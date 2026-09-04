Бритва Philips не обеспечивает нужный результат

Пользуйтесь увлажняющим лосьоном или средством после бритья, чтобы снизить раздражение кожи.



Если вы не брились в течение нескольких дней и у вас густая щетина, рекомендуется подравнять волоски перед началом бритья. Также это поможет сократить время бритья.



Некоторые бритвы Philips оснащены специальной насадкой, которую можно использовать для подравнивания бороды. Если у вас ее нет, используйте обычный триммер для бороды.

