Завдяки акустичній конструкції відкритого типу ви зможете бути в курсі того, що відбувається навколо

Ці навушники ActionFit не блокують звук, що дозволяє стежити за тим, що відбувається навколо, і залишатися в безпеці, особливо під час тренувань на вулиці. Акустична конструкція відкритого типу забезпечує якісний звук, не приховуючи світ навколо вас.