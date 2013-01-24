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    Bluetooth-наушники, костн. проводимость

    TAA6606BK/00
    Общая оценка / 5
    • Максимум энергии для эффективной тренировки Максимум энергии для эффективной тренировки Максимум энергии для эффективной тренировки
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      Bluetooth-наушники, костн. проводимость

      TAA6606BK/00
      Общая оценка / 5

      Максимум энергии для эффективной тренировки

      Инновационная акустическая система с костной проводимостью и открытая конструкция помогут совершенно по-новому оценить звучание музыки и обеспечат безопасность во время тренировок. Уникальная световая индикация и класс защиты от влаги IP57 станут вашей мотивацией для активности на улице. Узнать обо всех преимуществах

      Bluetooth-наушники, костн. проводимость

      Максимум энергии для эффективной тренировки

      Инновационная акустическая система с костной проводимостью и открытая конструкция помогут совершенно по-новому оценить звучание музыки и обеспечат безопасность во время тренировок. Уникальная световая индикация и класс защиты от влаги IP57 станут вашей мотивацией для активности на улице. Узнать обо всех преимуществах

      Максимум энергии для эффективной тренировки

      Инновационная акустическая система с костной проводимостью и открытая конструкция помогут совершенно по-новому оценить звучание музыки и обеспечат безопасность во время тренировок. Уникальная световая индикация и класс защиты от влаги IP57 станут вашей мотивацией для активности на улице. Узнать обо всех преимуществах

      Bluetooth-наушники, костн. проводимость

      Максимум энергии для эффективной тренировки

      Инновационная акустическая система с костной проводимостью и открытая конструкция помогут совершенно по-новому оценить звучание музыки и обеспечат безопасность во время тренировок. Уникальная световая индикация и класс защиты от влаги IP57 станут вашей мотивацией для активности на улице. Узнать обо всех преимуществах

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        Bluetooth-наушники, костн. проводимость

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Максимум энергии для эффективной тренировки

        • Накладные
        • 9 часов воспроизведения

        Одной зарядки достаточно для 9 часов воспроизведения

        Одной зарядки достаточно для примерно 9 часов воспроизведения.

        Акустические излучатели с костной проводимостью и открытая конструкция

        Излучатели с костной проводимостью не требуют закрытой конструкции, что помогает вам слышать звуки окружающего мира во время бега.

        Класс защиты от влаги IP57. Защита от влаги и пота.

        Эти наушники для занятий спортом имеют класс защиты от влаги IP57, что означает их устойчивость к длительному воздействию влаги. Тренируйтесь интенсивно в помещении или под дождем и носите их даже в душе.

        Легкий шейный обод

        Легкий шейный обод обеспечивает комфорт при длительном ношении, не портя прическу и не сдавливая голову

        Технические характеристики

        • Аксессуары

          Кабели/подключение
          Кабель USB
          Защитный чехол
          мягкий чехол для путешествий
          Краткое руководство пользователя
          Да

        • Подключения

          Профили Bluetooth
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          • HSP
          Версия Bluetooth
          5,0

        • Комфорт

          Распределение вызовов
          • удержание вызова
          • Переключение между 2 вызовами
          • Ответить/Завершить разговор
          • Сбросить вызов

        • Питание

          Тип элемента питания
          Литий-полимерный
          Время разговора
          9 часов
          Время зарядки
          2  ч

        • Размеры упаковки

          EAN
          48 95229 11818 8

        • Дизайн

          цвет
          Черный

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