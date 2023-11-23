Як почистити бритву Philips?
Якщо продуктивність бритви Philips зменшилася, див. розділ "Ретельне чищення" нижче.
Перегляньте це відео для огляду інформації, що міститься в цій статті. Увімкніть субтитри на YouTube, щоб побачити відеотекст рідною мовою.
Хоча моделі бритв відрізняються, до всіх бритв Philips застосовуються однакові принципи. Прочитайте інформацію нижче в повному обсязі для отримання детальнішої інформації.
Перед чищенням
Перед чищенням від’єднайте бритву від розетки.
Чищення після кожного гоління
Для водонепроникних бритв: увімкніть бритву і сполосніть весь бритвений блок (верхню частину бритви) теплою водою з-під крана. Вимкніть бритву.
Залежно від моделі бритви можна відкрити бритвений блок, натиснувши кнопку розблокування або обережно знявши верхню частину. Таким чином можна сполоснути внутрішню частину бритвеного блока. Перед наступним голінням дайте висохнути всім деталям. На малюнках нижче показано, як почистити дві поширені моделі водонепроникної бритви.
Для бритв для сухого гоління: вимкнувши бритву, подуйте на верхню частину бритвеного блока, щоб видалити волосся та бруд.
Залежно від моделі бритви можна відкрити бритвений блок, натиснувши кнопку розблокування або обережно знявши верхню частину. Таким чином можна почистити внутрішню частину бритвеного блока. Це можна зробити за допомогою щітки для очищення, що входить до комплекту бритви, або чистого м’якого пензлика (або подібного).
Система SmartClean та станція Quick Clean Pod
Однак пристрій слід ретельно чистити щомісяця (див. деталі внизу).
Ретельне чищення
Щоб ретельно почистити бритву, потрібно зняти бритвені головки.
Нижче наведено малюнки, на яких показано, як можна зняти й почистити бритвені головки двох поширених типів бритв Philips. Детально про бритву читайте в розділі поширених запитань "Як зняти бритвені головки з бритви Philips" або в посібнику користувача.
Для водонепроникних бритв: леза та захисні сітки можна чистити окремо, знявши бритвені головки. Зауважте, що кожне лезо та захисна сітка утворюють унікальний набір, тому не змішуйте їх. Після чищення дайте усім частинам висохнути.
Для бритв для сухого гоління: використовуйте щітку для очищення з комплекту (або іншу м’яку, чисту щітку), щоб почистити зняті бритвені головки. Вийміть лезо із захисної сітки, а потім видаліть видиме волосся. Зауважте, що кожне лезо та захисна сітка утворюють унікальний набір, тому не змішуйте їх.
УФ-зарядний пристрій та UV Cube
Для додаткової гігієнічної бритви можна використовувати УФ-зарядний пристрій Philips та UV Cube у поєднанні з регулярним і ретельним очищенням (як зазначено в розділах вище).
Перед використанням УФ-аксесуарів дайте бритві висохнути.
Примітка. УФ-зарядний пристрій та UV Cube сумісні лише з конкретними моделями бритв. Ці аксесуари допомагають видалити бактерії з бритви, але не призначені для заміни очищення.
Чищення насадок
Перед наступним використанням дайте насадкам висохнути.
Порада. Для оптимальної роботи змащуйте зубці висувного тримера краплею мінерального масла кожні півроку.