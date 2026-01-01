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Больше не доступен
TAJS50/00
Дом там, где звучит ваша музыка
Эта Bluetooth-колонка поможет вам ощущать домашний комфорт где угодно. С ней вы сможете слушать любимые композиции до 20 часов без подзарядки, а также использовать функцию внешнего аккумулятора и заряжать другие устройства. Ткань динамика с шерстяными нитями и верхняя панель из полированной стали идеально впишутся даже в самые минималистичные интерьеры.
Bluetooth®
Выходная мощность 30 Вт
20 часов воспроизведения
Встроенный внешний аккумулятор
Эта компактная Bluetooth-колонка, созданная в сотрудничестве с Georg Jensen, выглядит минималистично и стильно. Верхняя панель из полированной стали создает элегантный контраст с тканью динамика от Kvadrat. Названия брендов на корпусе аккуратно намекают на коллаборацию Philips и Georg Jensen.
Колонка имеет премиальную ткань динамика, созданную на высокотехнологичном производстве Kvadrat. Этот красивый материал с примесью шерсти является акустически прозрачным и обеспечивает идеально звучание без потери деталей.
Полного заряда аккумулятора хватит на 20 часов воспроизведения, а радиус действия беспроводной сети составляет 20 м. Устройство можно подключить к такой же портативной колонке Philips Georg Jensen, чтобы наслаждаться стереофоническим звучанием. Для этого нажмите кнопку сопряжения.
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