Технология с 5 микрофонами. Чистое звучание даже в шумных местах

Эти наушники оснащены пятью микрофонами, два из которых используют ИИ-алгоритм шумоподавления для повышения качества вызовов. Даже если вы идете по оживленной улице в ветреную погоду, собеседник четко услышит ваш голос, и ему не придется заодно слушать все звуки вашего окружения.