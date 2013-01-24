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Беспроводные наушники-вкладыши с микрофоном

TAE1205BK/00
Общая оценка / 5
  • Любимая музыка без проводов Любимая музыка без проводов Любимая музыка без проводов
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    Беспроводные наушники-вкладыши с микрофоном

    TAE1205BK/00
    Общая оценка / 5

    Любимая музыка без проводов

    Музыка всегда у вас под рукой. Эти беспроводные наушники с защитой от пота и брызг воды обеспечивают отличное звучание, комфортную посадку в ушах и до 7 часов работы в режиме воспроизведения. Не хватило заряда? Быстрой 15-минутной зарядки хватит еще на 1 час прослушивания музыки. Узнать обо всех преимуществах

    Беспроводные наушники-вкладыши с микрофоном

    Любимая музыка без проводов

    Музыка всегда у вас под рукой. Эти беспроводные наушники с защитой от пота и брызг воды обеспечивают отличное звучание, комфортную посадку в ушах и до 7 часов работы в режиме воспроизведения. Не хватило заряда? Быстрой 15-минутной зарядки хватит еще на 1 час прослушивания музыки. Узнать обо всех преимуществах

    Любимая музыка без проводов

    Музыка всегда у вас под рукой. Эти беспроводные наушники с защитой от пота и брызг воды обеспечивают отличное звучание, комфортную посадку в ушах и до 7 часов работы в режиме воспроизведения. Не хватило заряда? Быстрой 15-минутной зарядки хватит еще на 1 час прослушивания музыки. Узнать обо всех преимуществах

    Беспроводные наушники-вкладыши с микрофоном

    Любимая музыка без проводов

    Музыка всегда у вас под рукой. Эти беспроводные наушники с защитой от пота и брызг воды обеспечивают отличное звучание, комфортную посадку в ушах и до 7 часов работы в режиме воспроизведения. Не хватило заряда? Быстрой 15-минутной зарядки хватит еще на 1 час прослушивания музыки. Узнать обо всех преимуществах

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      Любимая музыка без проводов

      • 8-мм излучатели, закрытое оформление
      • Вкладыши

      Защита от брызг и пота IPX4

      Эти полностью беспроводные наушники имеют класс водостойкости IPX4 и устойчивы к брызгам воды с любого направления. Вы сможете носить их на тренировке и не волноваться, если вас застал врасплох сильный дождь.

      Надежные, гибкие, комфортные

      Мягкие крепления в форме крыла повторяют форму ваших ушей для плотной посадки и более эффективного пассивного шумоподавления. Акустическая трубка овальной формы и сменные резиновые амбушюры трех размеров обеспечат удобную посадку. Плоский кабель наушников удобно располагается на вашей шее вне зависимости от того, вставлены вкладыши в уши или нет.

      Магнитные вкладыши. Плоский кабель с защитой от спутывания

      Эти наушники-вкладыши с магнитами притягиваются друг к другу, а плоский кабель наушников защищен от спутывания. Вам больше не придется распутывать узлы после того, как вы достали наушники из кармана или сумки.

      Встроенный пульт ДУ. Легко переключайтесь между плейлистами и вызовами

      Принимайте вызовы, ставьте на паузу выбранный плейлист. Все это, не касаясь смартфона. Умное сопряжение по Bluetooth позволяет наушникам запоминать последнее подключенное устройство.

      7 часов воспроизведения. Зарядка USB-C

      8-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают качественное звучание. Одной 2-часовой зарядки через разъем USB-C хватит на 7 часов работы в режиме воспроизведения. Если наушники почти разрядились, всего 15 минут быстрой зарядки хватит для 1 часа воспроизведения.

      Встроенный микрофон с подавлением эха для четкого звука

      Больше не будет раздражающего эффекта эха при разговорах по телефону. Благодаря возможности подавления акустического эха соединение всегда получается чистым и без искажений.

      Умное сопряжение. Автоматический поиск устройств Bluetooth

      Длительное нажатие многофункциональной кнопки — и эти беспроводные Bluetooth-наушники готовы к сопряжению. После сопряжения наушники запоминают последнее устройство, с которым они были сопряжены.

      Технические характеристики

      • Звук

        Акустическая система
        Закрытая
        Тип магнита
        NdFeB
        Диапазон частот
        20 - 20 000  Гц
        Сопротивление
        32 Ом
        Диаметр излучателя
        8 мм
        Диафрагма
        ПЭТ
        Тип
        динамический
        Чувствительность
        108,5  дБ

      • Подключения

        Микрофон
        Встроенный микрофон
        Профили Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        • HSP
        Версия Bluetooth
        5,0
        Наибольший радиус действия
        До 10  м

      • Комфорт

        Регулировка громкости
        Да
        Распределение вызовов
        • Переключение между 2 вызовами
        • Ответить/Завершить разговор
        • Сбросить вызов

      • Аксессуары

        Краткое руководство пользователя
        Да
        Кабель USB
        Кабель USB-C

      • Питание

        Тип элемента питания
        Литий-полимерный
        Время воспроизведения музыки
        7  ч

      • Дизайн

        цвет
        Черный

      • Внешняя упаковка

        Количество потребительских упаковок
        24
        GTIN
        1 48 95229 11031 8
        Вес брутто
        1,876  кг
        высота
        12,8  см
        Длина
        19  см
        Вес нетто
        1,296  кг
        Вес упаковки
        0,58  кг
        ширина
        11,2  см

      • Размеры упаковки

        EAN
        48 95229 11031 1
        Глубина
        3  см
        Вес брутто
        0,064  кг
        высота
        17,5  см
        Вес нетто
        0,054  кг
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Картон
        Вес упаковки
        0,01  кг
        Тип размещения на полке
        Оба
        ширина
        9,6  см

      • Габариты изделия

        Длина кабеля
        61,8  см
        Глубина
        0  см
        высота
        2,25  см
        Вес
        0,035  кг
        ширина
        1,4  см

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