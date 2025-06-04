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  • Мелодії без сплутування дротів
  • Мелодії без сплутування дротів
  • Мелодії без сплутування дротів
  • Мелодії без сплутування дротів
  • Мелодії без сплутування дротів
  • Мелодії без сплутування дротів
  • Мелодії без сплутування дротів
  • Мелодії без сплутування дротів
  • Мелодії без сплутування дротів
  • Мелодії без сплутування дротів
  • Мелодії без сплутування дротів
  • Мелодії без сплутування дротів

Більше не доступний

Бездротові навушники-вкладиші з мікрофоном

TAE1205BK/00

1
| (3) Відгуки
Мелодії без сплутування дротів
Тримайте музику біля себе. Ці бездротові навушники із захистом від бризок і поту забезпечують чудовий звук, комфортне прилягання і до 7 годин відтворення. Коли потрібно більше, швидке 15-хвилинне заряджання забезпечить додаткову 1 годину відтворення музики.
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Мелодії без сплутування дротів

  • 8-мм динаміки/закритого типу

  • Комфортна фіксація

  • Захист від бризок/поту IPX4

  • Чудова пасивна ізоляція шумів

Захист від бризок і поту IPX4

Ці справді бездротові навушники з підтримкою стандарту IPX4 мають захист від бризок із будь-якого боку. На них не вплине невелика кількість поту, і не потрібно хвилюватися про те, що ви потрапите під дощ.

Надійні, гнучкі, комфортні

Гнучкі кінці у формі крил прилягають під виступом вашого вуха, забезпечуючи надійну фіксацію для кращої пасивної ізоляції. Овальна акустична трубка та взаємозамінні ковпачки навушників-вкладишів забезпечують комфортну фіксацію у вусі. Плаский кабель навушників зручно розміщується за шиєю незалежно від того, чи навушники-вкладиші всередині чи зовні.

Магнітні навушники-вкладиші. Плаский кабель, який не сплутується

Ці навушники мають магнітні вкладиші, які з’єднуються, і плаский кабель, який не сплутується. Коли ви виймете їх із сумки чи кишені, не потрібно буде розплутувати їх, щоб запустити відтворення музики.

Технічні характеристики

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Відгуки

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1.0

з 5

3

Відгуки

5
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2

04/06/2025

Polska

Polska

Nie dla aktywnych! Wypadają z uszu :(

Wypadają z uszu, przy nieznacznym ruchu głowy, niezależnie od wielkości wkładek, sztywny kabel, panel sterowania i bateria wiszą przy policzkach, zamiast opierać się na ramionach, co pomaga wypadaniu słuchawek. Dźwięk, zasięg i sterowanie OK, ale wypadają przy najmniejszej aktywności, przez co są bezużyteczne.

Цей відгук про TAE1205BK Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe z mikrofonem

Цей відгук про TAE1205BK Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe z mikrofonem

28/09/2023

Hrvatska

Hrvatska

Jako loše slušalice

Slušalice prekidaju razgovor nakon svakih 5 minuta,baterija se ultra brzo troši.ne traje po navedenom u opisu.. ne preporučujem

Цей відгук про TAE1205BK Bežične slušalice s mikrofonom koje se umeću u uho

Цей відгук про TAE1205BK Bežične slušalice s mikrofonom koje se umeću u uho

01/05/2021

România

România

Produsul m-a impresionat negativ

Nu recomand nimanui acest produs! In primul rand, microfonul se aude foarte rau. Se aude un bazait puternic cand incerci sa vorbesti, motiv pentru care cel care ar trebui sa te asculte nu te poate intelege, sau te poate, doar ca foarte greu. Motiv pentru care nu poti sa le folosesti in caz ca vrei sa vorbesti cu cineva. In al doilea rand, sunetul se aude foarte rau. Tot timpul se aude un tiuit puternic, sau daca incerci sa dai volumul mai tare, se aude bruiat, motiv pentru care daca vrei sa asculti muzica sau ceva, trebuie la un volum mic. In al treilea rand, nu sunt deloc "friendly-use". De exemplu daca incerci sa dai volumul mai tare, nu poti tine apasat mai mult timp, nu poti apasa mai reped(la fel si pentru volum mai mic), trebuie sa apesi pe +/-, astepti 3 secunde, apoi apesi iar si tot asa, iar dupa un minut, te poti bucura ca ai schimbat volumul, bine, adevarul e ca daca se aude baraind, nu prea ai motiv sa dai sunetul mai tare. De asemena, daca pana aici nu au fost suficiente argumente, ganditi-va ca cel putin la mine, le am de o zi, le-am lasat la incarcat 2 ore(asa scrie pe manual), au stat pornite o ora jumatate si s-au descarcat, le-am incarcat de doua ori pana acum, momentan se afla la incarcat(a treia oara).. In concluzie, feriti-va de acest model de casti, am incercat sa le returnez dar nu pot(motiv: "neigienic"). Avand in vedere ca pare a fi un produs defectuos, ar trebui sa se poata returna sau sa-mi inlocuiasca produsul cu altul nou sa macar sa mi le repare..

Плюси

Nu pot sa gasesc.

Мінуси

Microfonul adauga un zgomot, un bazait foarte puternic pe fundal, se aude un tiuit in casti, nu poti sa le folosesti cu un volum ridicat pentru ca se aude bazaind,

Цей відгук про TAE1205BK Căşti intraauriculare wireless cu microfon

Цей відгук про TAE1205BK Căşti intraauriculare wireless cu microfon

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