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ActionFitСпортивні навушники

SHQ1250TBK/00

Досягайте успіху

Ультралегкі SHQ1250 є Вашим ідеальним супутником спортзалі та на пробіжках. Міцні навушники гарантують потужні баси та комфортну фіксацію.

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Захист від поту

Досягайте успіху

  • 13,6-мм динаміки/напівзакритого типу

  • Кріплення для вух

Кріплення-гачок для стійкості та комфорту

Кріплення-гачок забезпечує стійкість і комфортну фіксацію.

Завдяки акустичній конструкції відкритого типу ви зможете бути в курсі того, що відбувається навколо

Ці навушники ActionFit не блокують звук, що дозволяє стежити за тим, що відбувається навколо, і залишатися в безпеці, особливо під час тренувань на вулиці. Акустична конструкція відкритого типу забезпечує якісний звук, не приховуючи світ навколо вас.

13,6-мм динаміки забезпечують потужне звучання

Потужні 13,6-мм динаміки відтворюють енергійну музику, з насиченими та динамічними басами, що мотивують вас рухатися. Динаміки найвищої якості гарантують яскраве звучання, що додає сил під час кожного тренування.

Технічні характеристики

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