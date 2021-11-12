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  • Идеально чисто, невероятно комфортно
  • Идеально чисто, невероятно комфортно
  • Идеально чисто, невероятно комфортно
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  • Идеально чисто, невероятно комфортно
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Больше не доступен

Shaver S9000 PrestigeЭлектробритва серии S9000: сухое и влажное бритье

SP9820/12

4.9
| (63) Отзывы | 96% рекомендуют этот продукт
Идеально чисто, невероятно комфортно
Оцените максимально чистое и гладкое бритье даже при 7-дневной щетине с бритвой Philips S9000 Prestige. Благодаря технологии SkinIQ бритва адаптирует бритье под ваши потребности для достижения идеального результата.
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Производитель электробритв №1 в мире1

С технологией SkinIQ

Идеально чисто, невероятно комфортно

  • Лезвия NanoTech Dual Precision

  • Высокоточная подвесная система

  • Мощный цифровой двигатель

  • Защитное покрытие SkinGlide

Сверхпрочные самозатачивающиеся лезвия для самого гладкого бритья

Сверхпрочные самозатачивающиеся лезвия для самого гладкого бритья

Лезвия NanoTech Dual Precision совершают 150 000 срезаний в минуту, обеспечивая максимально гладкое бритье. Эти 72 самозатачивающихся лезвия со сверхострыми краями обладают повышенной износостойкостью для идеального результата на протяжении всего срока использования.

Идеальное положение лезвий для максимально точного бритья

Идеальное положение лезвий для максимально точного бритья

Philips S9000 Prestige оснащена высокоточной подвесной системой, которая обеспечивает идеальное положение лезвий для максимально точного срезания волосков.

Быстрое и эффективное бритье

Быстрое и эффективное бритье

Максимальная скорость вращения для максимальной эффективности. Самый современный цифровой двигатель Philips обеспечивает точное бритье вне зависимости от формы лица или густоты бороды.

Технические характеристики

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Отзывы

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4.9

из 5

63

Отзывы

96%

рекомендуют этот продукт

2

12/11/2021

Україна

Україна

Отличная бритва!

Давно присматривался к электробритве и вот наконец решился приобрести. Ну и понятное дело, если уж покупать, то что-то стоящее. Бритвой я вполне доволен, бреет отлично без раздражений как на сухую так и с пеной. Единственный для меня минус - это отсутствие встроенного тримера. Тример есть, но отдельной насадкой, лично мне не очень удобно. К тому же купив такую бритву захотелось ее доукомплектовать различными насадками (ведь есть куча насадок с другими бритвами бренда), но увы... мне не удалось найти ни одной, что в принципе не логично! Бритва ведь класса люкс, а сделать ее еще круче нет возможности (хотя есть другие бритвы бренда с другими (и даже с несколькими) насадками! Обидно! Но в остальном отличная! Рекомендую!

Плюсы

Отлично бреет!

Минусы

нет возможности докупить насадки!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver S9000 Prestige SP9860/13 Электробритва серии S9000: сухое и влажное бритье

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver S9000 Prestige SP9860/13 Электробритва серии S9000: сухое и влажное бритье

29/04/2020

Україна

Україна

Очень хорошая бритва

До сих пор я использовал одноразовые бритвы, а сейчас я научусь пользоваться электрической бритвой Philips. В коробке находится бритва Philips S9000 Prestige, высококачественный чехол XL, Прецизионный триммер SmartClick и циновка Qi для беспроводной зарядки бритвы. Моим первым впечатлением является бритва, очень хорошо выполненная с точки зрения качества, внешнего вида и, конечно, коврика для зарядки супер бритвы. Он выглядит великолепно, особенно ночью, потому что подставка подсвечивается во время зарядки бритвы.

Плюсы

Удобная бритва

Минусы

Не заметил

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver S9000 Prestige SP9860/13 Электробритва серии S9000: сухое и влажное бритье

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver S9000 Prestige SP9860/13 Электробритва серии S9000: сухое и влажное бритье

26/04/2020

Україна

Україна

Достойный прибор

У меня достаточно чувствительная кожа лица, по этому к выбору новой бритвы я отнесся достаточно ответственно. Я прочитал много отзывов и описаний разных моделей бритв на сайтах и отдал преимущество именно этой модели так, как оно идеально подходит именно для деликатной кожы. После первой недели использования окончательно убедился, что это именно мой вариант и выбор сделан правильно. Бритва имеет движущиеся в разном направлении головки, которые с точность повторяют все изгибы моего лица, удаляя волосы в самых труднодоступных местах. Краи этих же головок покрыты наночастицами и снижают трение во время работы, не оставляя роздражения. Лезвия очень острые и с лёгкостью справляются с щетиной любой длины за считанные минуты как при сухом, так и влажном использовании. Эстет возможность выбора режима работы. Бритва действительно хорошего качества и стоит внимания.

Плюсы

Ножей бритвы хватает на достаточно долгое время. Наличие безпроводного зарядного устройства.

Минусы

Нет

Этот отзыв про Shaver S9000 Prestige SP9860/13 Электробритва серии S9000: сухое и влажное бритье

Этот отзыв про Shaver S9000 Prestige SP9860/13 Электробритва серии S9000: сухое и влажное бритье

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      Примечания

      1. Источник: Euromonitor International Limited, объем продаж в розничных ценах, согласно определению категории бритв для тела, данные за 2024 год, исследование проведено в октябре 2024 года. 