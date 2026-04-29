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Shaver series 5000 Электробритва для сухого и влажного бритья
Больше не доступен
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SW5700/07
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Краткое руководство
Руководство пользователя
Все (9)
Что означают символы на бритве Philips?
Можно ли заменить аккумулятор в бритве Philips?
Какую пену/гель можно использовать с бритвой Philips?
Можно ли заряжать бритву Philips после каждого бритья?
Как снять бритвенные головки с бритвы Philips?
Держатель бритвенных головок
ShaverКомпактный триммер
SH50Сменные бритвенные головки
Бритва Philips не заряжается
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