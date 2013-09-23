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Любимая музыка с iPod/iPhone
Благодаря этой системе с док-станцией Philips музыка с iPod/iPhone будет звучать еще прекраснее. Подключите iPod/iPhone, не снимая чехла, и наслаждайтесь превосходным звучанием АС Bass Reflex. А пока играет музыка, система зарядит аккумулятор вашего устройства. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Любимая музыка с iPod/iPhone
Благодаря этой системе с док-станцией Philips музыка с iPod/iPhone будет звучать еще прекраснее. Подключите iPod/iPhone, не снимая чехла, и наслаждайтесь превосходным звучанием АС Bass Reflex. А пока играет музыка, система зарядит аккумулятор вашего устройства. Узнать обо всех преимуществах
Любимая музыка с iPod/iPhone
Благодаря этой системе с док-станцией Philips музыка с iPod/iPhone будет звучать еще прекраснее. Подключите iPod/iPhone, не снимая чехла, и наслаждайтесь превосходным звучанием АС Bass Reflex. А пока играет музыка, система зарядит аккумулятор вашего устройства. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Любимая музыка с iPod/iPhone
Благодаря этой системе с док-станцией Philips музыка с iPod/iPhone будет звучать еще прекраснее. Подключите iPod/iPhone, не снимая чехла, и наслаждайтесь превосходным звучанием АС Bass Reflex. А пока играет музыка, система зарядит аккумулятор вашего устройства. Узнать обо всех преимуществах
док-станция для iPod/iPhone
Итого:
Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов, несмотря на компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких частот. Результат — лучший контроль басов и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в фазоинверторе, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-излучателе. В сочетании с характеристиками НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет добиться глубокого пространственного звучания басов.
Среднеквадратичная мощность — стандартная характеристика аудиомощности, точнее, электрического сигнала, передаваемого от аудиоусилителя к акустической системе, которая измеряется в ваттах. Мощность и длительность сигнала, поступающего на АС, и ее чувствительность определяют мощность генерируемого звука. Обычно усилители ограничены электрической энергией, которую они могут усилить, а АС — преобразовать в звуковую энергию без искажений аудиосигнала. Чем выше мощность в ваттах, тем лучше звуковая мощность акустической системы.
Удобный подпружиненный стыковочный порт позволяет легко подключить iPod или iPhone без использования специальных адаптеров. Кроме того, нет необходимости снимать защитный чехол с устройства — просто установите iPod или iPhone в док-станцию и наслаждайтесь любимой музыкой.
При подключении к док-станции всего за несколько секунд будет проведена автоматическая синхронизация времени с iPod/iPhone. Благодаря этой удобной функции нет необходимости настраивать время вручную.
Одно простое подключение, и вы можете наслаждаться любимой музыкой с портативных устройств и компьютеров. Просто подключите свое устройство к аудиовходу (3,5 мм) на комплекте АС Philips. На компьютерах подключение можно выполнить через разъем для наушников. Всю музыкальную коллекцию можно слушать через АС сразу после подключения. Технологии Philips делают звук качественнее.
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