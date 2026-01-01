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Наушники с заушным креплением

SHS3305BK/10

Надежная посадка

Сверхкомфортные для активной жизни, эти эргономичные наушники оснащены специальным держателем-крючком и звучат просто фантастически. Встроенный микрофон гарантирует чистое звучание голоса.

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Гибкий держатель-крючок подходит для любого уха

Надежная посадка

  • 15-мм излучатели, открытое оформление

  • Заушное крепление

15-мм излучатель обеспечивает комфорт при ношении

15-мм излучатель обеспечивает комфорт при ношении

Этот 15-мм излучатель имеет идеальные размеры для комфорта при ношении и обеспечения чистого звучания без искажений.

Наушники эргономичной формы повышают комфорт пользователя

Эти наушники выполнены по форме уха для обеспечения повышенной комфортности и большего наслаждения при длительных периодах прослушивания.

3D гибкие крепления обеспечивают надежную посадку на уши любых размеров

Эти мягкие и гибкие 3D крепления наушника не производят дискомфортных ощущений во время активных действий или прослушивания музыки на ходу.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

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