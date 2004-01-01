Чи можна заряджати бритву Philips після кожного гоління?
Оновлено 04 березня 2025 р.
Хоча заряджати бритву Philips після кожного використання не обов’язково, ви можете робити це за бажанням. Бритви Philips містять літій-іонні батареї, а щоденне заряджання не має значного впливу на стан батареї.
Крім того, багато бритв Philips оснащені індикатором низького заряду батареї, за допомогою якого ви можете визначити, коли потрібно зарядити пристрій.
