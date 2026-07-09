Служба поддержки Philips OneBlade не обеспечивает достаточно гладкое бритье

Если вас не устраивает работа устройства Philips OneBlade, для решения проблемы прочтите наши советы по устранению неисправностей.

Обратите внимание, что устройство OneBlade оставляет небольшой зазор между лезвием и кожей, что обеспечивает гладкое бритье без раздражения кожи.

OneBlade не предназначено для гладкого бритья на уровне бритвы Устройство Philips OneBlade создано для создания гладко выбритого образа посредством подравнивания волос на лице и щетины, однако также обеспечивает результат без раздражения кожи. Если ваша цель — гладкое бритье каждый день, мы рекомендуем приобрести одну из бритв Philips для лица. Советы по использованию Philips OneBlade Для наиболее эффективной работы с Philips OneBlade убедитесь, что вы ознакомились с инструкциями по применению устройства. Здесь мы собрали несколько полезных советов по использованию OneBlade.



1. Очищайте кожу перед использованием OneBlade.



2. Обеспечивайте полный контакт лезвия с кожей.



3. Перемещайте лезвие против направления роста волос.



4. Не давите на кожу слишком сильно и не делайте слишком коротких движений.



5. Если необходимо, используйте OneBlade с пеной или гелем для бритья либо в душе.