Дом там, где звучит ваша музыка

Эта Bluetooth-колонка поможет вам ощущать домашний комфорт где угодно. С ней вы сможете слушать любимые композиции до 20 часов без подзарядки, а также использовать функцию внешнего аккумулятора и заряжать другие устройства. Ткань динамика с шерстяными нитями и верхняя панель из полированной стали идеально впишутся даже в самые минималистичные интерьеры.