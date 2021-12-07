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  • Быстрое и безупречное бритье
  • Быстрое и безупречное бритье
  • Быстрое и безупречное бритье
  • Быстрое и безупречное бритье
  • Быстрое и безупречное бритье
  • Быстрое и безупречное бритье
  • Быстрое и безупречное бритье
  • Быстрое и безупречное бритье
  • Быстрое и безупречное бритье
  • Быстрое и безупречное бритье
  • Быстрое и безупречное бритье
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Быстрое и безупречное бритье
  • Быстрое и безупречное бритье
  • Быстрое и безупречное бритье
  • Быстрое и безупречное бритье
  • Быстрое и безупречное бритье
  • Быстрое и безупречное бритье
  • Быстрое и безупречное бритье
  • Быстрое и безупречное бритье
  • Быстрое и безупречное бритье
  • Быстрое и безупречное бритье

Больше не доступен

Shaver series 5000Электробритва для сухого и влажного бритья

SW5700/07

4.8
| (4) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Быстрое и безупречное бритье
Испытайте настоящий комфорт и откройте для себя гладкое бритье. Система лезвий ComfortCut с закругленными краями бритвенных головок создана, чтобы скольжение по коже всегда оставалось гладким.
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Производитель электробритв №1 в мире1

Овладейте силой!

Быстрое и безупречное бритье

  • Система лезвий ComfortCut

  • Головки Flex движутся в 5 направлениях

  • Высокоточный триммер SmartClick

Закругленные края обеспечивают гладкое скольжение и безопасное бритье

Закругленные края обеспечивают гладкое скольжение и безопасное бритье

Комфортное сухое и влажное бритье благодаря системе лезвий ComfortCut с закругленными краями бритвенных головок. Лезвия легко скользят по коже и защищают ее от порезов и раздражения.

27 вращающихся лезвий захватывают и срезают волоски под любым углом

27 вращающихся лезвий захватывают и срезают волоски под любым углом

27 самозатачивающихся лезвий. 56 000 срезов в минуту. Не пропускается ни один волосок, независимо от направления его роста.

Головки движутся в 5 направлениях для быстрого и чистого бритья

Головки движутся в 5 направлениях для быстрого и чистого бритья

Головки Flex двигаются независимо друг от друга в 5 направлениях. Это гарантирует оптимальный контакт с кожей для быстрого и чистого бритья даже на шее и подбородке.

Технические характеристики

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Запасные части и аксессуары

Отзывы

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4.8

из 5

4

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

3
2
1

07/12/2021

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Відмінна робота бритви

Гоління без подразнень це можливо з цією бритвою. Якість гоління не перевершена

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver series 5000 SW5700/07 Електробритва для вологого та сухого гоління

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver series 5000 SW5700/07 Електробритва для вологого та сухого гоління

01/04/2019

Україна

Україна

Цей продукт є дуже надійним,та чудовим в роботі)

Купив цю бритву рік тому,перейшов із звичайного станка.Це зовсім інший світ,бриє гладенько без подразнень,не потрібно ніякої піни дуже швидко в м'яко) Легко миється,і доглядається)Мені зарядки вистачає на 2 місяці,бриюсь два рази на тиждень,заряджається швидко! За рік не з'явилося ніяких нарікань,крута бритва за свої гроші! Дуже вдячний компанії Філіпс за надійність та роботу техніки) Хто сумнівається чи переходить на електробритву,то раджу переходьте ніколи не пожалкуєте)

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver series 5000 SW5700/07 Електробритва для вологого та сухого гоління

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver series 5000 SW5700/07 Електробритва для вологого та сухого гоління

10/01/2018

Україна

Україна

Отлично

Очень доволен приобретением электро бритвы. Рекомендую.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver series 5000 SW5700/07 Електробритва для вологого та сухого гоління

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver series 5000 SW5700/07 Електробритва для вологого та сухого гоління

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      Примечания

      1. Источник: Euromonitor International Limited, объем продаж в розничных ценах, согласно определению категории бритв для тела, данные за 2024 год, исследование проведено в октябре 2024 года. 