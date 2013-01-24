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    Наушники с заушным креплением

    SHS3305BK/10
    Общая оценка / 5
    • Надежная посадка Надежная посадка Надежная посадка
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      Наушники с заушным креплением

      SHS3305BK/10
      Общая оценка / 5

      Надежная посадка

      Сверхкомфортные для активной жизни, эти эргономичные наушники оснащены специальным держателем-крючком и звучат просто фантастически. Встроенный микрофон гарантирует чистое звучание голоса. Узнать обо всех преимуществах

      Наушники с заушным креплением

      Надежная посадка

      Сверхкомфортные для активной жизни, эти эргономичные наушники оснащены специальным держателем-крючком и звучат просто фантастически. Встроенный микрофон гарантирует чистое звучание голоса. Узнать обо всех преимуществах

      Надежная посадка

      Сверхкомфортные для активной жизни, эти эргономичные наушники оснащены специальным держателем-крючком и звучат просто фантастически. Встроенный микрофон гарантирует чистое звучание голоса. Узнать обо всех преимуществах

      Наушники с заушным креплением

      Надежная посадка

      Сверхкомфортные для активной жизни, эти эргономичные наушники оснащены специальным держателем-крючком и звучат просто фантастически. Встроенный микрофон гарантирует чистое звучание голоса. Узнать обо всех преимуществах

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        Наушники с заушным креплением

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Надежная посадка

        Гибкий держатель-крючок подходит для любого уха

        • 15-мм излучатели, открытое оформление
        • Заушное крепление
        15-мм излучатель обеспечивает комфорт при ношении

        15-мм излучатель обеспечивает комфорт при ношении

        Достаточно небольшой для оптимальной подгонки и в то же время достаточно большой для обеспечения чистого звучания без искажений, этот 15-мм излучатель имеет идеальный размер для прослушивания.

        Встроенные микрофон и кнопка вызова

        Встроенные микрофон и кнопка вызова

        Встроенные микрофон и кнопка вызова позволяют использовать гарнитуру Philips как для прослушивания музыки, так и для разговора по мобильному телефону. Общайтесь по громкой связи, с легкостью принимая и завершая вызовы с помощью гарнитуры.

        Басовый канал подчеркивает звучание НЧ для создания реалистичного звука

        Благодаря акустически настроенным воздушным каналам, которые усиливают низкие частоты, предоставляется возможность насладиться фантастической реалистичностью и притягательностью звучания.

        Наслаждайтесь лучшими для этого класса характеристиками и качеством звучания

        Акустически настраиваемая конструкция и высококачественные излучатели обеспечивают лучшие в своем классе характеристики звучания.

        3D гибкие крепления обеспечивают надежную посадку на уши любых размеров

        Эти мягкие и гибкие 3D крепления наушника не производят дискомфортных ощущений во время активных действий или прослушивания музыки на ходу.

        Наушники эргономичной формы повышают комфорт пользователя

        Эти наушники выполнены по форме уха для обеспечения повышенной комфортности и большего наслаждения при длительных периодах прослушивания.

        Контурные крепления наушников увеличивают комфорт при носке и надежность

        Крепления наушников остаются на месте даже при движении, что обеспечивает комфортную посадку наушников и отличное звучание.соприкасается с тыльной стороной ушной раковины и крепит наушники к ушам

        Кабель длиной 1,2 метра идеально подходит для использования на улице

        Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.

        Удобно крепится к ушам и не спадает с них во время движения

        Независимо от того бежите ли вы, едете ли на велосипеде или принимаете участие в активных развлечениях, эти наушники всегда будут комфортно сидеть на ваших ушах.

        Очень прочная конструкция продлевает срок службы

        Можно не сомневаться в длительности срока службы, т.к. они специально спроектированы для грубого использования и изготовлены из прочных материалов.

        Технические характеристики

        • Звук

          Акустическая система
          открытый
          Диафрагма
          Майларовый купол
          Тип магнита
          Неодимовый
          Тип
          Динамический
          Звуковая катушка
          медный
          Диапазон частот
          20 - 20 000  Гц
          Чувствительность
          100  дБ
          Диаметр излучателя
          15  миллиметра
          Максимальная входная мощность
          5  мВт
          Сопротивление
          16  Ом

        • Подключения

          Тип кабеля
          Бескислородная медь (OFC)
          Подключение кабеля
          Параллельное, асимметричное
          Длина кабеля
          1,2  м
          Разъем
          3,5  миллиметра
          Покрытие разъема
          Хромированный
          Микрофон
          Встроенный микрофон

        • Комфорт

          Стиль ношения
          Заушное крепление

        • Дизайн

          цвет
          Черный

        • Внутренняя упаковка

          Вес брутто
          0,1812  кг
          высота
          11  см
          Длина
          18,2  см
          Вес нетто
          0,0525  кг
          Количество потребительских упаковок
          3
          Вес упаковки
          0,1287  кг
          ширина
          8,6  см
          GTIN
          2 69 51613 99202 3

        • Внешняя упаковка

          Вес брутто
          1,68  кг
          высота
          23,2  см
          Длина
          35,4  см
          Вес нетто
          0,42  кг
          Количество потребительских упаковок
          24
          Вес упаковки
          1,26  кг
          ширина
          19,2  см
          GTIN
          1 69 51613 99202 6

        • Размеры упаковки

          Глубина
          2,6  см
          Вес брутто
          0,047  кг
          высота
          17  см
          Вес нетто
          0,0175  кг
          Количество изделий в упаковке
          1
          Вес упаковки
          0,0295  кг
          ширина
          9,5  см
          EAN
          69 51613 99202 9

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