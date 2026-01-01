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Больше не доступен
SHS3305BK/10
Надежная посадка
Сверхкомфортные для активной жизни, эти эргономичные наушники оснащены специальным держателем-крючком и звучат просто фантастически. Встроенный микрофон гарантирует чистое звучание голоса.
15-мм излучатели, открытое оформление
Заушное крепление
Этот 15-мм излучатель имеет идеальные размеры для комфорта при ношении и обеспечения чистого звучания без искажений.
Эти наушники выполнены по форме уха для обеспечения повышенной комфортности и большего наслаждения при длительных периодах прослушивания.
Эти мягкие и гибкие 3D крепления наушника не производят дискомфортных ощущений во время активных действий или прослушивания музыки на ходу.
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