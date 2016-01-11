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    ActionFit

    Спортивные наушники

    SHQ1400BL/00
    Общая оценка / 5
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      ActionFit Спортивные наушники

      SHQ1400BL/00
      Общая оценка / 5

      ПОКОРЯЙТЕ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ

      Спортивные наушники Philips Actionfit RunWild подтолкнут вас к достижению новых личных рекордов. Они обладают легкой как перышко водонепроницаемой конструкцией с регулируемой посадкой, а высокомощные излучатели обеспечивают воспроизведение насыщенных басов, чтобы ваши силы не иссякали. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      ActionFit Спортивные наушники

      ПОКОРЯЙТЕ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ

      Спортивные наушники Philips Actionfit RunWild подтолкнут вас к достижению новых личных рекордов. Они обладают легкой как перышко водонепроницаемой конструкцией с регулируемой посадкой, а высокомощные излучатели обеспечивают воспроизведение насыщенных басов, чтобы ваши силы не иссякали. Узнать обо всех преимуществах

      ПОКОРЯЙТЕ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ

      Спортивные наушники Philips Actionfit RunWild подтолкнут вас к достижению новых личных рекордов. Они обладают легкой как перышко водонепроницаемой конструкцией с регулируемой посадкой, а высокомощные излучатели обеспечивают воспроизведение насыщенных басов, чтобы ваши силы не иссякали. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      ActionFit Спортивные наушники

      ПОКОРЯЙТЕ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ

      Спортивные наушники Philips Actionfit RunWild подтолкнут вас к достижению новых личных рекордов. Они обладают легкой как перышко водонепроницаемой конструкцией с регулируемой посадкой, а высокомощные излучатели обеспечивают воспроизведение насыщенных басов, чтобы ваши силы не иссякали. Узнать обо всех преимуществах

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        ActionFit

        ActionFit

        Спортивные наушники

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        Итого:

        ПОКОРЯЙТЕ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ

        Регулируемые спортивные наушники-вкладыши

        • Идеально для использования на улице
        • Возможность влажной чистки
        • Защита от воды и пота
        • Наушник-вкладыш
        Выберите свой стиль: вкладыши, крепления-крючки или крепления в виде плавников

        Выберите свой стиль: вкладыши, крепления-крючки или крепления в виде плавников

        Выберите для себя наиболее подходящую посадку наушников, не сковывающую движения: вкладыши, крепления-крючки или крепления в виде плавников.

        Открытое акустическое оформление позволяет слышать окружающие звуки в целях безопасности

        Открытое акустическое оформление позволяет слышать окружающие звуки в целях безопасности

        Наслаждайтесь качественным звучанием, оставаясь в курсе происходящего. Акустическое оформление открытого типа позволяет безопасно тренироваться на улице.

        Усиленный кевларовый кабель (Kevlar®) для максимальной прочности

        Усиленный кевларовый кабель (Kevlar®) для максимальной прочности

        Разработано для гарантии прочности и надежности. Кевларовый кабель хорошо защищен от износа и поломок и рассчитан на использование в жестких условиях тренировок.

        Превосходное звучание поможет вам двигаться вперед

        Превосходное звучание поможет вам двигаться вперед

        13,6-мм излучатели обеспечивают великолепное звучание, которое помогает достичь превосходных результатов.

        Идеальный вариант для интенсивных тренировок с защитой от влаги по стандарту IPX4

        Идеальный вариант для интенсивных тренировок с защитой от влаги по стандарту IPX4

        Не бойтесь вспотеть или промокнуть. С защитой от влаги по стандарту IPX4 вы можете тренироваться даже под дождем, и ни одна капля влаги не проникнет в наушники.

        Кабельный зажим входит в комплект для защиты от спутывания кабеля во время тренировки

        Кабельный зажим входит в комплект для защиты от спутывания кабеля во время тренировки

        Кабельный зажим обеспечивает удобное положение кабеля во время максимальных нагрузок.

        Максимальный комфорт при тренировке: легкие наушники весят всего 4,69 г

        Максимальный комфорт при тренировке: легкие наушники весят всего 4,69 г

        Наушники ActionFit весят всего 4,69 грамма — они очень легкие и обеспечивают комфортное ношение. В действительности во время тренировки вы даже не будете их ощущать — останется лишь превосходный, мощный звук, который гарантирует концентрацию и служит стимулом к тренировкам.

        Можно мыть после тренировок

        Водонепроницаемые материалы, из которых изготовлены наушники, позволяют мыть их под краном.

        • Дизайн

          цвет
          Синий

        • Звук

          Диафрагма
          ПЭТ
          Сопротивление
          32 Ом
          Чувствительность
          107 дБ
          Максимальная входная мощность
          10 мВт
          Диаметр излучателя
          13,6 мм
          Акустическая система
          Полузакрытая
          Тип магнита
          Неодимовый
          Диапазон частот
          15—22 000 Гц

        • Подключения

          Разъем
          3,5  миллиметра
          Длина кабеля
          1,2  м
          Подключение кабеля
          Параллельное, симметричное
          Покрытие разъема
          Позолоченный

        • Аксессуары

          Съемные вкладыши
          1 пара
          Съемные крепления в виде плавников
          1 пара
          Съемные крепления-крючки
          1 пара
          Размещение кабелей
          Кабельный зажим

        • Внутренняя упаковка

          Вес брутто
          0,12  кг
          GTIN
          2 69 25970 70954 9
          высота
          6  см
          Длина
          18,1  см
          Вес нетто
          0,0393  кг
          Количество потребительских упаковок
          3
          Вес упаковки
          0,0807  кг
          ширина
          8,2  см

        • Внешняя упаковка

          Вес брутто
          1,191  кг
          GTIN
          1 69 25970 70954 2
          высота
          16  см
          Длина
          35,3  см
          Вес нетто
          0,3144  кг
          Количество потребительских упаковок
          24
          Вес упаковки
          0,8766  кг
          ширина
          19,9  см

        • Размеры упаковки

          Глубина
          2,5  см
          EAN
          69 25970 70954 5
          Вес брутто
          0,0322  кг
          высота
          17,3  см
          Вес нетто
          0,0131  кг
          Количество изделий в упаковке
          1
          Тип упаковки
          Картон
          Вес упаковки
          0,0191  кг
          Тип размещения на полке
          Оба
          ширина
          5  см

        • Габариты изделия

          Глубина
          9  см
          высота
          3  см
          Вес
          0,0131  кг
          ширина
          4,5  см

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