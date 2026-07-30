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  • Любимая музыка без проводов
  • Любимая музыка без проводов
  • Любимая музыка без проводов
  • Любимая музыка без проводов
  • Любимая музыка без проводов
  • Любимая музыка без проводов
  • Любимая музыка без проводов
  • Любимая музыка без проводов
  • Любимая музыка без проводов
  • Любимая музыка без проводов
  • Любимая музыка без проводов
  • Любимая музыка без проводов

Больше не доступен

Беспроводные наушники-вкладыши с микрофоном

TAE1205BK/00

Любимая музыка без проводов
Музыка всегда у вас под рукой. Эти беспроводные наушники с защитой от пота и брызг воды обеспечивают отличное звучание, комфортную посадку в ушах и до 7 часов работы в режиме воспроизведения. Не хватило заряда? Быстрой 15-минутной зарядки хватит еще на 1 час прослушивания музыки.
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Любимая музыка без проводов

  • 8-мм излучатели, закрытое оформление

  • Удобная посадка

  • Защита от брызг и пота IPX4

  • Качественная шумоизоляция

Защита от брызг и пота IPX4

Эти полностью беспроводные наушники имеют класс водостойкости IPX4 и устойчивы к брызгам воды с любого направления. Вы сможете носить их на тренировке и не волноваться, если вас застал врасплох сильный дождь.

Надежные, гибкие, комфортные

Мягкие крепления в форме крыла повторяют форму ваших ушей для плотной посадки и более эффективного пассивного шумоподавления. Акустическая трубка овальной формы и сменные резиновые амбушюры трех размеров обеспечат удобную посадку. Плоский кабель наушников удобно располагается на вашей шее вне зависимости от того, вставлены вкладыши в уши или нет.

Магнитные вкладыши. Плоский кабель с защитой от спутывания

Эти наушники-вкладыши с магнитами притягиваются друг к другу, а плоский кабель наушников защищен от спутывания. Вам больше не придется распутывать узлы после того, как вы достали наушники из кармана или сумки.

Технические характеристики

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