Співайте. Говоріть. Любіть!

Цей ультрапортативний гучномовець Bluetooth має бездротовий мікрофон. Діти можуть співати під музику, розповідати історії чи навіть розігрувати вигадані кіносцени із друзями! Що б це не було – функція запису одним дотиком дозволяє легко записувати доріжки на карту microSD.