Для додаткової гігієнічної бритви можна використовувати УФ-зарядний пристрій Philips та UV Cube у поєднанні з регулярним і ретельним очищенням (як зазначено в розділах вище).

Перед використанням УФ-аксесуарів дайте бритві висохнути.

Примітка. УФ-зарядний пристрій та UV Cube сумісні лише з конкретними моделями бритв. Ці аксесуари допомагають видалити бактерії з бритви, але не призначені для заміни очищення.