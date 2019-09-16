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    Навушники

    TAUE100BK/00
    Загальна оцінка / 5
    • Низькі частоти Низькі частоти Низькі частоти
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      Навушники

      TAUE100BK/00
      Загальна оцінка / 5

      Низькі частоти

      Із вдосконаленими низькими частотами ці навушники-вкладиші відтворюють якісну музику, комфортну для ваших вух. Переглянути усі переваги

      Навушники

      Низькі частоти

      Із вдосконаленими низькими частотами ці навушники-вкладиші відтворюють якісну музику, комфортну для ваших вух. Переглянути усі переваги

      Низькі частоти

      Із вдосконаленими низькими частотами ці навушники-вкладиші відтворюють якісну музику, комфортну для ваших вух. Переглянути усі переваги

      Навушники

      Низькі частоти

      Із вдосконаленими низькими частотами ці навушники-вкладиші відтворюють якісну музику, комфортну для ваших вух. Переглянути усі переваги

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        Навушники

        Навушники

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        Усього:

        Низькі частоти

        для вдосконаленого звуку

        • 14,2-мм динаміки/відкритого типу
        • Комфортна фіксація
        14,2-мм динаміки для насичених низьких частот та чіткого звуку

        14,2-мм динаміки для насичених низьких частот та чіткого звуку

        Якісні 14,2-мм динаміки з неодимовим магнітом забезпечують насичені баси та чіткий звук.

        Неодимовий динамік забезпечує чистий збалансований звук

        Неодим – найкращий матеріал для створення потужного магнітного поля для кращої чутливості звукової котушки, виразніших низьких частот та чистого, збалансованого звуку.

        Створено для геометричної зручної фіксації у вусі

        Конструкція, що відповідає формі вуха, забезпечує комфортне носіння та щільне прилягання для кожного.

        Технічні характеристики

        • Звук

          Опір
          32 Ом
          Діаметр динаміків
          14,2 мм
          Чутливість
          106 дБ (1 кГц)
          Частотний діапазон
          20–20 000 Гц
          Максимальна вхідна потужність
          5 мВт

        • Під'єднання

          Конектор
          3,5 мм
          Довжина кабелю
          1,2 м

        • Конструкція

          Колір
          Чорний
          Стиль носіння
          Навушники-вкладиші
          Припасування на вусі
          Навушники-вкладиші
          Тип припасування у вусі
          Відкритий

        • Внутрішня коробка

          Вага брутто
          0,79  кг
          Код GTIN
          2 48 95229 10055 2
          Висота
          11,8  см
          Довжина
          31  см
          Вага нетто
          0,312  кг
          Кількість споживчих комплектів
          24
          Вага тари
          0,478  кг
          Ширина
          16,2  см

        • Зовнішня коробка

          Вага брутто
          3,64  кг
          Код GTIN
          1 48 95229 10055 5
          Висота
          26,4  см
          Довжина
          34,9  см
          Вага нетто
          1,248  кг
          Кількість споживчих комплектів
          96
          Вага тари
          2,392  кг
          Ширина
          32,5  см

        • Розміри виробу

          Глибина
          2.1  см
          Висота
          14,6  см
          Вага
          0,013  кг
          Ширина
          4,9  см

        • Розміри упаковки

          Глибина
          2,5  см
          Код EAN
          48 95229 10055 8
          Вага брутто
          0,029  кг
          Висота
          17  см
          Вага нетто
          0,013  кг
          Кількість виробів
          1
          Тип упаковки
          Коробка
          Вага тари
          0,016  кг
          Тип розміщення на полиці
          Підвішування
          Ширина
          5  см

        • UPC

          UPC
          8 40063 20036 4

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