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Більше не доступний
TAS4405N/00
Співайте на повний голос
Дозвольте дітям опинитися в центрі уваги з кольоровим гучномовцем Bluetooth із бездротовим мікрофоном! Одне натиснення кнопки дозволяє дітям легко записувати будь-які доріжки – від пісень і казок до навчальних презентацій. Насолоджуйтеся чітким звуком і до 6 годин відтворення.
5-м бездротовий мікрофон
розумне спарення Bluetooth
6 годин відтворення
105x105x38 мм
Цей ультрапортативний гучномовець Bluetooth має бездротовий мікрофон. Діти можуть співати під музику, розповідати історії чи навіть розігрувати вигадані кіносцени із друзями! Що б це не було – функція запису одним дотиком дозволяє легко записувати доріжки на карту microSD.
Ви отримуєте 6 годин відтворення, а повне заряджання триває 2,5 години. Заряджання через кабель мікро-USB. П’ять чітко позначених кнопок дозволяють дітям легко відтворювати, призупиняти, регулювати гучність, перемикати джерело і записувати.
Довге натиснення кнопки відтворення/паузи готує цей бездротовий гучномовець Bluetooth до спарення. Після спарення гучномовець запам’ятовує останній пристрій, з яким його було спарено. Бездротовий діапазон гучномовця становить 10 м.
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