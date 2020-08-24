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      Бездротові навушники-вкладиші для телевізора

      TAE8005BK/10

      Гучний та чіткий

      Насолоджуйтеся гучнішим і чіткішим звучанням телевізора, не заважаючи іншим. Ці навушники-вкладиші для телевізора автоматично вибирають бездротовий канал, що забезпечує найкращий звук, а ви можете регулювати гучність у будь-якому вусі. Функція автоматичного увімкнення/вимкнення спрощує керування.

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      Бездротові навушники-вкладиші для телевізора

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      цей продукт
      Бездротові навушники-вкладиші для телевізора
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      Бездротові навушники-вкладиші для телевізора

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      Гучний та чіткий

      • 3 налаштування еквалайзера
      • Комфортна фіксація
      • Час відтворення – до 12 годин
      • Автоматичне увімкнення/вимкнення
      Кожен фільм, кожне шоу. Завжди ідеальне звучання

      Кожен фільм, кожне шоу. Завжди ідеальне звучання

      Дві акумуляторні батареї забезпечують 6 годин відтворення кожна, що загалом становить 12 годин. 14,8-мм динаміки відтворюють чіткий звук. Для трохи гучнішого звучання просто поверніть регулятор балансу лівого/правого каналу в будь-якому напрямку, щоб збільшити звук у відповідному вусі.

      Автоматично налаштоване цифрове бездротове з’єднання. Завжди чіткий звук

      Автоматично налаштоване цифрове бездротове з’єднання. Завжди чіткий звук

      Ці бездротові навушники можуть похвалитися звуком без перешкод і затримки. Вони вмикаються автоматично, коли їх одягнути, й автоматично вибирають найкраще доступне з’єднання. Вам не потрібно буде нічого регулювати, щоб насолоджуватися завжди найкращим звуком.

      Попередньо налаштовані режими звуку: «Додаткові високі частоти», «Додаткові низькі частоти», «Голос»

      Попередньо налаштовані режими звуку: «Додаткові високі частоти», «Додаткові низькі частоти», «Голос»

      Режими «Додаткові низькі частоти», «Додаткові високі частоти» та «Голос» дозволяють вибрати найбільш комфортне звучання. Коли ви хочете чути, що відбувається навколо, режим зовнішніх звуків вимикає звук із телевізора або вхідного аудіосигналу й підсилює навколишні звуки.

      Легка, комфортна нашийна дуга, як у стетоскопа

      Ці бездротові навушники для телевізора комфортно розміщуються у вухах й особливо корисні, якщо ви носите окуляри. Три типи взаємозамінних гумових ковпачків навушників-вкладишів дозволяють вибрати ідеальне прилягання для відмінної пасивної ізоляції шумів.

      Будь-який телевізор. Оптичний та 3,5-мм аудіокабелі

      Оптичний та 3,5-мм аудіокабелі з комплекту дозволяють під’єднати ці навушники практично до будь-якого телевізора. Що б ви не дивились, – телесеріали чи фільми – робіть звук ближчим, гучнішим і чіткішим.

      40-м бездротовий діапазон. Слухайте будь-де вдома

      Тривалість заряджання кожної батареї навушників становить лише 3 години. Якщо ви тримаєте запасну батарею на зарядній підставці, то завжди будете готові до наступного епізоду. Завдяки функції автоматичного увімкнення/вимкнення ці навушники вимикатимуться автоматично, коли ви виймете їх із вух.

      14,8-мм неодимові динаміки. Регулятори балансу лівого/правого каналу

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      2 акумуляторні батареї забезпечують 6 годин відтворення кожна

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      3 взаємозамінні гумові ковпачки навушників-вкладишів

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      Автоматичне увімкнення/вимкнення. Одягніть навушники, щоб увімкнути їх

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      Режим зовнішніх звуків. Легке підтримання розмов

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      Бездротова док-станція також заряджає запасну батарею

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      Технічні характеристики

      • Звук

        Частотний діапазон
        20–20 000 Гц
        Діаметр динаміків
        14,8 мм
        Опір
        16 Ом
        Максимальна вхідна потужність
        20 мВт
        Чутливість
        127 дБ (1 кГц)
        Тип динаміка
        Динамічний

      • Під'єднання

        Бездротове використання
        Так
        Знімний кабель
        Так
        Максимальний діапазон
        До 40  м
        Тип бездротової передачі
        Цифровий FM
        Вибір каналу
        Автоматичний
        Роз'єм для навушників
        3.5  мм

      • Зовнішня коробка

        Довжина
        30.5  см
        Кількість споживчих комплектів
        3
        Ширина
        25.5  см
        Вага брутто
        2.92  кг
        Висота
        31.5  см
        Код GTIN
        1 48 95229 11222 0
        Вага нетто
        1.545  кг
        Вага тари
        1.375  кг

      • Зручність

        Автоматичне вимкнення
        Так
        Регулятор гучності
        Так
        Тип елементів керування
        Кнопкове

      • Потужність

        Можна заряджати
        Так
        Кількість батарей
        2 шт.
        Тривалість відтворення музики
        12  годин(-и)
        Час заряджання
        2,5  годин(-и)
        Вага батареї (всього)
        22.24  г
        Ємність батареї (навушники)
        350  mAh
        Ресурс батареї в режимі очікування
        up to 7000 hr
        Тип батареї (навушники)
        Літій-полімерна

      • Розміри упаковки

        Висота
        32  см
        Тип упаковки
        Коробка
        Тип розміщення на полиці
        Підвішування
        Ширина
        24  см
        Глибина
        9.5  см
        Кількість виробів
        1
        Код EAN
        48 95229 11222 3
        Вага брутто
        0.837  кг
        Вага нетто
        0.515  кг
        Вага тари
        0.322  кг

      • Аксесуари

        Інше
        • 2 літієво-полімерні батареї
        • 3,5-мм оптичний кабель
        Аудіокабель
        3,5-мм ТВ-кабель
        Короткий посібник
        Так
        Вушні втулки
        3 пари
        Док-станція (конектор)
        3,5 мм
        Док-станція (передавач)
        Так
        Адаптери в комплекті
        • Адаптер для заряджання
        • ТВ RCA адаптер

      • Конструкція

        Колір
        Чорний
        Стиль носіння
        Вкладиші
        Матеріал з’єднання
        Силікон
        Кріплення на вусі
        Вкладиші
        Внутрішньовушний тип кріплення
        Силіконовий вушний наконечник

      • Розміри

        Розміри виробу (ШxГxВ)
        15,89 x 2,15 x 21,61 см
        Вага док-станції
        0.112  кг
        Вага стетоскопа
        0.065  кг
        Розміри док-станції
        12,0 x 9,5 x 4,2 см (Ш x Г x В)

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      • Вказано приблизний ресурс батареї для відтворення, він може різнитися залежно від умов використання.

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