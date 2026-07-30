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Больше не доступен
TAE1205BK/00
8-мм излучатели, закрытое оформление
Удобная посадка
Защита от брызг и пота IPX4
Качественная шумоизоляция
Эти полностью беспроводные наушники имеют класс водостойкости IPX4 и устойчивы к брызгам воды с любого направления. Вы сможете носить их на тренировке и не волноваться, если вас застал врасплох сильный дождь.
Мягкие крепления в форме крыла повторяют форму ваших ушей для плотной посадки и более эффективного пассивного шумоподавления. Акустическая трубка овальной формы и сменные резиновые амбушюры трех размеров обеспечат удобную посадку. Плоский кабель наушников удобно располагается на вашей шее вне зависимости от того, вставлены вкладыши в уши или нет.
Эти наушники-вкладыши с магнитами притягиваются друг к другу, а плоский кабель наушников защищен от спутывания. Вам больше не придется распутывать узлы после того, как вы достали наушники из кармана или сумки.
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