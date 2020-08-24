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    • Громко и четко Громко и четко Громко и четко
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      Беспроводные наушники-вкладыши для ТВ

      TAE8005BK/10

      Громко и четко

      Наслаждайтесь громким и чистым звучанием телевизора, не отвлекая окружающих. Эти наушники-вкладыши для телевизора автоматически выбирают канал беспроводной связи для оптимального звучания и позволяют раздельно настраивать громкость для каждого уха. Автоматическое включение/выключение для простого использования.

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      Беспроводные наушники-вкладыши для ТВ

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      Беспроводные наушники-вкладыши для ТВ
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      Беспроводные наушники-вкладыши для ТВ

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      Громко и четко

      • 3 настройки эквалайзера
      • Удобная посадка
      • До 12 часов воспроизведения
      • Авто вкл./выкл.
      Любые фильмы и передачи. Всегда идеальное звучание

      Любые фильмы и передачи. Всегда идеальное звучание

      Каждый из 2 аккумуляторов обеспечивает 6 часов воспроизведения, что в общей сложности означает 12 часов. Излучатели 14,8 мм предлагают чистое звучание. Чтобы сделать погромче, поверните регулятор баланса в нужном направлении, чтобы сделать звук громче в выбранном наушнике.

      Автоматическая настройка цифрового беспроводного подключения. Всегда чистый звук

      Автоматическая настройка цифрового беспроводного подключения. Всегда чистый звук

      Эти беспроводные наушники обеспечивают чистое звучание без задержки. Они автоматически включаются, если вставить их в уши, и сами выбирают лучший канал подключения. Вам не придется ничего настраивать — просто наслаждайтесь качественным звучанием.

      Предустановки звучания: усиление ВЧ, усиление НЧ, голос

      Предустановки звучания: усиление ВЧ, усиление НЧ, голос

      Режимы усиления ВЧ, усиления НЧ и голоса позволяют выбрать наиболее подходящую вам предустановку звучания. Если вы хотите услышать, что происходит вокруг, режим восприятия внешних звуков отключает звук ТВ или другого источника звука, увеличивая громкость звуков окружения.

      Легкий и комфортный шейный обод

      Эти беспроводные наушники с комфортной посадкой будут особенно полезны, если вы носите очки. Выбирайте из трех комплектов сменных амбушюр для идеальной посадки и эффективного пассивного шумоподавления.

      Любой телевизор. Оптический вход и 3,5-мм аудиовход

      Входящие в комплект поставки оптический кабель и аудиокабель 3,5 мм позволят подключать наушники практически к любым телевизорам. Любите сериалы и фильмы? Оцените звучание с полным эффектом погружения.

      Радиус действия беспроводной связи 40 м. Слушайте в любом помещении дома

      Зарядка каждого наушника занимает всего 3 часа. Если заряжать сменный аккумулятор, разрядка основного не станет для вас проблемой при просмотре сериалов. Автоматическое включение/выключение означает, что наушники автоматически отключатся при снятии.

      14,8-мм излучатели с неодимовыми магнитами. Регулятор баланса левого/правого каналов

      -

      2 аккумулятора, 6 часов воспроизведения каждый

      -

      3 пары резиновых амбушюр

      -

      Автоматическое включение/выключение. Наденьте наушники, чтобы включить их

      -

      Режим восприятия внешних звуков. Продолжайте общаться с внешним миром

      -

      Док-станция для беспроводной зарядки сменного аккумулятора

      -

      • Звук

        Частотный диапазон
        20 — 20 000 Гц
        Диаметр излучателя
        14,8 мм
        Сопротивление
        16 Ом
        Максимальная входная мощность
        20 мВт
        Чувствительность
        127 дБ (1 кГц)
        Тип излучателя
        Динамический

      • Подключения

        Беспроводное соединение
        Да
        Отсоединяемый кабель
        Да
        Наибольший радиус действия
        До 40  м
        Тип беспроводной передачи
        Цифровой FM
        Выбор каналов
        Автоматический
        Гнездо наушников
        3.5  миллиметра

      • Внешняя упаковка

        Длина
        30.5  см
        Количество потребительских упаковок
        3
        ширина
        25.5  см
        Вес брутто
        2.92  кг
        Высота
        31.5  см
        GTIN
        1 48 95229 11222 0
        Вес нетто
        1.545  кг
        Вес упаковки
        1.375  кг

      • Комфорт

        Автовыключение
        Да
        Регулировка громкости
        Да
        Тип управления
        Кнопка

      • Питание

        Перезарядка
        Да
        Количество аккумуляторов
        2 шт.
        Время воспроизведения музыки
        12  часов
        Время зарядки
        2,5  часов
        Вес аккумулятора (общий)
        22.24  г
        Емкость аккумулятора (наушники)
        350  mAh
        Время работы аккумулятора в режиме ожидания
        up to 7000 hr
        Тип аккумулятора (наушники)
        Литий-полимерный

      • Размеры упаковки

        Высота
        32  см
        Тип упаковки
        Коробка
        Тип размещения на полке
        Подвес
        ширина
        24  см
        Глубина
        9.5  см
        Количество изделий в упаковке
        1
        EAN
        48 95229 11222 3
        Вес брутто
        0.837  кг
        Вес нетто
        0.515  кг
        Вес упаковки
        0.322  кг

      • Аксессуары

        Прочее
        • 2 литий-полимерных аккумулятора
        • Оптический кабель 3,5 мм
        Аудиокабель
        Телевизионный кабель 3,5 мм
        Краткое руководство
        Да
        Амбушюры
        3 пары
        Док-станция (соединитель)
        3,5 мм
        Док-станция (передатчик)
        Да
        Адаптеры в комплекте
        • Адаптер для зарядки
        • Адаптер RCA для телевизора

      • Дизайн

        Цвет
        Черный
        Стиль ношения
        Вкладыши
        Заполняющий уши материал
        Силикон
        Плотная посадка
        Вкладыши
        Вкладыш с плотной посадкой
        Силиконовые амбушюры

      • Размеры

        Размеры прибора (Ш x Г x В)
        15,89 x 2,15 x 21,61 см
        Вес док-станции
        0.112  кг
        Вес шейного обода
        0.065  кг
        Размеры док-станции
        12,0 x 9,5 x 4,2 см (ШxГxВ)

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      • Время воспроизведения от аккумулятора является приблизительным и может меняться в зависимости от условий эксплуатации.

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