TAH6000BK/00
Погрузитесь в комфорт
Сохраняйте концентрацию с этими полноразмерными наушниками, предлагающими адаптивное шумоподавление и продуманную годами конструкцию. Носите без проводов и погружайтесь в ламповый звук даже в поездках — или подключите кабель и слушайте в режиме звука высокого разрешения.Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Полноразмерные беспроводные наушники
Откалиброванные 40-мм излучатели и функция динамичных басов обеспечат насыщенное звучание низких частот даже на небольшой громкости. Для прослушивания с повышенным качеством звучания подсоедините 3,5-мм кабель (в комплекте) или кабель USB-C.
Адаптивное шумоподавление быстро реагирует на особенности вашего окружения и мгновенно подавляет внешние звуки, включая ветер. Если вы хотите слышать звуки окружения, режим восприятия окружающих звуков поможет вам с этим. Функция Quick Awareness усиливает звуки голоса, чтобы вы могли слышать собеседника, даже не снимая наушники.
Мягкие амбушюры из искусственной кожи и мягкое регулируемое оголовье обеспечивают максимально комфортную посадку. С течением времени для поддержания герметичности можно заменить износившиеся амбушюры с эффектом памяти на новые. Также можно заменить литий-ионный аккумулятор наушников, когда он перестанет долго держать заряд.
Совместимость с новейшими устройствами Bluetooth® 6.0 позволит вам наслаждаться потоковой передачей аудио без "провалов" по качеству и зависаний, а также подключать сразу два устройства. Также поддерживаются Android Fast Pair и Microsoft Swift Pair.
Без шумоподавления заряда аккумулятора хватит на 80 часов воспроизведения, а с шумоподавлением — на 50 часов. Всего 5 минут зарядки хватит еще на 4 часа прослушивания.
Эти наушники оснащены пятью микрофонами, два из которых используют ИИ-алгоритм шумоподавления для повышения качества вызовов. Даже если вы идете по оживленной улице в ветреную погоду, собеседник четко услышит ваш голос, и ему не придется заодно слушать все звуки вашего окружения.
Кажется, что в звучании музыки чего-то не хватает? В нашем приложении доступна функция EQ — интуитивный эквалайзер, который позволит вам свободно регулировать параметры звука и эквалайзер в удобном формате. В приложении также можно регулировать шумоподавление, настраивать функцию динамических басов, управлять подключенными устройствами, обновлять встроенное ПО и не только.
Особые излучатели в этих наушниках откалиброваны под фирменное звучание Philips, с которым вы точно оцените ламповый и органичный звук с глубокими басами. Еще более яркие впечатления от любимой музыки.
Мы используем в нашей продукции бывший в употреблении переработанный пластик, наша упаковка изготавливается из сертифицированного FSC переработанного картона, а вкладыши печатаются на переработанной бумаге.
