Пойте во весь голос

Выступайте перед друзьями с этой яркой Bluetooth-колонкой, которая совместима с беспроводными микрофонами! От совместного пения до презентаций на занятиях — запись одним нажатием кнопки поможет детям легко сохранять звуковые дорожки. Вы получаете чистый звук и 6 часов работы в режиме воспроизведения.