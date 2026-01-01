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  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография особенностей продукта
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  • Основная фотография в процессе использования
  • Фотография особенностей продукта
  • Фотография особенностей продукта
  • Фотография особенностей продукта
  • Фотография особенностей продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
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Больше не доступен

Портативная колонка Philips Georg Jensen

TAJS50/00

Дом там, где звучит ваша музыка

Эта Bluetooth-колонка поможет вам ощущать домашний комфорт где угодно. С ней вы сможете слушать любимые композиции до 20 часов без подзарядки, а также использовать функцию внешнего аккумулятора и заряжать другие устройства. Ткань динамика с шерстяными нитями и верхняя панель из полированной стали идеально впишутся даже в самые минималистичные интерьеры.

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Дом там, где звучит ваша музыка

  • Bluetooth®

  • Выходная мощность 30 Вт

  • 20 часов воспроизведения

  • Встроенный внешний аккумулятор

Коллекция Philips & Georg Jensen

Коллекция Philips & Georg Jensen

Эта компактная Bluetooth-колонка, созданная в сотрудничестве с Georg Jensen, выглядит минималистично и стильно. Верхняя панель из полированной стали создает элегантный контраст с тканью динамика от Kvadrat. Названия брендов на корпусе аккуратно намекают на коллаборацию Philips и Georg Jensen.

Ткань динамика Kvadrat. Обеспечивает полное проникание звука

Ткань динамика Kvadrat. Обеспечивает полное проникание звука

Колонка имеет премиальную ткань динамика, созданную на высокотехнологичном производстве Kvadrat. Этот красивый материал с примесью шерсти является акустически прозрачным и обеспечивает идеально звучание без потери деталей.

20 часов воспроизведения. Сопряжение для стереофонического звучания

20 часов воспроизведения. Сопряжение для стереофонического звучания

Полного заряда аккумулятора хватит на 20 часов воспроизведения, а радиус действия беспроводной сети составляет 20 м. Устройство можно подключить к такой же портативной колонке Philips Georg Jensen, чтобы наслаждаться стереофоническим звучанием. Для этого нажмите кнопку сопряжения.

Технические характеристики

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