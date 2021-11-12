Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
Чрезвычайно гладкое бритье
Лезвия NanoTech Dual Precision
Покрытие Hydro SkinGlide
Подвесная система Ultraflex
До 5 лет гарантии*****
Наша уникальная запатентованная система с ротором Lift & Cut бережно приподнимает волоски прямо от корня, что позволяет бритве точно срезать их прямо возле кожи (до 0,00 мм) без прикосновения к коже лезвий. Идеальная точность для гладкой кожи до самого вечера*.
Роторные бритвы Philips изготавливаются с учетом естественного роста волос и захватывают все волоски, растущие в любых направлениях, благодаря поворотным лезвиям 360°, сбривающим их с любой стороны. Эти лезвия NanoTech Dual Precision совершают до 165 000 срезаний в минуту и срезают на 25 % больше волосков каждым движением**.
Подвесная система Ultraflex с полностью подвижными бритвенными головками адаптируется к контурам лица для срезания даже труднодоступных волосков на шее. Это обеспечивает чрезвычайно гладкое и комфортное бритье.
4.9
из 5
63
Отзывы
96%
рекомендуют этот продукт
AlexDavidoff
12/11/2021
Україна
Отличная бритва!
Давно присматривался к электробритве и вот наконец решился приобрести. Ну и понятное дело, если уж покупать, то что-то стоящее. Бритвой я вполне доволен, бреет отлично без раздражений как на сухую так и с пеной. Единственный для меня минус - это отсутствие встроенного тримера. Тример есть, но отдельной насадкой, лично мне не очень удобно. К тому же купив такую бритву захотелось ее доукомплектовать различными насадками (ведь есть куча насадок с другими бритвами бренда), но увы... мне не удалось найти ни одной, что в принципе не логично! Бритва ведь класса люкс, а сделать ее еще круче нет возможности (хотя есть другие бритвы бренда с другими (и даже с несколькими) насадками! Обидно! Но в остальном отличная! Рекомендую!
Плюсы
Отлично бреет!
Минусы
нет возможности докупить насадки!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver S9000 Prestige SP9860/13 Электробритва серии S9000: сухое и влажное бритье
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver S9000 Prestige SP9860/13 Электробритва серии S9000: сухое и влажное бритье
Sportstr
29/04/2020
Україна
Очень хорошая бритва
До сих пор я использовал одноразовые бритвы, а сейчас я научусь пользоваться электрической бритвой Philips. В коробке находится бритва Philips S9000 Prestige, высококачественный чехол XL, Прецизионный триммер SmartClick и циновка Qi для беспроводной зарядки бритвы. Моим первым впечатлением является бритва, очень хорошо выполненная с точки зрения качества, внешнего вида и, конечно, коврика для зарядки супер бритвы. Он выглядит великолепно, особенно ночью, потому что подставка подсвечивается во время зарядки бритвы.
Плюсы
Удобная бритва
Минусы
Не заметил
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver S9000 Prestige SP9860/13 Электробритва серии S9000: сухое и влажное бритье
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver S9000 Prestige SP9860/13 Электробритва серии S9000: сухое и влажное бритье
Елисей
26/04/2020
Україна
Достойный прибор
У меня достаточно чувствительная кожа лица, по этому к выбору новой бритвы я отнесся достаточно ответственно. Я прочитал много отзывов и описаний разных моделей бритв на сайтах и отдал преимущество именно этой модели так, как оно идеально подходит именно для деликатной кожы. После первой недели использования окончательно убедился, что это именно мой вариант и выбор сделан правильно. Бритва имеет движущиеся в разном направлении головки, которые с точность повторяют все изгибы моего лица, удаляя волосы в самых труднодоступных местах. Краи этих же головок покрыты наночастицами и снижают трение во время работы, не оставляя роздражения. Лезвия очень острые и с лёгкостью справляются с щетиной любой длины за считанные минуты как при сухом, так и влажном использовании. Эстет возможность выбора режима работы. Бритва действительно хорошего качества и стоит внимания.
Плюсы
Ножей бритвы хватает на достаточно долгое время. Наличие безпроводного зарядного устройства.
Минусы
Нет
Этот отзыв про Shaver S9000 Prestige SP9860/13 Электробритва серии S9000: сухое и влажное бритье
Этот отзыв про Shaver S9000 Prestige SP9860/13 Электробритва серии S9000: сухое и влажное бритье
Источник: Euromonitor International Limited, объем продаж в розничных ценах, согласно определению категории бритв для тела, данные за 2024 год, исследование проведено в октябре 2024 года.
Мнение 92 % участников опроса. Тест проведен независимым агентством, 95 участников — корейских мужчин возрастом от 18 до 65 лет
по сравнению с бритвой Philips серии 3000, на 3-дневной щетине
* по сравнению с предыдущей моделью
* * Сравнение количества остатков щетины в устройстве после использования чистящей жидкости и воды в картридже
* * * Гарантия на 2 года + расширенная гарантия на 3 года при регистрации на Philips.com в течение 90 дней с даты приобретения.