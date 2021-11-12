КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

  • Чрезвычайно гладкое и комфортное бритье
  • Чрезвычайно гладкое и комфортное бритье
  • Чрезвычайно гладкое и комфортное бритье
  • Чрезвычайно гладкое и комфортное бритье
  • Чрезвычайно гладкое и комфортное бритье
  • Чрезвычайно гладкое и комфортное бритье
  • Чрезвычайно гладкое и комфортное бритье
  • Чрезвычайно гладкое и комфортное бритье
  • Чрезвычайно гладкое и комфортное бритье
  • Чрезвычайно гладкое и комфортное бритье
  • Чрезвычайно гладкое и комфортное бритье
  • Чрезвычайно гладкое и комфортное бритье
  • Чрезвычайно гладкое и комфортное бритье
  • Чрезвычайно гладкое и комфортное бритье
  • Чрезвычайно гладкое и комфортное бритье
  • Чрезвычайно гладкое и комфортное бритье
  • Чрезвычайно гладкое и комфортное бритье
  • Чрезвычайно гладкое и комфортное бритье
  • Чрезвычайно гладкое и комфортное бритье
  • Чрезвычайно гладкое и комфортное бритье
  • Чрезвычайно гладкое и комфортное бритье
  • Чрезвычайно гладкое и комфортное бритье
  • Чрезвычайно гладкое и комфортное бритье
  • Чрезвычайно гладкое и комфортное бритье

Больше не доступен

Shaver S9000 PrestigeЭлектробритва серии S9000: сухое и влажное бритье

SP9883/36

4.9
| (63) Отзывы | 96% рекомендуют этот продукт
Чрезвычайно гладкое и комфортное бритье
Оцените максимально гладкое бритье без раздражения кожи с бритвой Philips серии 9000 Prestige. Она сбривает волоски до 0,00 мм к коже благодаря системе бритья Lift & Cut, в то время как технология SkinIQ адаптируется к форме лица даже при бритье 7-дневной бороды.
Посмотреть все преимущества
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Производитель электробритв №1 в мире1

Для идеально гладкого бритья даже 7-дневной бороды

Чрезвычайно гладкое и комфортное бритье

  • Чрезвычайно гладкое бритье

  • Лезвия NanoTech Dual Precision

  • Покрытие Hydro SkinGlide

  • Подвесная система Ultraflex

  • До 5 лет гарантии*****

Сбривает волоски до 0,00 мм к коже с помощью системы Lift & Cut

Сбривает волоски до 0,00 мм к коже с помощью системы Lift & Cut

Наша уникальная запатентованная система с ротором Lift & Cut бережно приподнимает волоски прямо от корня, что позволяет бритве точно срезать их прямо возле кожи (до 0,00 мм) без прикосновения к коже лезвий. Идеальная точность для гладкой кожи до самого вечера*.

Срезает волоски во всех направлениях с поворотными лезвиями 360°

Срезает волоски во всех направлениях с поворотными лезвиями 360°

Роторные бритвы Philips изготавливаются с учетом естественного роста волос и захватывают все волоски, растущие в любых направлениях, благодаря поворотным лезвиям 360°, сбривающим их с любой стороны. Эти лезвия NanoTech Dual Precision совершают до 165 000 срезаний в минуту и срезают на 25 % больше волосков каждым движением**.

Адаптируется к любой форме лица с подвесной системой Ultraflex

Адаптируется к любой форме лица с подвесной системой Ultraflex

Подвесная система Ultraflex с полностью подвижными бритвенными головками адаптируется к контурам лица для срезания даже труднодоступных волосков на шее. Это обеспечивает чрезвычайно гладкое и комфортное бритье.

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Найдите запасные части или аксессуары

Перейти к разделу

Запасные части и аксессуары

Отзывы

Этими отзывами управляет компания Bazaarvoice. Они соответствуют политике подлинности Bazaarvoice, которая поддерживается технологией борьбы с мошенничеством и анализом поведения субъектов. Подробную информацию см. на
Оценки клиентов в виде отзыва и звездочек полезны для всех покупателей. Они позволяют узнать больше о продукте и помогают принять решение о покупке. Любой клиент может оставить отзыв

4.9

из 5

63

Отзывы

96%

рекомендуют этот продукт

2

12/11/2021

Україна

Україна

Отличная бритва!

