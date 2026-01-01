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Больше не доступен
TAS4405N/00
Пойте во весь голос
Выступайте перед друзьями с этой яркой Bluetooth-колонкой, которая совместима с беспроводными микрофонами! От совместного пения до презентаций на занятиях — запись одним нажатием кнопки поможет детям легко сохранять звуковые дорожки. Вы получаете чистый звук и 6 часов работы в режиме воспроизведения.
Беспроводной микрофон 5 м
Умное сопряжение по Bluetooth
6 часов воспроизведения
105x105x38 мм
Эта сверхпортативная Bluetooth-колонка оснащена беспроводным микрофоном. Дети смогут петь любимые песни, рассказывать истории и даже играть с друзьями в супергероев! Что бы они ни выбрали, запись одним касанием поможет им сохранить звуковую дорожку на карту памяти microSD.
Вы получаете 6 часов воспроизведения, а полная зарядка занимает 2,5 часа. Зарядка выполняется через интерфейс microUSB. Пять удобных кнопок позволят детям легко управлять воспроизведением, регулировать громкость, менять источник и записывать звук.
Нажмите и удерживайте кнопку воспроизведения/паузы, чтобы перевести беспроводную Bluetooth-колонку в режим сопряжения. После сопряжения система запоминает устройство, с которым было установлено соединение. Радиус действия беспроводной сети Bluetooth составляет 10 метров.
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