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Бездротові навушники-вкладиші з мікрофоном

TAE1205BK/00
Загальна оцінка / 5
  • Мелодії без сплутування дротів Мелодії без сплутування дротів Мелодії без сплутування дротів
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    Бездротові навушники-вкладиші з мікрофоном

    TAE1205BK/00
    Загальна оцінка / 5

    Мелодії без сплутування дротів

    Тримайте музику біля себе. Ці бездротові навушники із захистом від бризок і поту забезпечують чудовий звук, комфортне прилягання і до 7 годин відтворення. Коли потрібно більше, швидке 15-хвилинне заряджання забезпечить додаткову 1 годину відтворення музики. Переглянути усі переваги

    Бездротові навушники-вкладиші з мікрофоном

    Мелодії без сплутування дротів

    Тримайте музику біля себе. Ці бездротові навушники із захистом від бризок і поту забезпечують чудовий звук, комфортне прилягання і до 7 годин відтворення. Коли потрібно більше, швидке 15-хвилинне заряджання забезпечить додаткову 1 годину відтворення музики. Переглянути усі переваги

    Мелодії без сплутування дротів

    Тримайте музику біля себе. Ці бездротові навушники із захистом від бризок і поту забезпечують чудовий звук, комфортне прилягання і до 7 годин відтворення. Коли потрібно більше, швидке 15-хвилинне заряджання забезпечить додаткову 1 годину відтворення музики. Переглянути усі переваги

    Бездротові навушники-вкладиші з мікрофоном

    Мелодії без сплутування дротів

    Тримайте музику біля себе. Ці бездротові навушники із захистом від бризок і поту забезпечують чудовий звук, комфортне прилягання і до 7 годин відтворення. Коли потрібно більше, швидке 15-хвилинне заряджання забезпечить додаткову 1 годину відтворення музики. Переглянути усі переваги

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      Мелодії без сплутування дротів

      • 8-мм динаміки/закритого типу
      • Вкладиші

      Захист від бризок і поту IPX4

      Ці справді бездротові навушники з підтримкою стандарту IPX4 мають захист від бризок із будь-якого боку. На них не вплине невелика кількість поту, і не потрібно хвилюватися про те, що Ви потрапите під дощ.

      Надійні, гнучкі, комфортні

      Гнучкі кінці у формі крил прилягають під виступом Вашого вуха, забезпечуючи надійну фіксацію для кращої пасивної ізоляції. Овальна акустична трубка та взаємозамінні ковпачки навушників-вкладишів забезпечують комфортну фіксацію у вусі. Плаский кабель навушників зручно розміщується за шиєю незалежно від того, чи навушники-вкладиші всередині чи зовні.

      Магнітні навушники-вкладиші. Плаский кабель, який не сплутується

      Ці навушники мають магнітні вкладиші, які з’єднуються, і плаский кабель, який не сплутується. Коли Ви виймете їх із сумки чи кишені, не потрібно буде розплутувати їх, щоб запустити відтворення музики.

      Інтегроване дистанційне керування. Легке перемикання між музикою і викликами

      Відповідайте на виклик, призупинивши відтворення. Робіть усе це, не торкаючись смартфону. Розумне спарення Bluetooth означає, що ці навушники запам’ятовують останні пристрої, з якими їх було спарено.

      7 годин відтворення. Заряджання через USB-C

      8-мм неодимові динаміки забезпечують чудовий звук, а ви отримуєте 7 годин відтворення після 2 годин заряджання через USB-C. Якщо батарея розряджатиметься, швидке 15-хвилинне заряджання забезпечить ще 1 годину роботи.

      Вбудований мікрофон з усуненням відлуння для чіткого аудіо

      Більше жодного надокучливого відлуння під час розмов по телефону. Завдяки нашому акустичному усуненню відлуння ви завжди зможете насолоджуватися чітким, безперешкодним з’єднанням.

      Розумне спарення. Автоматичний пошук пристроїв Bluetooth

      Одне довге натиснення багатофункціональної кнопки підготує ці бездротові навушники Bluetooth до спарення. Після спарення навушники запам’ятовують останній під’єднаний пристрій.

      Технічні характеристики

      • Звук

        Акустична система
        Закрита
        Тип магніту
        NdFeB
        Частотна характеристика
        20–20 000  Гц
        Опір
        32 Ом
        Діаметр динаміків
        8 мм
        Мембрана
        ПЕТ
        Тип
        динамічний
        Чутливість
        108,5  дБ

      • Під'єднання

        Мікрофон
        Вбудований мікрофон
        Профілі Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        • HSP
        Версія Bluetooth
        5.0
        Максимальний діапазон
        До 10  м

      • Зручність

        Регулятор гучності
        Так
        Керування викликами
        • Перемикання між 2 викликами
        • Відповідь на виклик/завершення виклику
        • Відхилення виклику

      • Аксесуари

        Короткий посібник
        Так
        USB-кабель
        Кабель USB-C

      • Потужність

        Тип батареї
        Літій-полімерна
        Тривалість відтворення музики
        7  год.

      • Конструкція

        Колір
        Чорний

      • Зовнішня коробка

        Кількість споживчих комплектів
        24
        Код GTIN
        1 48 95229 11031 8
        Вага брутто
        1,876  кг
        Висота
        12,8  см
        Довжина
        19  см
        Вага нетто
        1,296  кг
        Вага тари
        0,58  кг
        Ширина
        11,2  см

      • Розміри упаковки

        Код EAN
        48 95229 11031 1
        Глибина
        3  см
        Вага брутто
        0,064  кг
        Висота
        17,5  см
        Вага нетто
        0,054  кг
        Кількість виробів
        1
        Тип упаковки
        Картон
        Вага тари
        0,01  кг
        Тип розміщення на полиці
        Обидва
        Ширина
        9,6  см

      • Розміри виробу

        Довжина кабелю
        61,8  см
        Глибина
        0  см
        Висота
        2,25  см
        Вага
        0,035  кг
        Ширина
        1,4  см

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