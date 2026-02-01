Ваш дім там, де ваша музика

Розслабтеся за допомогою гучномовця Bluetooth, який допоможе вам відчути домашній затишок. Насолоджуйтеся відтворенням до 20 годин і функцією резервного живлення. Вовняна тканина гучномовця та верхня панель із полірованої сталі пасуватимуть навіть найбільш мінімалістському інтер’єру.