Умови пошуку
У Вашому кошику наразі немає товарів.
Створено для Вас
Прокачуйте звучання у комфорті. Ці навушники-вкладиші пропонують справжню бездротову свободу, є невеликі та добре фіксуються у вусі. Ви отримуєте 12 годин відтворення із невеликим зарядним футляром, який можна акуратно покласти в кишеню або сумку. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Створено для Вас
Прокачуйте звучання у комфорті. Ці навушники-вкладиші пропонують справжню бездротову свободу, є невеликі та добре фіксуються у вусі. Ви отримуєте 12 годин відтворення із невеликим зарядним футляром, який можна акуратно покласти в кишеню або сумку. Переглянути усі переваги
Створено для Вас
Прокачуйте звучання у комфорті. Ці навушники-вкладиші пропонують справжню бездротову свободу, є невеликі та добре фіксуються у вусі. Ви отримуєте 12 годин відтворення із невеликим зарядним футляром, який можна акуратно покласти в кишеню або сумку. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Створено для Вас
Прокачуйте звучання у комфорті. Ці навушники-вкладиші пропонують справжню бездротову свободу, є невеликі та добре фіксуються у вусі. Ви отримуєте 12 годин відтворення із невеликим зарядним футляром, який можна акуратно покласти в кишеню або сумку. Переглянути усі переваги
Бездротові навушники
Ціна магазину Philips
Усього:
Ви отримаєте до 3 годин відтворення після одного заряджання. Якщо Ви вийдете з повністю зарядженим футляром, то отримаєте додаткові 9 годин завдяки кількаразовому заряджанню. Просто вставляйте навушники назад у футляр, коли їх потрібно зарядити. Повне заряджання триває 2 години.
Ви можете прокачати звучання у справжньому комфорті завдяки легкій конструкції, яка щільно прилягає.
6-мм неодимові акустичні динаміки забезпечують чудовий звук та потужні низькі частоти. Овальна акустична трубка збільшує пасивну ізоляцію шумів. Режим моно дозволяє залишити одне вухо вільним, щоб знати, що відбувається навколо.
Керуйте музикою і викликами за допомогою багатофункціональної кнопки. Не подобається поточна доріжка? Пропустіть її довгим натисненням. Бажаєте відхилити виклик і продовжити слухати музику? Достатньо один раз натиснути кнопку. Вбудований мікрофон з усуненням відлуння зберігає чистий звук, коли Ви відповідаєте на виклик.
Вмикайте голосовий помічник на телефоні, двічі натиснувши кнопку. Попросіть Siri чи Google Помічника налаштувати наступний список відтворення, зателефонувати чи надіслати повідомлення друзям, переглянути погоду тощо.
Навушники готові до спарення відразу після того, як ви виймете їх із зарядного футляра. Після спарення навушники запам’ятовують останній пристрій, з яким їх було спарено.
Взаємозамінні гумові ковпачки вушних вкладишів забезпечують ідеальне прилягання до вуха, утворюючи герметичне ущільнення, завдяки чому Ви не пропустите жодного ритму.
Завдяки ультрапортативному зарядному футляру ці навушники не підведуть Вас.
Більше жодного надокучливого відлуння під час розмов по телефону. Завдяки нашому акустичному усуненню відлуння ви завжди зможете насолоджуватися чітким, безперешкодним з’єднанням.
Під'єднання
Конструкція
Розміри виробу
Розміри упаковки
Зовнішня коробка
Внутрішня коробка
Аксесуари
Зручність
Потужність
Звук