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    Star Wars special edition

    Электробритва для сухого и влажного бритья

    SW5700/07
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    • Быстрое и безупречное бритье Быстрое и безупречное бритье Быстрое и безупречное бритье
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      Star Wars special edition Электробритва для сухого и влажного бритья

      SW5700/07
      Поиск материалов поддержки для этого продукта

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        Star Wars special edition

        Star Wars special edition

        Электробритва для сухого и влажного бритья

        Итого:

        Быстрое и безупречное бритье

        Овладейте силой!

        • Система лезвий ComfortCut
        • Головки Flex движутся в 5 направлениях
        • Высокоточный триммер SmartClick
        Закругленные края обеспечивают гладкое скольжение и безопасное бритье

        Закругленные края обеспечивают гладкое скольжение и безопасное бритье

        Комфортное сухое и влажное бритье благодаря системе лезвий ComfortCut с закругленными краями бритвенных головок. Лезвия легко скользят по коже и защищают ее от порезов и раздражения.

        27 вращающихся лезвий захватывают и срезают волоски под любым углом

        27 вращающихся лезвий захватывают и срезают волоски под любым углом

        27 самозатачивающихся лезвий. 56 000 срезов в минуту. Не пропускается ни один волосок, независимо от направления его роста.

        Головки движутся в 5 направлениях для быстрого и чистого бритья

        Головки движутся в 5 направлениях для быстрого и чистого бритья

        Головки Flex двигаются независимо друг от друга в 5 направлениях. Это гарантирует оптимальный контакт с кожей для быстрого и чистого бритья даже на шее и подбородке.

        Технология AquaTec для комфортного сухого или освежающего влажного бритья

        Технология AquaTec для комфортного сухого или освежающего влажного бритья

        Герметичная система Aquatec позволяет выбирать наиболее комфортный способ бритья: быстрое и комфортное сухое бритье или влажное бритье с использованием геля или пены. Вы можете использовать прибор даже в душе.

        50 минут автономной работы

        50 минут автономной работы

        Один час зарядки обеспечивает более 50 минут автономной работы (примерно 17 сеансов бритья). Бритва работает только в беспроводном режиме.

        Зарядка в течение 1 часа

        Зарядка в течение 1 часа

        Мощный энергоэффективный и долговечный литий-ионный аккумулятор обеспечивает долгое время работы бритвы после каждой зарядки. Быстрой зарядки в течение 5 минут хватает для проведения одного сеанса бритья.

        Съемный триммер для точного подравнивания висков и усов

        Съемный триммер для точного подравнивания висков и усов

        Чтобы завершить образ, используйте безопасный для кожи высокоточный триммер. Он идеально подходит для моделирования усов и подравнивания висков.

        Бритву можно мыть под проточной водой

        Бритву можно мыть под проточной водой

        Просто откройте головки и тщательно промойте под струей воды.

        Гарантия 2 года, поддерживает напряжение разных стандартов, сменные лезвия

        Гарантия 2 года, поддерживает напряжение разных стандартов, сменные лезвия

        На все бритвы во всех странах распространяется 2-летняя гарантия. Приборы поддерживают напряжения разных стандартов. Долговечные лезвия необходимо менять лишь раз в 2 года.

        Технические характеристики

        • Качество бритья

          Бритвенная система
          • Система лезвий ComfortCut
          • 27 самозатачивающихся лезвий
          Повторение контуров
          Головки Flex движутся в 5 направлениях
          SkinComfort
          • Система защиты кожи
          • Технология AquaTec для сухого и влажного бритья

        • Аксессуары

          SmartClick
          Высокоточный триммер
          Обслуживание
          Защитный колпачок

        • Питание

          Время работы
          50 минут / 17 сеансов бритья
          Зарядка
          • 1 час для полной зарядки
          • Быстрая зарядка в течение 5 минут для 1 сеанса бритья
          Тип элемента питания
          Литий-ионный
          Автопереключение напряжения
          100–240 В
          Максимальное энергопотребление
          9  Вт
          Энергопотребление в режиме ожидания
          0,1  Вт

        • Удобство использования

          Использование на сухой и влажной коже
          Влажное и сухое бритье
          Очистка
          Можно промывать под водой
          Режим работы
          • Питание от аккумулятора
          • Отключайте от сети перед использованием

        • Дизайн

          Ручка
          Эргономичный дизайн и удобная ручка
          цвет
          Звездные войны BB-8

        • Обслуживание

          Гарантия 2 года
          Да
          Сменные головки
          Заменяйте каждые 2 года бритвенными головками SH50

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