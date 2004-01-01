Хоча заряджати бритву Philips після кожного використання не обов’язково, ви можете робити це за бажанням. Бритви Philips містять літій-іонні батареї, а щоденне заряджання не має значного впливу на стан батареї.

Крім того, багато бритв Philips оснащені індикатором низького заряду батареї, за допомогою якого ви можете визначити, коли потрібно зарядити пристрій.