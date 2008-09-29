Ключевые слова для поиска
Корзина
В корзине на данный момент нет товаров.
Защита питания домашнего кинотеатра/компьютера
Этот ограничитель скачков напряжения обеспечивает универсальную мощность. Разработанный как наиболее совершенный и эффективный разветвитель питания, его функциональная гибкость превращает статический разветвитель питания в гибкое устройство. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Защита питания домашнего кинотеатра/компьютера
Этот ограничитель скачков напряжения обеспечивает универсальную мощность. Разработанный как наиболее совершенный и эффективный разветвитель питания, его функциональная гибкость превращает статический разветвитель питания в гибкое устройство. Узнать обо всех преимуществах
Сетевой фильтр
Итого:
recurring payment
Пять розеток на отдельных проводах, которые расположены на расстоянии от адаптера могут подключать несколько устройств без запутывания.
Защищает подключенное оборудование в течение всего срока службы изделия.
Эта новая технология ограничения напряжения обеспечивает на 27% лучшую защиту от перенапряжения и лучшее рассеивание тепла для безопасной, более надежной и длительной защиты.
Эта технология автоматического отключения определяет, когда достигнута наибольшая допустимая нагрузка и автоматически отключает электропитание оборудования. Она защищает от последующих скачков, даже если вас нет рядом
Встроенная технология подавления обеспечивает наилучшую производительность компонентов. Она предотвращает появление помех в сигнале и потерю данных. Чем выше значение дБ, тем лучше шумоподавление.
Обеспечивает питание для устройства, которое может располагаться на расстоянии 1,4 м от электрической розетки.
Основной выключатель управляет питанием, подводимым от розеток к сетевому фильтру.
Этот LED-индикатор загорается, указывая, что ограничитель скачков напряжения получает питание от розетки электросети.
Этот LED-индикатор загорается, указывая, что сетевой фильтр работает правильно.
Разъемы направляют коаксиальный сигнал через сетевой фильтр для защиты от скачков электропитания.
Эти разъемы предназначены для провода RJ11, направляя телефонную линию через сетевой фильтр для защиты от скачков электропитания.
Эти разъемы направляют телефонную линию через ограничитель скачков напряжения и разветвляют линию для подключения двух устройств. Они удобны для постоянного подключения двух устройств, даже если они не будут использоваться одновременно
Эта плоская конструкция обеспечивает больше возможностей расположения и позволяет располагать мебель ближе к стенам.
Внешняя упаковка
Размеры упаковки
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.