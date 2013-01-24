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    Беспроводные наушники

    TAUT102BK/00
    Общая оценка / 5
    • Созданы для вас Созданы для вас Созданы для вас
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      Беспроводные наушники

      TAUT102BK/00
      Общая оценка / 5

      Созданы для вас

      Полный комфорт при прослушивании любимой музыки. Эти наушники-вкладыши являются полностью беспроводными и имеют компактный дизайн, обеспечивающий плотную посадку. С небольшим зарядным футляром, который легко поместится в кармане или сумке, вы получите до 12 часов работы в режиме воспроизведения. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Беспроводные наушники

      Созданы для вас

      Полный комфорт при прослушивании любимой музыки. Эти наушники-вкладыши являются полностью беспроводными и имеют компактный дизайн, обеспечивающий плотную посадку. С небольшим зарядным футляром, который легко поместится в кармане или сумке, вы получите до 12 часов работы в режиме воспроизведения. Узнать обо всех преимуществах

      Созданы для вас

      Полный комфорт при прослушивании любимой музыки. Эти наушники-вкладыши являются полностью беспроводными и имеют компактный дизайн, обеспечивающий плотную посадку. С небольшим зарядным футляром, который легко поместится в кармане или сумке, вы получите до 12 часов работы в режиме воспроизведения. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Беспроводные наушники

      Созданы для вас

      Полный комфорт при прослушивании любимой музыки. Эти наушники-вкладыши являются полностью беспроводными и имеют компактный дизайн, обеспечивающий плотную посадку. С небольшим зарядным футляром, который легко поместится в кармане или сумке, вы получите до 12 часов работы в режиме воспроизведения. Узнать обо всех преимуществах

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        Беспроводные наушники

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Созданы для вас

        • 6-мм излучатели, закрытая конструкция
        • Bluetooth®
        • Черный

        До 12 часов работы в режиме воспроизведения с футляром для зарядки

        Наушники работают до 3 часов в режиме воспроизведения или разговора от одной зарядки. А с полностью заряженным чехлом вы сможете зарядить наушники несколько раз и получить дополнительно 9 часов работы. Когда наушники необходимо подзарядить, просто положите их в чехол. Полная зарядка занимает 2 часа.

        Компактный дизайн наушника.

        Полный комфорт при прослушивании музыки благодаря удобной и легкой конструкции.

        6-мм излучатели с неодимовыми магнитами. Отличный звук, глубокие басы

        6-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают великолепный звук и насыщенные басы. Специальная акустическая трубка обеспечивает максимальную пассивную шумоизоляцию. Монофонический режим позволяет быть в курсе происходящего вокруг, подавая звук только через один наушник и оставляя другое ухо открытым.

        Многофункциональная кнопка для удобного управления музыкой и вызовами

        Управляйте музыкой и вызовами с помощью многофункциональной кнопки. Не нравится текущий трек? Пропустите его долгим нажатием. Хотите отклонить вызов и продолжить прослушивание? Это можно сделать простым нажатием кнопки. Встроенный микрофон с подавлением эха обеспечивает четкость звука во время общения.

        Двойное нажатие кнопки активирует голосовой помощник на телефоне

        Активируйте голосовой помощник телефона двойным нажатием кнопки. Попросите Siri или Google Ассистента переключить плейлист, позвонить или отправить сообщения друзьям, проверить погоду и многое другое.

        Умное сопряжение. Автоматический поиск устройства Bluetooth

        Эти наушники готовы к сопряжению сразу, как только вы вынимаете их из футляра для зарядки. После сопряжения наушники запоминают последнее устройство, с которым они были сопряжены.

        Три пары амбушюр разного размера обеспечат идеальную посадку.

        Съемные резиновые амбушюры разного размера обеспечат идеальную посадку, чтобы вы не пропустили ни секунды любимой композиции.

        Портативный футляр для зарядки обеспечит несколько зарядок устройства.

        Сверхпортативный футляр для зарядки обеспечит работу наушников в нужный момент.

        Встроенный микрофон с подавлением эха для четкого звука

        Больше не будет раздражающего эффекта эха при разговорах по телефону. Благодаря возможности подавления акустического эха соединение всегда получается чистым и без искажений.

        Технические характеристики

        • Подключения

          Микрофон
          Встроенный микрофон
          Профили Bluetooth
          • A2DP
          • Громкая связь
          • HFP
          • HSP
          • AVRCP
          Версия Bluetooth
          5,0
          Наибольший радиус действия
          До 10  м

        • Дизайн

          цвет
          Черный

        • Габариты изделия

          высота
          2,7  см
          ширина
          5,3  см
          Глубина
          3,57  см
          Вес
          0,0296  кг

        • Размеры упаковки

          Тип упаковки
          Картон
          Тип размещения на полке
          Оба
          высота
          17  см
          ширина
          9,5  см
          Глубина
          3  см
          Вес брутто
          0,085  кг
          Вес нетто
          0,053  кг
          Вес упаковки
          0,032  кг
          EAN
          48 95229 10046 6

        • Внешняя упаковка

          Количество потребительских упаковок
          24
          Длина
          40  см
          ширина
          24  см
          высота
          24,5  см
          Вес брутто
          2,95  кг
          Вес упаковки
          1,678  кг
          GTIN
          1 48 95229 10046 3
          Вес нетто
          1,272  кг

        • Внутренняя упаковка

          Количество потребительских упаковок
          3
          Длина
          19  см
          ширина
          11  см
          высота
          11,5  см
          Вес брутто
          0,32  кг
          Вес упаковки
          0,161  кг
          GTIN
          2 48 95229 10046 0
          Вес нетто
          0,159  кг

        • Аксессуары

          Краткое руководство пользователя
          Да
          Кабель USB
          Да
          Накладки для наушников
          3 размера

        • Комфорт

          Распределение вызовов
          • Ответить/Завершить разговор
          • удержание вызова
          • Сбросить вызов
          • Переключение между 2 вызовами

        • Питание

          Тип элемента питания
          Литий-ионный
          Время воспроизведения музыки
          3+9  ч
          Время нахождения в режиме ожидания
          50 ч
          Время разговора
          2,5 ч
          Перезарядка
          Да

        • Звук

          Акустическая система
          Закрытая
          Диафрагма
          ПЭТ
          Диапазон частот
          20 - 20 000  Гц
          Тип магнита
          NdFeB
          Сопротивление
          16 Ом
          Диаметр излучателя
          6 мм

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