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    док-станция для iPod/iPhone

    TCI360/12
    Общая оценка / 5
    • Любимая музыка с iPod/iPhone Любимая музыка с iPod/iPhone Любимая музыка с iPod/iPhone
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      док-станция для iPod/iPhone

      TCI360/12
      Общая оценка / 5

      Любимая музыка с iPod/iPhone

      Благодаря этой системе с док-станцией Philips музыка с iPod/iPhone будет звучать еще прекраснее. Подключите iPod/iPhone, не снимая чехла, и наслаждайтесь превосходным звучанием АС Bass Reflex. А пока играет музыка, система зарядит аккумулятор вашего устройства. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      док-станция для iPod/iPhone

      Любимая музыка с iPod/iPhone

      Благодаря этой системе с док-станцией Philips музыка с iPod/iPhone будет звучать еще прекраснее. Подключите iPod/iPhone, не снимая чехла, и наслаждайтесь превосходным звучанием АС Bass Reflex. А пока играет музыка, система зарядит аккумулятор вашего устройства. Узнать обо всех преимуществах

      Любимая музыка с iPod/iPhone

      Благодаря этой системе с док-станцией Philips музыка с iPod/iPhone будет звучать еще прекраснее. Подключите iPod/iPhone, не снимая чехла, и наслаждайтесь превосходным звучанием АС Bass Reflex. А пока играет музыка, система зарядит аккумулятор вашего устройства. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      док-станция для iPod/iPhone

      Любимая музыка с iPod/iPhone

      Благодаря этой системе с док-станцией Philips музыка с iPod/iPhone будет звучать еще прекраснее. Подключите iPod/iPhone, не снимая чехла, и наслаждайтесь превосходным звучанием АС Bass Reflex. А пока играет музыка, система зарядит аккумулятор вашего устройства. Узнать обо всех преимуществах

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        док-станция для iPod/iPhone

        док-станция для iPod/iPhone

        Итого:

        Любимая музыка с iPod/iPhone

        • 30-контактный коннектор
        • 20 Вт
        Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас

        Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас

        Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов, несмотря на компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких частот. Результат — лучший контроль басов и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в фазоинверторе, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-излучателе. В сочетании с характеристиками НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет добиться глубокого пространственного звучания басов.

        Общая выходная мощность 20 Вт (среднеквадр.)

        Общая выходная мощность 20 Вт (среднеквадр.)

        Среднеквадратичная мощность — стандартная характеристика аудиомощности, точнее, электрического сигнала, передаваемого от аудиоусилителя к акустической системе, которая измеряется в ваттах. Мощность и длительность сигнала, поступающего на АС, и ее чувствительность определяют мощность генерируемого звука. Обычно усилители ограничены электрической энергией, которую они могут усилить, а АС — преобразовать в звуковую энергию без искажений аудиосигнала. Чем выше мощность в ваттах, тем лучше звуковая мощность акустической системы.

        Подключайте iPod/iPhone, не вынимая из чехла

        Подключайте iPod/iPhone, не вынимая из чехла

        Удобный подпружиненный стыковочный порт позволяет легко подключить iPod или iPhone без использования специальных адаптеров. Кроме того, нет необходимости снимать защитный чехол с устройства — просто установите iPod или iPhone в док-станцию и наслаждайтесь любимой музыкой.

        Автоматическая синхронизация часов с iPod/iPhone, установленными в док-станцию

        Автоматическая синхронизация часов с iPod/iPhone, установленными в док-станцию

        При подключении к док-станции всего за несколько секунд будет проведена автоматическая синхронизация времени с iPod/iPhone. Благодаря этой удобной функции нет необходимости настраивать время вручную.

        Аудиовход для удобного прослушивания музыки с портативных устройств

        Аудиовход для удобного прослушивания музыки с портативных устройств

        Одно простое подключение, и вы можете наслаждаться любимой музыкой с портативных устройств и компьютеров. Просто подключите свое устройство к аудиовходу (3,5 мм) на комплекте АС Philips. На компьютерах подключение можно выполнить через разъем для наушников. Всю музыкальную коллекцию можно слушать через АС сразу после подключения. Технологии Philips делают звук качественнее.

        • Совместимость с iPhone

          Сделано для
          • iPhone 4S
          • iPhone 4
          • iPhone 3GS
          • iPhone 3G
          • iPhone

        • Совместимость с iPod

          Сделано для
          • iPod touch 4-го поколения
          • iPod touch 3-го поколения
          • iPod touch 2-го поколения
          • iPod Touch 1-го поколения
          • iPod classic
          • iPod nano 6-го поколения
          • iPod nano 5-го поколения
          • iPod nano 4-го поколения
          • iPod nano 3-го поколения
          • iPod nano 2-го поколения
          • iPod nano 1-го поколения
          • iPod mini

        • Аудиовоспроизведение

          Режим воспроизведения в док-станции
          • Зарядка iPhone
          • Зарядка iPod
          • Воспроизведение и пауза

        • Звук

          Выходная мощность (среднеквадр.)
          20 Вт
          Звуковая система
          Стерео
          Регулятор громкости
          поворотный

        • Громкоговорители

          Встроенные АС
          2
          Основная АС
          Акустическая система Bass Reflex

        • Комфорт

          Часы/версия
          Цифровые
          Тип дисплея
          светодиодный
          Цвет подсветки
          Янтарный

        • Подключения

          Аудиовход (3,5 мм)
          Да

        • Питание

          Электропитание
          ДА
          Источник питания
          • 100—240 В
          • 50/60 Гц

        • Размеры

          Размеры прибора (Ш x Г x В)
          216 x 112 x 102  миллиметра
          Вес
          0,68  кг
          Размеры упаковки (ШxГxВ)
          321 x 155 x 172 мм
          Вес, включая упаковку
          1,16  кг

        • Аксессуары

          Краткое руководство пользователя
          Да
          Гарантия
          Гарантийная карточка

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