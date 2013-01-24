Мелодії без сплутування дротів
Тримайте музику біля себе. Ці бездротові навушники із захистом від бризок і поту забезпечують чудовий звук, комфортне прилягання і до 7 годин відтворення. Коли потрібно більше, швидке 15-хвилинне заряджання забезпечить додаткову 1 годину відтворення музики. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Мелодії без сплутування дротів
Тримайте музику біля себе. Ці бездротові навушники із захистом від бризок і поту забезпечують чудовий звук, комфортне прилягання і до 7 годин відтворення. Коли потрібно більше, швидке 15-хвилинне заряджання забезпечить додаткову 1 годину відтворення музики. Переглянути усі переваги
Мелодії без сплутування дротів
Тримайте музику біля себе. Ці бездротові навушники із захистом від бризок і поту забезпечують чудовий звук, комфортне прилягання і до 7 годин відтворення. Коли потрібно більше, швидке 15-хвилинне заряджання забезпечить додаткову 1 годину відтворення музики. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Мелодії без сплутування дротів
Тримайте музику біля себе. Ці бездротові навушники із захистом від бризок і поту забезпечують чудовий звук, комфортне прилягання і до 7 годин відтворення. Коли потрібно більше, швидке 15-хвилинне заряджання забезпечить додаткову 1 годину відтворення музики. Переглянути усі переваги
Ці справді бездротові навушники з підтримкою стандарту IPX4 мають захист від бризок із будь-якого боку. На них не вплине невелика кількість поту, і не потрібно хвилюватися про те, що Ви потрапите під дощ.
Гнучкі кінці у формі крил прилягають під виступом Вашого вуха, забезпечуючи надійну фіксацію для кращої пасивної ізоляції. Овальна акустична трубка та взаємозамінні ковпачки навушників-вкладишів забезпечують комфортну фіксацію у вусі. Плаский кабель навушників зручно розміщується за шиєю незалежно від того, чи навушники-вкладиші всередині чи зовні.
Ці навушники мають магнітні вкладиші, які з’єднуються, і плаский кабель, який не сплутується. Коли Ви виймете їх із сумки чи кишені, не потрібно буде розплутувати їх, щоб запустити відтворення музики.
Відповідайте на виклик, призупинивши відтворення. Робіть усе це, не торкаючись смартфону. Розумне спарення Bluetooth означає, що ці навушники запам’ятовують останні пристрої, з якими їх було спарено.
8-мм неодимові динаміки забезпечують чудовий звук, а ви отримуєте 7 годин відтворення після 2 годин заряджання через USB-C. Якщо батарея розряджатиметься, швидке 15-хвилинне заряджання забезпечить ще 1 годину роботи.
Більше жодного надокучливого відлуння під час розмов по телефону. Завдяки нашому акустичному усуненню відлуння ви завжди зможете насолоджуватися чітким, безперешкодним з’єднанням.
Одне довге натиснення багатофункціональної кнопки підготує ці бездротові навушники Bluetooth до спарення. Після спарення навушники запам’ятовують останній під’єднаний пристрій.
Звук
Під'єднання
Зручність
Аксесуари
Потужність
Конструкція
Зовнішня коробка
Розміри упаковки
Розміри виробу