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    Стабілізатор напруги

    SPR5540/10
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    • Захист електроживлення домашнього кінотеатру/комп’ютерів Захист електроживлення домашнього кінотеатру/комп’ютерів Захист електроживлення домашнього кінотеатру/комп’ютерів
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      Стабілізатор напруги

      SPR5540/10

      Захист електроживлення домашнього кінотеатру/комп’ютерів

      Цей стабілізатор напруги пропонує гнучкі можливості живлення. Найбільш досконалий і повноцінний електричний подовжувач – його гнучкі розгалуження перетворюють статичний мережевий фільтр на пристрій динамічної потужності. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Стабілізатор напруги

      Захист електроживлення домашнього кінотеатру/комп’ютерів

      Цей стабілізатор напруги пропонує гнучкі можливості живлення. Найбільш досконалий і повноцінний електричний подовжувач – його гнучкі розгалуження перетворюють статичний мережевий фільтр на пристрій динамічної потужності. Переглянути усі переваги

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        Стабілізатор напруги

        Стабілізатор напруги

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        Захист електроживлення домашнього кінотеатру/комп’ютерів

        918 Джоулів/36 000 Ампер

        • PowerSquid
        • 5 розеток

        5 гнучких розеток

        П’ять розеток на окремих шнурах, які розміщені на відстані від адаптера, дозволяють підключати кілька пристроїв без заплутування.

        Гарантія на обладнання 100 000 євро

        Захищає під’єднане обладнання протягом усього терміну експлуатації виробу.

        Кращий захист від стрибків напруги V3

        Ця нова технологія захисту від підвищення напруги забезпечує на 27% кращий захист і краще розсіювання тепла для безпечного, надійнішого та довшого захисту від стрибків напруги.

        Блокатор енергії

        Ця технологія автоматичного вимкнення визначає, коли досягнуто найбільшого допустимого навантаження, й автоматично вимикає електроживлення обладнання. Вона захищає від подальшого підвищення напруги навіть за Вашої відсутності

        Фільтрація шумів EMI/RFI 40 дБ

        Вбудована технологія фільтрації шумів забезпечує найкраще функціонування компонентів. Вона запобігає виникненню перешкод для сигналів та втраті даних. Що вище значення дБ, то краще пониження шумів.

        1,4-м шнур живлення

        Забезпечує живленням пристрій, який може знаходитися на відстані 1,4 м від розетки.

        Головний перемикач "увімк./вимк."

        Цей головний перемикач керує живленням розеток на стабілізаторі напруги.

        Індикатор потужності

        Цей світлодіодний індикатор засвічується, повідомляючи про те, що стабілізатор напруги живиться від розетки.

        Сигнальний індикатор захисту

        Цей світлодіодний індикатор засвічується, повідомляючи про те, що стабілізатор напруги працює належним чином.

        Захист коаксіальної лінії

        Роз’єми спрямовують коаксіальний сигнал через стабілізатор напруги для захисту від стрибків напруги.

        Захист телефонної лінії

        Ці роз’єми призначено для кабелю RJ11, вони спрямовують телефонну лінію через стабілізатор напруги для захисту від стрибків напруги.

        1-лінійний розділювач

        Ці роз’єми спрямовують телефонну лінію через стабілізатор напруги і розгалужують її для під’єднання двох пристроїв. Вони зручні для постійного під’єднання двох пристроїв, навіть якщо не використовуються одночасно

        Прямокутний штекер

        Цей плаский дизайн забезпечує більше можливостей розміщення і дозволяє ставити меблі ближче до стіни.

        Технічні характеристики

        • Зовнішня коробка

          Довжина
          50.5  см
          Ширина
          19.1  см
          Вага брутто
          4.736  кг
          Висота
          32.7  см
          Вага нетто
          4.26  кг
          Вага тари
          .476  кг

        • Розміри упаковки

          Висота
          48.3  см
          Ширина
          17.1  см
          Глибина
          10.2  см
          Вага брутто
          1.579  кг
          Вага нетто
          1.42  кг
          Вага тари
          .159  кг

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