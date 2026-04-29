Philips OneBlade не работает

Проверьте лезвие на наличие застрявших волос или признаков износа. При наличии волос промойте лезвие теплой водой или замочите его в воде, пока на нем не останется волос и грязи. Будьте аккуратны и не касайтесь лезвием твердых поверхностей, например раковины, поскольку это может повредить его.

Если на лезвии заметны повреждения, немедленно замените его. Новые лезвия для Philips OneBlade можно купить в нашем интернет-магазине.