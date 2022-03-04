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    Shaver S9000 Prestige

    Электробритва серии S9000: сухое и влажное бритье

    SP9883/36
    Общая оценка / 5
    1 награда
    • Чрезвычайно гладкое и комфортное бритье Чрезвычайно гладкое и комфортное бритье Чрезвычайно гладкое и комфортное бритье
      -{discount-value}

      Shaver S9000 Prestige Электробритва серии S9000: сухое и влажное бритье

      SP9883/36
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Чрезвычайно гладкое и комфортное бритье

      Оцените максимально гладкое бритье без раздражения кожи с бритвой Philips серии 9000 Prestige. Она сбривает волоски до 0,00 мм к коже благодаря системе бритья Lift & Cut, в то время как технология SkinIQ адаптируется к форме лица даже при бритье 7-дневной бороды. Узнать обо всех преимуществах

      Shaver S9000 Prestige Электробритва серии S9000: сухое и влажное бритье

      Чрезвычайно гладкое и комфортное бритье

      Оцените максимально гладкое бритье без раздражения кожи с бритвой Philips серии 9000 Prestige. Она сбривает волоски до 0,00 мм к коже благодаря системе бритья Lift & Cut, в то время как технология SkinIQ адаптируется к форме лица даже при бритье 7-дневной бороды. Узнать обо всех преимуществах

      Чрезвычайно гладкое и комфортное бритье

      Оцените максимально гладкое бритье без раздражения кожи с бритвой Philips серии 9000 Prestige. Она сбривает волоски до 0,00 мм к коже благодаря системе бритья Lift & Cut, в то время как технология SkinIQ адаптируется к форме лица даже при бритье 7-дневной бороды. Узнать обо всех преимуществах

      Shaver S9000 Prestige Электробритва серии S9000: сухое и влажное бритье

      Чрезвычайно гладкое и комфортное бритье

      Оцените максимально гладкое бритье без раздражения кожи с бритвой Philips серии 9000 Prestige. Она сбривает волоски до 0,00 мм к коже благодаря системе бритья Lift & Cut, в то время как технология SkinIQ адаптируется к форме лица даже при бритье 7-дневной бороды. Узнать обо всех преимуществах

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        Shaver S9000 Prestige

        Shaver S9000 Prestige

        Электробритва серии S9000: сухое и влажное бритье

        - {discount-value}

        Итого:

        Чрезвычайно гладкое и комфортное бритье

        Для идеально гладкого бритья даже 7-дневной бороды

        • Чрезвычайно гладкое бритье
        • Лезвия NanoTech Dual Precision
        • Покрытие Hydro SkinGlide
        • Подвесная система Ultraflex
        • Срок службы мотора и аккумулятора — 7 лет
        Сбривает волоски до 0,00 мм к коже с помощью системы Lift & Cut

        Сбривает волоски до 0,00 мм к коже с помощью системы Lift & Cut

        Наша уникальная запатентованная система с ротором Lift & Cut бережно приподнимает волоски прямо от корня, что позволяет бритве точно срезать их прямо возле кожи (до 0,00 мм) без прикосновения к коже лезвий. Идеальная точность для гладкой кожи до самого вечера*.

        Сверхострые лезвия с повышенной износостойкостью для идеально гладкого бритья

        Сверхострые лезвия с повышенной износостойкостью для идеально гладкого бритья

        Роторные бритвы Philips изготавливаются с учетом естественного роста волос и захватывают все волоски, растущие в любых направлениях, благодаря поворотным лезвиям 360°, сбривающим их с любой стороны. Эти лезвия NanoTech Dual Precision совершают до 165 000 срезаний в минуту и обеспечивают максимально гладкое бритье.

        Адаптируется к любой форме лица с подвесной системой Ultraflex

        Адаптируется к любой форме лица с подвесной системой Ultraflex

        Подвесная система Ultraflex с полностью подвижными бритвенными головками адаптируется к контурам лица для срезания даже труднодоступных волосков на шее. Это обеспечивает чрезвычайно гладкое и комфортное бритье.

        На 50 % более плавное* скольжение с покрытием Hydro SkinGlide

        На 50 % более плавное* скольжение с покрытием Hydro SkinGlide

        Бритвенные головки покрыты специальным защитным покрытием из 500 000 гидрофильных микрогранул на см², которое обеспечивает более гладкое скольжение и снижает трение на 50 %**.

        Долговечность: 7-летний срок службы мотора и аккумулятора

        Долговечность: 7-летний срок службы мотора и аккумулятора

        Мотор и аккумулятор нашей бритвы предназначены для долговечной работы в течение 7 лет — все это при стабильно высокой мощности бритвенного блока. Самозатачивающиеся лезвия останутся в идеальной кондиции в течение 2 лет.

        Регулировка в зависимости от густоты бороды с датчиком Power Adapt

        Регулировка в зависимости от густоты бороды с датчиком Power Adapt

        Интеллектуальная технология распознавания измеряет параметры щетины 500 раз в секунду, а датчик PowerAdapt автоматически адаптирует мощность бритвы для максимально эффективного бритья любого типа волос.

