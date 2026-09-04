КаталогПоддержка
uk/ru

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Главная страница поддержки

Служба поддержки Philips

Бритва Philips не обеспечивает нужный результат

Если ваша бритва Philips не обеспечивает удовлетворительный результат бритья, ознакомьтесь с возможными причинами и решениями ниже.
 

Информация на данной странице относится к моделям: XP9407/37 , X5012/00 , XP9406/65 . Показать больше  ›

Ответы на часто задаваемые вопросы

Связаться с Philips

Мы готовы помочь

Ищете что-то другое?

Ознакомьтесь с другими вариантами поддержки Philips

Служба поддержки Philips