Общая выходная мощность 20 Вт (среднеквадр.)

Среднеквадратичная мощность — стандартная характеристика аудиомощности, точнее, электрического сигнала, передаваемого от аудиоусилителя к акустической системе, которая измеряется в ваттах. Мощность и длительность сигнала, поступающего на АС, и ее чувствительность определяют мощность генерируемого звука. Обычно усилители ограничены электрической энергией, которую они могут усилить, а АС — преобразовать в звуковую энергию без искажений аудиосигнала. Чем выше мощность в ваттах, тем лучше звуковая мощность акустической системы.