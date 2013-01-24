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Максимум энергии для эффективной тренировки
Инновационная акустическая система с костной проводимостью и открытая конструкция помогут совершенно по-новому оценить звучание музыки и обеспечат безопасность во время тренировок. Уникальная световая индикация и класс защиты от влаги IP57 станут вашей мотивацией для активности на улице. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Максимум энергии для эффективной тренировки
Инновационная акустическая система с костной проводимостью и открытая конструкция помогут совершенно по-новому оценить звучание музыки и обеспечат безопасность во время тренировок. Уникальная световая индикация и класс защиты от влаги IP57 станут вашей мотивацией для активности на улице. Узнать обо всех преимуществах
Максимум энергии для эффективной тренировки
Инновационная акустическая система с костной проводимостью и открытая конструкция помогут совершенно по-новому оценить звучание музыки и обеспечат безопасность во время тренировок. Уникальная световая индикация и класс защиты от влаги IP57 станут вашей мотивацией для активности на улице. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Максимум энергии для эффективной тренировки
Инновационная акустическая система с костной проводимостью и открытая конструкция помогут совершенно по-новому оценить звучание музыки и обеспечат безопасность во время тренировок. Уникальная световая индикация и класс защиты от влаги IP57 станут вашей мотивацией для активности на улице. Узнать обо всех преимуществах
Bluetooth-наушники, костн. проводимость
Цена магазина Philips
Итого:
Одной зарядки достаточно для примерно 9 часов воспроизведения.
Излучатели с костной проводимостью не требуют закрытой конструкции, что помогает вам слышать звуки окружающего мира во время бега.
Эти наушники для занятий спортом имеют класс защиты от влаги IP57, что означает их устойчивость к длительному воздействию влаги. Тренируйтесь интенсивно в помещении или под дождем и носите их даже в душе.
Легкий шейный обод обеспечивает комфорт при длительном ношении, не портя прическу и не сдавливая голову
Аксессуары
Подключения
Комфорт
Питание
Размеры упаковки
Дизайн