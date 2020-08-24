Наслаждайтесь громким и чистым звучанием телевизора, не отвлекая окружающих. Эти наушники-вкладыши для телевизора автоматически выбирают канал беспроводной связи для оптимального звучания и позволяют раздельно настраивать громкость для каждого уха. Автоматическое включение/выключение для простого использования.
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Беспроводные наушники-вкладыши для ТВ
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Громко и четко
3 настройки эквалайзера
Удобная посадка
До 12 часов воспроизведения
Авто вкл./выкл.
Любые фильмы и передачи. Всегда идеальное звучание
Каждый из 2 аккумуляторов обеспечивает 6 часов воспроизведения, что в общей сложности означает 12 часов. Излучатели 14,8 мм предлагают чистое звучание. Чтобы сделать погромче, поверните регулятор баланса в нужном направлении, чтобы сделать звук громче в выбранном наушнике.
Автоматическая настройка цифрового беспроводного подключения. Всегда чистый звук
Эти беспроводные наушники обеспечивают чистое звучание без задержки. Они автоматически включаются, если вставить их в уши, и сами выбирают лучший канал подключения. Вам не придется ничего настраивать — просто наслаждайтесь качественным звучанием.
Режимы усиления ВЧ, усиления НЧ и голоса позволяют выбрать наиболее подходящую вам предустановку звучания. Если вы хотите услышать, что происходит вокруг, режим восприятия внешних звуков отключает звук ТВ или другого источника звука, увеличивая громкость звуков окружения.
Легкий и комфортный шейный обод
Эти беспроводные наушники с комфортной посадкой будут особенно полезны, если вы носите очки. Выбирайте из трех комплектов сменных амбушюр для идеальной посадки и эффективного пассивного шумоподавления.
Любой телевизор. Оптический вход и 3,5-мм аудиовход
Входящие в комплект поставки оптический кабель и аудиокабель 3,5 мм позволят подключать наушники практически к любым телевизорам. Любите сериалы и фильмы? Оцените звучание с полным эффектом погружения.
Радиус действия беспроводной связи 40 м. Слушайте в любом помещении дома
Зарядка каждого наушника занимает всего 3 часа. Если заряжать сменный аккумулятор, разрядка основного не станет для вас проблемой при просмотре сериалов. Автоматическое включение/выключение означает, что наушники автоматически отключатся при снятии.
14,8-мм излучатели с неодимовыми магнитами. Регулятор баланса левого/правого каналов
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2 аккумулятора, 6 часов воспроизведения каждый
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3 пары резиновых амбушюр
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Автоматическое включение/выключение. Наденьте наушники, чтобы включить их
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Режим восприятия внешних звуков. Продолжайте общаться с внешним миром
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Док-станция для беспроводной зарядки сменного аккумулятора
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