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Силиконовый чехол

SJM3706/10
Общая оценка / 5
  • Защитите и носите ваш iPod в трех цветах Защитите и носите ваш iPod в трех цветах Защитите и носите ваш iPod в трех цветах
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    Силиконовый чехол

    SJM3706/10
    Общая оценка / 5

    Защитите и носите ваш iPod в трех цветах

    Повсюду носите iPod с собой в защитном силиконовом чехле. Три стильных цвета для соответствия одежде. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Силиконовый чехол

    Защитите и носите ваш iPod в трех цветах

    Повсюду носите iPod с собой в защитном силиконовом чехле. Три стильных цвета для соответствия одежде. Узнать обо всех преимуществах

    Защитите и носите ваш iPod в трех цветах

    Повсюду носите iPod с собой в защитном силиконовом чехле. Три стильных цвета для соответствия одежде. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Силиконовый чехол

    Защитите и носите ваш iPod в трех цветах

    Повсюду носите iPod с собой в защитном силиконовом чехле. Три стильных цвета для соответствия одежде. Узнать обо всех преимуществах

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      Силиконовый чехол

      Силиконовый чехол

      Итого:

      Защитите и носите ваш iPod в трех цветах

      • Для iPod
      • набор из 3 штук

      Облегающий дизайн для безопасности

      Этот легкий дизайн точно подходит к вашему iPod, обеспечивая безопасность и доступ к кнопкам управления.

      Простой доступ к кнопкам управления, портам, экрану

      Удобный доступ к кнопкам управления, портам, и экранам позволяет с легкостью просматривать и использовать функции iPod.

      Конструкция, защищающая от царапин

      Этот легкий силиконовый чехол защищает от царапин и обычного износа.

      Три стильных цвета изменят внешний вид вашего iPod

      Три стильных цвета позволят менять внешний вид вашего iPod по вашему настроению.

      • Упаковка

        EAN/UPC/GTIN
        00 26616 02410 0
        Количество
        1
        Длина
        27,6  см
        Ширина
        21  см
        Высота
        1,3  см
        Вес брутто
        0,145  кг

      • Внутренняя упаковка

        EAN/UPC/GTIN
        1 00 26616 02410 7
        Количество
        6
        Длина
        284  мм
        Ширина
        217  мм
        Высота
        92  мм
        Вес брутто
        1,071  кг
        Вес упаковки
        0,2  кг
        Вес нетто
        0,871  кг

      • Внешняя упаковка

        EAN/UPC/GTIN
        2 00 26616 02410 4
        Количество
        24
        Длина
        44,5  мм
        Ширина
        29,4  мм
        Высота
        29,2  мм
        Вес брутто
        3,984  кг
        Вес упаковки
        0,5  кг
        Вес нетто
        3,484  кг

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