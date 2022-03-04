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Чрезвычайно гладкое и комфортное бритье
Оцените максимально гладкое бритье без раздражения кожи с бритвой Philips серии 9000 Prestige. Она сбривает волоски до 0,00 мм к коже благодаря системе бритья Lift & Cut, в то время как технология SkinIQ адаптируется к форме лица даже при бритье 7-дневной бороды. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Чрезвычайно гладкое и комфортное бритье
Оцените максимально гладкое бритье без раздражения кожи с бритвой Philips серии 9000 Prestige. Она сбривает волоски до 0,00 мм к коже благодаря системе бритья Lift & Cut, в то время как технология SkinIQ адаптируется к форме лица даже при бритье 7-дневной бороды. Узнать обо всех преимуществах
Чрезвычайно гладкое и комфортное бритье
Оцените максимально гладкое бритье без раздражения кожи с бритвой Philips серии 9000 Prestige. Она сбривает волоски до 0,00 мм к коже благодаря системе бритья Lift & Cut, в то время как технология SkinIQ адаптируется к форме лица даже при бритье 7-дневной бороды. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Чрезвычайно гладкое и комфортное бритье
Оцените максимально гладкое бритье без раздражения кожи с бритвой Philips серии 9000 Prestige. Она сбривает волоски до 0,00 мм к коже благодаря системе бритья Lift & Cut, в то время как технология SkinIQ адаптируется к форме лица даже при бритье 7-дневной бороды. Узнать обо всех преимуществах
Электробритва серии S9000: сухое и влажное бритье
Итого:
Наша уникальная запатентованная система с ротором Lift & Cut бережно приподнимает волоски прямо от корня, что позволяет бритве точно срезать их прямо возле кожи (до 0,00 мм) без прикосновения к коже лезвий. Идеальная точность для гладкой кожи до самого вечера*.
Роторные бритвы Philips изготавливаются с учетом естественного роста волос и захватывают все волоски, растущие в любых направлениях, благодаря поворотным лезвиям 360°, сбривающим их с любой стороны. Эти лезвия NanoTech Dual Precision совершают до 165 000 срезаний в минуту и обеспечивают максимально гладкое бритье.
Подвесная система Ultraflex с полностью подвижными бритвенными головками адаптируется к контурам лица для срезания даже труднодоступных волосков на шее. Это обеспечивает чрезвычайно гладкое и комфортное бритье.
Бритвенные головки покрыты специальным защитным покрытием из 500 000 гидрофильных микрогранул на см², которое обеспечивает более гладкое скольжение и снижает трение на 50 %**.
Мотор и аккумулятор нашей бритвы предназначены для долговечной работы в течение 7 лет — все это при стабильно высокой мощности бритвенного блока. Самозатачивающиеся лезвия останутся в идеальной кондиции в течение 2 лет.
Интеллектуальная технология распознавания измеряет параметры щетины 500 раз в секунду, а датчик PowerAdapt автоматически адаптирует мощность бритвы для максимально эффективного бритья любого типа волос.
Максимальная скорость вращения для максимальной эффективности. Наш самый современный цифровой двигатель обеспечивает точное бритье вне зависимости от формы лица или густоты бороды.
Выбирайте низкую, среднюю или высокую скорость работы бритвы с персональными настройками. Подстройте стиль бритья согласно особенностям вашей кожи и личным предпочтениям.
Мощная система очистки эффективно очищает и смазывает бритву всего за 1 минуту, поддерживая ее в оптимальном состоянии. Очистка бритвы в станции в 10 раз эффективнее, чем обычная очистка водой**. Это самая маленькая в мире станция очистки, которую можно с удобством хранить и использовать где угодно.
Провода в «мокрых точках» остались в прошлом. Просто положите беспроводную электробритву на панель зарядки Qi для беспроводной зарядки.
Брейтесь так, как нужно именно вам. Вы можете выбрать комфортное сухое или освежающее влажное бритье, бриться с гелем или пеной даже в душе.
Измените свой образ с помощью насадки-стайлера для бороды. 5 установок длины на выбор подходят для создания идеальной щетины или моделирования аккуратной короткой бороды. Закругленные кончики и гребни предотвращают появление раздражения.
Мы в Philips стараемся сделать экологичными все аспекты создания продукции. Все бритвы 9000 Prestige изготавливаются из качественных и долговечных компонентов и упакованы в пригодные к переработке материалы, а лезвия на 80 % изготовлены из переработанной стали и производятся на фабрике, использующей на 100 % возобновляемую энергию.
Удобный в использовании и безопасный для кожи высокоточный триммер в форме насадки поможет создать желаемый образ с усами или бакенбардами.
На интуитивно понятном дисплее отображается вся необходимая информация, что позволяет в полной мере использовать все возможности вашей бритвы: трехуровневый цифровой индикатор аккумулятора (%), индикатор очистки, индикатор низкого заряда аккумулятора, индикатор замены головки, индикатор дорожной блокировки
Бритва S9000 Prestige поставляется вместе с премиальным чехлом для хранения всех аксессуаров. Идеально для поездок и безопасно для хранения.
Эта передовая система зарядки предлагает сразу 2 удобных варианта: 60 минут работы при полной зарядке аккумулятора или целый сеанс работы после быстрой зарядки.
Аксессуары
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Дизайн
Обслуживание
Качество бритья
Удобство использования
срок службы
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