Скидка -10% за подписку*
Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Бритвы для лица
Все серии
Shaver S9000 Prestige Электробритва серии S9000: сухое и влажное бритье
Больше не доступен
Поддержка
SP9820/12
В магазин
Выполните вход или создайте учетную запись
Получите мгновенный доступ к инструкциям, персонализированной поддержке и полезным сервисам – быстро и без лишних усилий.
Руководство с важными сведениями
Заявление о соответствии требованиям Великобритании - English (US)
Все (11)
Что означают символы на бритве Philips?
Можно ли заменить аккумулятор в бритве Philips?
Какую пену/гель можно использовать с бритвой Philips?
Можно ли заряжать бритву Philips после каждого бритья?
Как снять бритвенные головки с бритвы Philips?
ShaverКомпактный триммер
HQ8505 Адаптер питания
ShaversЩеточка для очищения
SH91Сменные бритвенные головки
Бритва Philips не заряжается
Связаться с Philips
Мы готовы помочь