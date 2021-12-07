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Больше не доступен
Система лезвий ComfortCut
Головки Flex движутся в 5 направлениях
Высокоточный триммер SmartClick
Комфортное сухое и влажное бритье благодаря системе лезвий ComfortCut с закругленными краями бритвенных головок. Лезвия легко скользят по коже и защищают ее от порезов и раздражения.
27 самозатачивающихся лезвий. 56 000 срезов в минуту. Не пропускается ни один волосок, независимо от направления его роста.
Головки Flex двигаются независимо друг от друга в 5 направлениях. Это гарантирует оптимальный контакт с кожей для быстрого и чистого бритья даже на шее и подбородке.
4.8
из 5
4
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
NykS
07/12/2021
Україна
Часть акции
Проверенный покупатель
Відмінна робота бритви
Гоління без подразнень це можливо з цією бритвою. Якість гоління не перевершена
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver series 5000 SW5700/07 Електробритва для вологого та сухого гоління
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver series 5000 SW5700/07 Електробритва для вологого та сухого гоління
slavinskiyy228
01/04/2019
Україна
Цей продукт є дуже надійним,та чудовим в роботі)
Купив цю бритву рік тому,перейшов із звичайного станка.Це зовсім інший світ,бриє гладенько без подразнень,не потрібно ніякої піни дуже швидко в м'яко) Легко миється,і доглядається)Мені зарядки вистачає на 2 місяці,бриюсь два рази на тиждень,заряджається швидко! За рік не з'явилося ніяких нарікань,крута бритва за свої гроші! Дуже вдячний компанії Філіпс за надійність та роботу техніки) Хто сумнівається чи переходить на електробритву,то раджу переходьте ніколи не пожалкуєте)
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver series 5000 SW5700/07 Електробритва для вологого та сухого гоління
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver series 5000 SW5700/07 Електробритва для вологого та сухого гоління
Вадим
10/01/2018
Україна
Отлично
Очень доволен приобретением электро бритвы. Рекомендую.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver series 5000 SW5700/07 Електробритва для вологого та сухого гоління
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver series 5000 SW5700/07 Електробритва для вологого та сухого гоління
Источник: Euromonitor International Limited, объем продаж в розничных ценах, согласно определению категории бритв для тела, данные за 2024 год, исследование проведено в октябре 2024 года.