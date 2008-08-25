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    Сетевой фильтр

    SPR5500/10
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    • Универсальная защита электропитания Универсальная защита электропитания Универсальная защита электропитания
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      Сетевой фильтр

      SPR5500/10

      Универсальная защита электропитания

      Этот ограничитель скачков напряжения обеспечивает универсальную мощность. Разработанный как наиболее совершенный и эффективный разветвитель питания, его функциональная гибкость превращает статический разветвитель питания в гибкое устройство. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Сетевой фильтр

      Универсальная защита электропитания

      Этот ограничитель скачков напряжения обеспечивает универсальную мощность. Разработанный как наиболее совершенный и эффективный разветвитель питания, его функциональная гибкость превращает статический разветвитель питания в гибкое устройство. Узнать обо всех преимуществах

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        Сетевой фильтр

        Сетевой фильтр

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        Универсальная защита электропитания

        918 Дж/36000 А

        • PowerSquid
        • 5 розеток

        Гарантия защиты оборудования на €100.000

        Защищает подключенное оборудование в течение всего срока службы изделия.

        Технология ограничения напряжения V3

        Эта новая технология ограничения напряжения обеспечивает на 27% лучшую защиту от перенапряжения и лучшее рассеивание тепла для безопасной, более надежной и длительной защиты.

        Блокиратор питания

        Эта технология автоматического отключения определяет, когда достигнута наибольшая допустимая нагрузка и автоматически отключает электропитание оборудования. Она защищает от последующих скачков, даже если вас нет рядом

        40 дБ подавление ЭМ/Р помех

        Встроенная технология подавления обеспечивает наилучшую производительность компонентов. Она предотвращает появление помех в сигнале и потерю данных. Чем выше значение дБ, тем лучше шумоподавление.

        Шнур питания 1,4 м

        Обеспечивает питание для устройства, которое может располагаться на расстоянии 1,4 м от электрической розетки.

        Основной выключатель

        Основной выключатель управляет питанием, подводимым от розеток к сетевому фильтру.

        Индикатор питания

        Этот LED-индикатор загорается, указывая, что ограничитель скачков напряжения получает питание от розетки электросети.

        Индикатор защиты

        Этот LED-индикатор загорается, указывая, что сетевой фильтр работает правильно.

        Вилка под "правым углом"

        Эта плоская конструкция обеспечивает больше возможностей расположения и позволяет располагать мебель ближе к стенам.

        5 гибких розеток

        Пять розеток на отдельных проводах, которые расположены на расстоянии от адаптера могут подключать несколько устройств без запутывания.

        • Внешняя упаковка

          Длина
          50.5  см
          ширина
          19.1  см
          Вес брутто
          3.856  кг
          высота
          32.7  см
          Вес нетто
          3.333  кг
          Вес упаковки
          .523  кг

        • Размеры упаковки

          высота
          48.3  см
          ширина
          17.1  см
          Глубина
          10.2  см
          Вес брутто
          1.27  кг
          Вес нетто
          1.111  кг
          Вес упаковки
          .159  кг

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