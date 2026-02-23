Залишайтеся зосередженими з накладними навушниками з адаптивним шумопоглинанням, створеними для років комфортного використання. Користуйтеся ними бездротово, щоб зануритися в теплий, природний звук у дорозі. Або під’єднайте кабель і насолоджуйтеся високоточним аудіо під час дротового прослуховування.
Накладні бездротові навушники
Зануртесь у комфорт
Природний звук, динамічні баси
Комфортна накладна конструкція
Адаптивне шумопоглинання
Час відтворення — до 80 годин
Чудовий звук навіть на низької гучності. Слухайте контент бездротовим способом або через дротове з’єднання.
Персонально налаштовані 40-мм динаміки і динамічні баси забезпечують чудовий звук із повними, насиченими низькими частотами навіть за низької гучності. Щоб насолоджуватися високоточним звуком, можна слухати контент через дротовий аудіокабель 3,5 мм (у комплекті) або через USB-C.
Повне занурення із системою адаптивного шумопоглинання
Адаптивне шумопоглинання швидко реагує на оточення, пригнічуючи зовнішній шум, зокрема вітер, у режимі реального часу. Якщо ви хочете чути, що відбувається навколо, режим пильності повертає зовнішні звуки назад, а швидкий режим пильності покращує розбірливість голосу, тож ви можете розмовляти, не знімаючи навушників.
Комфортна фіксація й замінні компоненти гарантують тривале використання
М’які амбушури з поліуретанової шкіри та м’яка регульована дуга на голову забезпечують надзвичайно комфортну посадку. Для найкращої акустичної ізоляції й комфорту ви можете згодом замінити амбушури з поролоном з ефектом пам’яті, якщо вони зносяться. Також можна замінити літій-іонний акумулятор навушників, коли він досягне кінця свого строку служби.
Стабільне багатоточкове з’єднання Bluetooth® і легке спарення
Сумісність із новітніми пристроями Bluetooth® 6.0 дозволяє здійснювати потокову передачу без неприємних перебоїв звучання, а також під’єднувати до двох пристроїв одночасно. Також підтримуються технології Android Fast Pair та Microsoft Swift Pair.
До 80 годин відтворення (50 год з увімкненим шумополгинанням)
Із вимкненим шумопоглинанням ви отримуєте до 80 годин відтворення від повного заряду, а з увімкненим шумопоглинанням — до 50 годин. Для швидкого підзаряджання достатньо 5 хвилин для додаткових 4 годин прослуховування.
Технологія з 5 мікрофонами. Чіткіші виклики навіть у місцях скупчення людей
Ці навушники оснащені системою з п’яти мікрофонів, два з яких разом з алгоритмом шумопоглинання на базі ШІ забезпечують надзвичайно чітку передачу голосу під час викликів. Навіть якщо ви перебуваєте на жвавій міській вулиці у вітряний день, ваш голос звучатиме чітко, а співрозмовника не відволікатимуть сторонні шуми.
Додаток для навушників Philips. Персоналізуйте використання
Відчуваєте, що вашій музиці чогось бракує? Наш супутній застосунок оснащений інтуїтивним еквалайзером, який дозволяє налаштовувати звук і випробовувати різні налаштування еквалайзера простими дотиками пальців. Ви також можете використовувати застосунок для налаштування шумопоглинання, активації функції динамічних басів, управління підключеними пристроями, оновлення прошивки тощо.
Теплий, природний звук. Фірмове звучання Philips
Спеціальні динаміки цих навушників налаштовано на фірмове звучання Philips, що забезпечує теплий, природний звук із насиченими низькими частотами. Що б ви не слухали, вам сподобається звучання.
