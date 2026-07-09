КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Главная страница поддержки

Служба поддержки Philips

OneBlade не обеспечивает достаточно гладкое бритье

Если вас не устраивает работа устройства Philips OneBlade, для решения проблемы прочтите наши советы по устранению неисправностей.

Обратите внимание, что устройство OneBlade оставляет небольшой зазор между лезвием и кожей, что обеспечивает гладкое бритье без раздражения кожи.

Информация на данной странице относится к моделям: QP1924/20 , QP2724/31 , QP1424/65 . Показать больше  ›

Ответы на часто задаваемые вопросы

Связаться с Philips

Мы готовы помочь

Ищете что-то другое?

Ознакомьтесь с другими вариантами поддержки Philips

Служба поддержки Philips