кг
          Кількість виробів
          1
          Тип упаковки
          Картон
          Вага тари
          0,037  фнт.
          Вага тари
          0,017  кг
          Тип розміщення на полиці
          Обидва
          Ширина
          5  см
          Ширина
          2  дюймів

        • Розміри виробу

          Глибина
          0,8  дюймів
          Глибина
          2  см
          Висота
          2,4  дюймів
          Висота
          6  см
          Вага
          0,035  фнт.
          Вага
          0,016  кг
          Ширина
          1,4  дюймів
          Ширина
          3,5  см

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