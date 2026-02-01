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  • Фотографія використовуваного виробу
  • Стиль життя, що асоціюється з виробом

Більше не доступний

Бездротовий гучномовець

TAS4405N/00

Співайте на повний голос

Дозвольте дітям опинитися в центрі уваги з кольоровим гучномовцем Bluetooth із бездротовим мікрофоном! Одне натиснення кнопки дозволяє дітям легко записувати будь-які доріжки – від пісень і казок до навчальних презентацій. Насолоджуйтеся чітким звуком і до 6 годин відтворення.

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Співайте на повний голос

  • 5-м бездротовий мікрофон

  • розумне спарення Bluetooth

  • 6 годин відтворення

  • 105x105x38 мм

Співайте. Говоріть. Любіть!

Співайте. Говоріть. Любіть!

Цей ультрапортативний гучномовець Bluetooth має бездротовий мікрофон. Діти можуть співати під музику, розповідати історії чи навіть розігрувати вигадані кіносцени із друзями! Що б це не було – функція запису одним дотиком дозволяє легко записувати доріжки на карту microSD.

Цікаво проводити час – це просто

Цікаво проводити час – це просто

Ви отримуєте 6 годин відтворення, а повне заряджання триває 2,5 години. Заряджання через кабель мікро-USB. П’ять чітко позначених кнопок дозволяють дітям легко відтворювати, призупиняти, регулювати гучність, перемикати джерело і записувати.

Розумне спарення Bluetooth

Розумне спарення Bluetooth

Довге натиснення кнопки відтворення/паузи готує цей бездротовий гучномовець Bluetooth до спарення. Після спарення гучномовець запам’ятовує останній пристрій, з яким його було спарено. Бездротовий діапазон гучномовця становить 10 м.

Технічні характеристики

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