Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
TAJS50/00
Ваш дім там, де ваша музика
Розслабтеся за допомогою гучномовця Bluetooth, який допоможе вам відчути домашній затишок. Насолоджуйтеся відтворенням до 20 годин і функцією резервного живлення. Вовняна тканина гучномовця та верхня панель із полірованої сталі пасуватимуть навіть найбільш мінімалістському інтер’єру.
Bluetooth®
Вихідна потужність 30 Вт
20 годин відтворення
Вбудована функція банку живлення
Цей компактний гучномовець Bluetooth, створений у співпраці з Georg Jensen, – простий, проте яскравий. Верхня панель із полірованої сталі прекрасно контрастує з тактильною тканиною гучномовця Kvadrat. Непомітні фірмові написи натякають на співпрацю Philips із Georg Jensen.
Цей гучномовець покрито високоякісною тканиною престижного виробника Kvadrat. Цей прекрасний вовняний матеріал є акустично прозорим, що забезпечує вільний вихід звуку з гучномовця у кімнату.
Батарея забезпечує 20 годин відтворення після повного заряджання, а бездротовий діапазон становить 20 м. Можна виконати з’єднання у пару з ідентичним гучномовцем Philips Georg Jensen і насолоджуватися музикою у стереоформаті. Просто натисніть кнопку спарення гучномовця.
Відгуки