Бритва Philips не обеспечивает нужный результат

Возможно, эффективность работы вашей бритвы снизилась, поскольку устройство засорилось. Внутри нее могли скопиться волосы или частицы грязи, которые блокируют работу бритвенных головок.
Чтобы устранить эту неисправность, выполните тщательную очистку бритвы. Если возможно, снимите бритвенные головки и очистите бритву изнутри. Подробные инструкции по очистке приведены в инструкции по эксплуатации и в представленном ниже видео.
На некоторых моделях бритвы мигает специальный символ, напоминающий о необходимости очистки бритвы.