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    Наушники

    TAUE100BK/00
    Общая оценка / 5
    • Насыщенные басы Насыщенные басы Насыщенные басы
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      Наушники

      TAUE100BK/00
      Общая оценка / 5

      Насыщенные басы

      Эти вкладыши-наушники с расширенным воспроизведением басов отличает ощущение комфортности ношения и качественное воспроизведение музыки. Узнать обо всех преимуществах

      Наушники

      Насыщенные басы

      Эти вкладыши-наушники с расширенным воспроизведением басов отличает ощущение комфортности ношения и качественное воспроизведение музыки. Узнать обо всех преимуществах

      Насыщенные басы

      Эти вкладыши-наушники с расширенным воспроизведением басов отличает ощущение комфортности ношения и качественное воспроизведение музыки. Узнать обо всех преимуществах

      Наушники

      Насыщенные басы

      Эти вкладыши-наушники с расширенным воспроизведением басов отличает ощущение комфортности ношения и качественное воспроизведение музыки. Узнать обо всех преимуществах

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        Наушники

        Наушники

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        Итого:

        Насыщенные басы

        для улучшения звучания

        • 14,2-мм излучатели, открытое оформление
        • Удобная посадка
        Излучатели 14,2 мм для насыщенных басов и четкого звучания

        Излучатели 14,2 мм для насыщенных басов и четкого звучания

        Качественные излучатели 14,2 мм с неодимовыми магнитами гарантируют насыщенные басы и четкое звучание.

        Излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают хорошо сбалансированное звучание

        Неодим является наилучшим материалом для создания сильного магнитного поля в целях улучшения чувствительности в звуковой катушке, улучшения НЧ характеристик и создания качественного сбалансированного звучания.

        Для комфортной посадки учитывается строение уха

        При создании конструкции учитывалось строение уха, что гарантирует комфортную посадку и плотное прилегание.

        • Звук

          Сопротивление
          32 Ом
          Диаметр излучателя
          14,2 мм
          Чувствительность
          106 дБ (1 кГц)
          Частотный диапазон
          20 - 20 000 Гц
          Максимальная входная мощность
          5 мВт

        • Подключения

          Разъем
          3,5 мм
          Длина кабеля
          1,2 м

        • Дизайн

          Цвет
          Черный
          Стиль ношения
          Наушник-вкладыш
          Плотная посадка
          Наушник-вкладыш
          Вкладыш с плотной посадкой
          Свободная посадка

        • Внутренняя упаковка

          Вес брутто
          0,79  кг
          GTIN
          2 48 95229 10055 2
          высота
          11,8  см
          Длина
          31  см
          Вес нетто
          0,312  кг
          Количество потребительских упаковок
          24
          Вес упаковки
          0,478  кг
          ширина
          16,2  см

        • Внешняя упаковка

          Вес брутто
          3,64  кг
          GTIN
          1 48 95229 10055 5
          высота
          26,4  см
          Длина
          34,9  см
          Вес нетто
          1,248  кг
          Количество потребительских упаковок
          96
          Вес упаковки
          2,392  кг
          ширина
          32,5  см

        • Габариты изделия

          Глубина
          2,1  см
          высота
          14,6  см
          Вес
          0,013  кг
          ширина
          4,9  см

        • Размеры упаковки

          Глубина
          2,5  см
          EAN
          48 95229 10055 8
          Вес брутто
          0,029  кг
          высота
          17  см
          Вес нетто
          0,013  кг
          Количество изделий в упаковке
          1
          Тип упаковки
          Коробка
          Вес упаковки
          0,016  кг
          Тип размещения на полке
          Подвес
          ширина
          5  см

        • UPC

          UPC
          8 40063 20036 4

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