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Загальний захист електроживлення
Цей стабілізатор напруги пропонує гнучкі можливості живлення. Найбільш досконалий і повноцінний електричний подовжувач – його гнучкі розгалуження перетворюють статичний мережевий фільтр на пристрій динамічної потужності. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Загальний захист електроживлення
Цей стабілізатор напруги пропонує гнучкі можливості живлення. Найбільш досконалий і повноцінний електричний подовжувач – його гнучкі розгалуження перетворюють статичний мережевий фільтр на пристрій динамічної потужності. Переглянути усі переваги
Стабілізатор напруги
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Захищає під’єднане обладнання протягом усього терміну експлуатації виробу.
Ця нова технологія захисту від підвищення напруги забезпечує на 27% кращий захист і краще розсіювання тепла для безпечного, надійнішого та довшого захисту від стрибків напруги.
Ця технологія автоматичного вимкнення визначає, коли досягнуто найбільшого допустимого навантаження, й автоматично вимикає електроживлення обладнання. Вона захищає від подальшого підвищення напруги навіть за Вашої відсутності
Вбудована технологія фільтрації шумів забезпечує найкраще функціонування компонентів. Вона запобігає виникненню перешкод для сигналів та втраті даних. Що вище значення дБ, то краще пониження шумів.
Забезпечує живленням пристрій, який може знаходитися на відстані 1,4 м від розетки.
Цей головний перемикач керує живленням розеток на стабілізаторі напруги.
Цей світлодіодний індикатор засвічується, повідомляючи про те, що стабілізатор напруги живиться від розетки.
Цей світлодіодний індикатор засвічується, повідомляючи про те, що стабілізатор напруги працює належним чином.
Цей плаский дизайн забезпечує більше можливостей розміщення і дозволяє ставити меблі ближче до стіни.
П’ять розеток на окремих шнурах, які розміщені на відстані від адаптера, дозволяють підключати кілька пристроїв без заплутування.
Зовнішня коробка
Розміри упаковки
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