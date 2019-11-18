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Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
SHQ1400BL/00
Идеально для использования на улице
Возможность влажной чистки
Защита от воды и пота
Наушник-вкладыш
Выберите для себя наиболее подходящую посадку наушников, не сковывающую движения: вкладыши, крепления-крючки или крепления в виде плавников.
Наслаждайтесь качественным звучанием, оставаясь в курсе происходящего. Акустическое оформление открытого типа позволяет безопасно тренироваться на улице.
Разработано для гарантии прочности и надежности. Кевларовый кабель хорошо защищен от износа и поломок и рассчитан на использование в жестких условиях тренировок.
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
Iwan
18/11/2019
Україна
Чудові спортивні навушники
Відмінні вкладиші для занять спортом. Добре продумана ергономіка, зручно сидять у вухах. Як не дивно, користуюсь насадками без дужок та кріплень. Не випадають та не заважають. Чудовий діапазон відтворення звуку. Поки найкращі та найзручніші спортивні дротові навушники, які були мною випробувані.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про ActionFit SHQ1400LF Спортивні навушники
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про ActionFit SHQ1400LF Спортивні навушники