        Оптимальная скорость и эффективность с мощным цифровым двигателем

        Оптимальная скорость и эффективность с мощным цифровым двигателем

        Максимальная скорость вращения для максимальной эффективности. Наш самый современный цифровой двигатель обеспечивает точное бритье вне зависимости от формы лица или густоты бороды.

        Регулируйте параметры бритья с персональными настройками

        Регулируйте параметры бритья с персональными настройками

        Выбирайте низкую, среднюю или высокую скорость работы бритвы с персональными настройками. Подстройте стиль бритья согласно особенностям вашей кожи и личным предпочтениям.

        Глубокая и гигиеничная очистка всего за 1 минуту со станцией самоочистки Quick Clean Pod

        Глубокая и гигиеничная очистка всего за 1 минуту со станцией самоочистки Quick Clean Pod

        Мощная система очистки эффективно очищает и смазывает бритву всего за 1 минуту, поддерживая ее в оптимальном состоянии. Очистка бритвы в станции в 10 раз эффективнее, чем обычная очистка водой**. Это самая маленькая в мире станция очистки, которую можно с удобством хранить и использовать где угодно.

        Удобная беспроводная зарядка

        Удобная беспроводная зарядка

        Провода в «мокрых точках» остались в прошлом. Просто положите беспроводную электробритву на панель зарядки Qi для беспроводной зарядки.

        Выбирайте комфортное сухое или освежающее влажное бритье

        Выбирайте комфортное сухое или освежающее влажное бритье

        Брейтесь так, как нужно именно вам. Вы можете выбрать комфортное сухое или освежающее влажное бритье, бриться с гелем или пеной даже в душе.

        Насадка-стайлер для бороды с 5 установками длины

        Насадка-стайлер для бороды с 5 установками длины

        Измените свой образ с помощью насадки-стайлера для бороды. 5 установок длины на выбор подходят для создания идеальной щетины или моделирования аккуратной короткой бороды. Закругленные кончики и гребни предотвращают появление раздражения.

        С заботой о вас и нашей планете

        С заботой о вас и нашей планете

        Мы в Philips стараемся сделать экологичными все аспекты создания продукции. Все бритвы 9000 Prestige изготавливаются из качественных и долговечных компонентов и упакованы в пригодные к переработке материалы, а лезвия на 80 % изготовлены из переработанной стали и производятся на фабрике, использующей на 100 % возобновляемую энергию.

        Подравнивание усов и бакенбард

        Подравнивание усов и бакенбард

        Удобный в использовании и безопасный для кожи высокоточный триммер в форме насадки поможет создать желаемый образ с усами или бакенбардами.

        Цифровой дисплей с интуитивно понятными значками для удобства использования

        Цифровой дисплей с интуитивно понятными значками для удобства использования

        На интуитивно понятном дисплее отображается вся необходимая информация, что позволяет в полной мере использовать все возможности вашей бритвы: трехуровневый цифровой индикатор аккумулятора (%), индикатор очистки, индикатор низкого заряда аккумулятора, индикатор замены головки, индикатор дорожной блокировки

        Для хранения бритвы и аксессуаров

        Для хранения бритвы и аксессуаров

        Бритва S9000 Prestige поставляется вместе с премиальным чехлом для хранения всех аксессуаров. Идеально для поездок и безопасно для хранения.

        Полная зарядка обеспечивает 60 минут автономной работы

        Эта передовая система зарядки предлагает сразу 2 удобных варианта: 60 минут работы при полной зарядке аккумулятора или целый сеанс работы после быстрой зарядки.

        • Аксессуары

          SmartClick
          • Триммер для носа
          • Компактный триммер
          Чехол
          Премиальный чехол
          Станция Самоочистки
          • Да
          • 1 картридж в комплекте

        • Мощность

          Зарядка
          • Зарядная панель Qi
          • 3 часа для полной зарядки
          • Быстрая зарядка за 18 минут
          Время работы
          60 минут
          Тип элемента питания
          Литий-ионный

        • Дизайн

          Ручка
          • Эргономичный дизайн
          • Нескользящее покрытие
          Отделка
          Классическая элегантность
          Цвет
          Светло-золотистый

        • Обслуживание

          Сменные головки
          Заменяйте каждые 2 года моделью SH91
          Гарантия 2 года
          Да

        • Качество бритья

          Бритвенная система
          • Лезвия NanoTech Dual Precision
          • Покрытие Hydro SkinGlide
          Гибкость головки
          Подвесная система Ultraflex
          Технология SkinIQ
          • Мощный цифровой двигатель
          • Датчик мощности
          • Персональные настройки

        • Удобство использования

          Очистка
          • Беспроводная Станция Самоочистки
          • Открытие одним касанием
          • Можно промывать под водой
          Дисплей
          Индикатор заряда аккумулятора в процентах
          Сухое и влажное бритье
          Влажное и сухое бритье

        • срок службы

          Срок службы мотора и аккумулятора
          7 лет

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              • По сравнению с моделью предыдущего поколения
              • * Сравнение количества остатков щетины в устройстве после использования чистящей жидкости и воды в картридже
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