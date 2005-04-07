Защитите и носите ваш iPod в трех цветах
Повсюду носите iPod с собой в защитном силиконовом чехле. Три стильных цвета для соответствия одежде. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Защитите и носите ваш iPod в трех цветах
Повсюду носите iPod с собой в защитном силиконовом чехле. Три стильных цвета для соответствия одежде. Узнать обо всех преимуществах
Защитите и носите ваш iPod в трех цветах
Повсюду носите iPod с собой в защитном силиконовом чехле. Три стильных цвета для соответствия одежде. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Защитите и носите ваш iPod в трех цветах
Повсюду носите iPod с собой в защитном силиконовом чехле. Три стильных цвета для соответствия одежде. Узнать обо всех преимуществах
Силиконовый чехол
Итого:
Этот легкий дизайн точно подходит к вашему iPod, обеспечивая безопасность и доступ к кнопкам управления.
Удобный доступ к кнопкам управления, портам, и экранам позволяет с легкостью просматривать и использовать функции iPod.
Этот легкий силиконовый чехол защищает от царапин и обычного износа.
Три стильных цвета позволят менять внешний вид вашего iPod по вашему настроению.
Упаковка
Внутренняя упаковка
Внешняя упаковка