Давно присматривался к электробритве и вот наконец решился приобрести. Ну и понятное дело, если уж покупать, то что-то стоящее. Бритвой я вполне доволен, бреет отлично без раздражений как на сухую так и с пеной. Единственный для меня минус - это отсутствие встроенного тримера. Тример есть, но отдельной насадкой, лично мне не очень удобно. К тому же купив такую бритву захотелось ее доукомплектовать различными насадками (ведь есть куча насадок с другими бритвами бренда), но увы... мне не удалось найти ни одной, что в принципе не логично! Бритва ведь класса люкс, а сделать ее еще круче нет возможности (хотя есть другие бритвы бренда с другими (и даже с несколькими) насадками! Обидно! Но в остальном отличная! Рекомендую!

Плюсы

Отлично бреет!

Минусы

нет возможности докупить насадки!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver S9000 Prestige SP9860/13 Электробритва серии S9000: сухое и влажное бритье

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver S9000 Prestige SP9860/13 Электробритва серии S9000: сухое и влажное бритье

29/04/2020

Україна

Україна

Очень хорошая бритва

До сих пор я использовал одноразовые бритвы, а сейчас я научусь пользоваться электрической бритвой Philips. В коробке находится бритва Philips S9000 Prestige, высококачественный чехол XL, Прецизионный триммер SmartClick и циновка Qi для беспроводной зарядки бритвы. Моим первым впечатлением является бритва, очень хорошо выполненная с точки зрения качества, внешнего вида и, конечно, коврика для зарядки супер бритвы. Он выглядит великолепно, особенно ночью, потому что подставка подсвечивается во время зарядки бритвы.

Плюсы

Удобная бритва

Минусы

Не заметил

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver S9000 Prestige SP9860/13 Электробритва серии S9000: сухое и влажное бритье

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver S9000 Prestige SP9860/13 Электробритва серии S9000: сухое и влажное бритье

26/04/2020

Україна

Україна

Достойный прибор

У меня достаточно чувствительная кожа лица, по этому к выбору новой бритвы я отнесся достаточно ответственно. Я прочитал много отзывов и описаний разных моделей бритв на сайтах и отдал преимущество именно этой модели так, как оно идеально подходит именно для деликатной кожы. После первой недели использования окончательно убедился, что это именно мой вариант и выбор сделан правильно. Бритва имеет движущиеся в разном направлении головки, которые с точность повторяют все изгибы моего лица, удаляя волосы в самых труднодоступных местах. Краи этих же головок покрыты наночастицами и снижают трение во время работы, не оставляя роздражения. Лезвия очень острые и с лёгкостью справляются с щетиной любой длины за считанные минуты как при сухом, так и влажном использовании. Эстет возможность выбора режима работы. Бритва действительно хорошего качества и стоит внимания.

Плюсы

Ножей бритвы хватает на достаточно долгое время. Наличие безпроводного зарядного устройства.

Минусы

Нет

Этот отзыв про Shaver S9000 Prestige SP9860/13 Электробритва серии S9000: сухое и влажное бритье

Этот отзыв про Shaver S9000 Prestige SP9860/13 Электробритва серии S9000: сухое и влажное бритье

Подписывайтесь и получите -10% дополнительную скидку на Philips.ua*

    Заполнив форму, вы соглашаетесь с обработкой и хранением ваших персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», а также согласие на получение email-рассылки с рекламно-информационными сообщениями относительно продуктов Philips. Вы можете отменить подписку в любой момент. *Промокод на скидку действует в официальном интернет-магазине Philips.ua и будет отправлен на указанный электронный адрес вместе с условиями использования при первой регистрации.

      Примечания

      1. Источник: Euromonitor International Limited, объем продаж в розничных ценах, согласно определению категории бритв для тела, данные за 2024 год, исследование проведено в октябре 2024 года. 

      1. Мнение 92 % участников опроса. Тест проведен независимым агентством, 95 участников — корейских мужчин возрастом от 18 до 65 лет

      2. по сравнению с бритвой Philips серии 3000, на 3-дневной щетине

      3. * по сравнению с предыдущей моделью

      4. * * Сравнение количества остатков щетины в устройстве после использования чистящей жидкости и воды в картридже

      5. * * * Гарантия на 2 года + расширенная гарантия на 3 года при регистрации на Philips.com в течение 90 дней с даты приобретения.