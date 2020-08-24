Насолоджуйтеся гучнішим і чіткішим звучанням телевізора, не заважаючи іншим. Ці навушники-вкладиші для телевізора автоматично вибирають бездротовий канал, що забезпечує найкращий звук, а ви можете регулювати гучність у будь-якому вусі. Функція автоматичного увімкнення/вимкнення спрощує керування.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Купуйте комплект і заощаджуйте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно
Усе необхідне в одній покупці
Ціна комплекту
Пропустити
Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:
Додати аксесуари
цей продукт
- {discount-value}
Бездротові навушники-вкладиші для телевізора
усього
recurring payment
Гучний та чіткий
3 налаштування еквалайзера
Комфортна фіксація
Час відтворення – до 12 годин
Автоматичне увімкнення/вимкнення
Кожен фільм, кожне шоу. Завжди ідеальне звучання
Дві акумуляторні батареї забезпечують 6 годин відтворення кожна, що загалом становить 12 годин. 14,8-мм динаміки відтворюють чіткий звук. Для трохи гучнішого звучання просто поверніть регулятор балансу лівого/правого каналу в будь-якому напрямку, щоб збільшити звук у відповідному вусі.
Автоматично налаштоване цифрове бездротове з’єднання. Завжди чіткий звук
Ці бездротові навушники можуть похвалитися звуком без перешкод і затримки. Вони вмикаються автоматично, коли їх одягнути, й автоматично вибирають найкраще доступне з’єднання. Вам не потрібно буде нічого регулювати, щоб насолоджуватися завжди найкращим звуком.
Режими «Додаткові низькі частоти», «Додаткові високі частоти» та «Голос» дозволяють вибрати найбільш комфортне звучання. Коли ви хочете чути, що відбувається навколо, режим зовнішніх звуків вимикає звук із телевізора або вхідного аудіосигналу й підсилює навколишні звуки.
Легка, комфортна нашийна дуга, як у стетоскопа
Ці бездротові навушники для телевізора комфортно розміщуються у вухах й особливо корисні, якщо ви носите окуляри. Три типи взаємозамінних гумових ковпачків навушників-вкладишів дозволяють вибрати ідеальне прилягання для відмінної пасивної ізоляції шумів.
Будь-який телевізор. Оптичний та 3,5-мм аудіокабелі
Оптичний та 3,5-мм аудіокабелі з комплекту дозволяють під’єднати ці навушники практично до будь-якого телевізора. Що б ви не дивились, – телесеріали чи фільми – робіть звук ближчим, гучнішим і чіткішим.
40-м бездротовий діапазон. Слухайте будь-де вдома
Тривалість заряджання кожної батареї навушників становить лише 3 години. Якщо ви тримаєте запасну батарею на зарядній підставці, то завжди будете готові до наступного епізоду. Завдяки функції автоматичного увімкнення/вимкнення ці навушники вимикатимуться автоматично, коли ви виймете їх із вух.
14,8-мм неодимові динаміки. Регулятори балансу лівого/правого каналу
-
2 акумуляторні батареї забезпечують 6 годин відтворення кожна
Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.