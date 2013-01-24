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    Бездротові навушники

    TAUT102BK/00
    Загальна оцінка / 5
    • Створено для Вас Створено для Вас Створено для Вас
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      Бездротові навушники

      TAUT102BK/00
      Загальна оцінка / 5

      Створено для Вас

      Прокачуйте звучання у комфорті. Ці навушники-вкладиші пропонують справжню бездротову свободу, є невеликі та добре фіксуються у вусі. Ви отримуєте 12 годин відтворення із невеликим зарядним футляром, який можна акуратно покласти в кишеню або сумку. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Бездротові навушники

      Створено для Вас

      Прокачуйте звучання у комфорті. Ці навушники-вкладиші пропонують справжню бездротову свободу, є невеликі та добре фіксуються у вусі. Ви отримуєте 12 годин відтворення із невеликим зарядним футляром, який можна акуратно покласти в кишеню або сумку. Переглянути усі переваги

      Створено для Вас

      Прокачуйте звучання у комфорті. Ці навушники-вкладиші пропонують справжню бездротову свободу, є невеликі та добре фіксуються у вусі. Ви отримуєте 12 годин відтворення із невеликим зарядним футляром, який можна акуратно покласти в кишеню або сумку. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Бездротові навушники

      Створено для Вас

      Прокачуйте звучання у комфорті. Ці навушники-вкладиші пропонують справжню бездротову свободу, є невеликі та добре фіксуються у вусі. Ви отримуєте 12 годин відтворення із невеликим зарядним футляром, який можна акуратно покласти в кишеню або сумку. Переглянути усі переваги

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        Бездротові навушники

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Створено для Вас

        • 6-мм динаміки/ закритого типу
        • Bluetooth®
        • Чорний

        Отримайте до 12 годин відтворення за допомогою спеціального футляра

        Ви отримаєте до 3 годин відтворення після одного заряджання. Якщо Ви вийдете з повністю зарядженим футляром, то отримаєте додаткові 9 годин завдяки кількаразовому заряджанню. Просто вставляйте навушники назад у футляр, коли їх потрібно зарядити. Повне заряджання триває 2 години.

        Невелика конструкція навушників.

        Ви можете прокачати звучання у справжньому комфорті завдяки легкій конструкції, яка щільно прилягає.

        6-мм неодимові акустичні динаміки. Чудовий звук, потужні низькі частоти

        6-мм неодимові акустичні динаміки забезпечують чудовий звук та потужні низькі частоти. Овальна акустична трубка збільшує пасивну ізоляцію шумів. Режим моно дозволяє залишити одне вухо вільним, щоб знати, що відбувається навколо.

        Багатофункціональна кнопка. Легко керуйте музикою та викликами

        Керуйте музикою і викликами за допомогою багатофункціональної кнопки. Не подобається поточна доріжка? Пропустіть її довгим натисненням. Бажаєте відхилити виклик і продовжити слухати музику? Достатньо один раз натиснути кнопку. Вбудований мікрофон з усуненням відлуння зберігає чистий звук, коли Ви відповідаєте на виклик.

        Подвійне натиснення кнопки дозволяє увімкнути голосовий помічник на телефоні

        Вмикайте голосовий помічник на телефоні, двічі натиснувши кнопку. Попросіть Siri чи Google Помічника налаштувати наступний список відтворення, зателефонувати чи надіслати повідомлення друзям, переглянути погоду тощо.

        Розумне спарення. Автоматичний пошук пристрою Bluetooth

        Навушники готові до спарення відразу після того, як ви виймете їх із зарядного футляра. Після спарення навушники запам’ятовують останній пристрій, з яким їх було спарено.

        Три розміри ковпачків вушних вкладишів для ідеальної надійної фіксації.

        Взаємозамінні гумові ковпачки вушних вкладишів забезпечують ідеальне прилягання до вуха, утворюючи герметичне ущільнення, завдяки чому Ви не пропустите жодного ритму.

        Невеликий зарядний футляр. Кількаразове заряджання у Вашій кишені.

        Завдяки ультрапортативному зарядному футляру ці навушники не підведуть Вас.

        Вбудований мікрофон з усуненням відлуння для чіткого аудіо

        Більше жодного надокучливого відлуння під час розмов по телефону. Завдяки нашому акустичному усуненню відлуння ви завжди зможете насолоджуватися чітким, безперешкодним з’єднанням.

        Технічні характеристики

        • Під'єднання

          Мікрофон
          Вбудований мікрофон
          Профілі Bluetooth
          • A2DP
          • Режим "вільні руки"
          • HFP
          • HSP
          • AVRCP
          Версія Bluetooth
          5.0
          Максимальний діапазон
          До 10  м

        • Конструкція

          Колір
          Чорний

        • Розміри виробу

          Висота
          2,7  см
          Ширина
          5,3  см
          Глибина
          3,57  см
          Вага
          0,0296  кг

        • Розміри упаковки

          Тип упаковки
          Картон
          Тип розміщення на полиці
          Обидва
          Висота
          17  см
          Ширина
          9,5  см
          Глибина
          3  см
          Вага брутто
          0,085  кг
          Вага нетто
          0,053  кг
          Вага тари
          0,032  кг
          Код EAN
          48 95229 10046 6

        • Зовнішня коробка

          Кількість споживчих комплектів
          24
          Довжина
          40  см
          Ширина
          24  см
          Висота
          24,5  см
          Вага брутто
          2,95  кг
          Вага тари
          1,678  кг
          Код GTIN
          1 48 95229 10046 3
          Вага нетто
          1,272  кг

        • Внутрішня коробка

          Кількість споживчих комплектів
          3
          Довжина
          19  см
          Ширина
          11  см
          Висота
          11,5  см
          Вага брутто
          0,32  кг
          Вага тари
          0,161  кг
          Код GTIN
          2 48 95229 10046 0
          Вага нетто
          0,159  кг

        • Аксесуари

          Короткий посібник
          Так
          USB-кабель
          Так
          Втулки
          3 розміри

        • Зручність

          Керування викликами
          • Відповідь на виклик/завершення виклику
          • Утримування виклику
          • Відхилення виклику
          • Перемикання між 2 викликами

        • Потужність

          Тип батареї
          Літій-іонна
          Тривалість відтворення музики
          3+9  год.
          Час очікування
          50 год.
          Час розмови
          2,5 год.
          Можна заряджати
          Так

        • Звук

          Акустична система
          Закрита
          Мембрана
          ПЕТ
          Частотна характеристика
          20–20 000  Гц
          Тип магніту
          NdFeB
          Опір
          16 Ом
          Діаметр динаміків
          6 мм

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