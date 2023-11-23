Умови пошуку

    Оновлено 04 березня 2025 р.
    Регулярно чистьте бритву Philips, щоб вона залишалася у відмінному стані та щоразу забезпечувала чудове гоління. Нижче ви знайдете пояснення, як це зробити, а детальніші інструкції можна знайти в посібнику користувача, що додається до бритви

    Якщо продуктивність бритви Philips зменшилася, див. розділ "Ретельне чищення" нижче.

    Перегляньте це відео для огляду інформації, що міститься в цій статті. Увімкніть субтитри на YouTube, щоб побачити відеотекст рідною мовою.

    Хоча моделі бритв відрізняються, до всіх бритв Philips застосовуються однакові принципи. Прочитайте інформацію нижче в повному обсязі для отримання детальнішої інформації.

    Перед чищенням

    Щоб запобігти пошкодженню бритви, перед чищенням завжди перевіряйте, чи вона водонепроникна. На ручці водонепроникної бритви знаходиться символ невеликого крана (мал. 1) або символ ванни (мал. 2). Якщо на ручці пристрою ви бачите символ перекресленого крана (мал. 3), його не можна мити водою.

    Перед чищенням від’єднайте бритву від розетки.
    Піктограми, що вказують на водонепроникність бритви

    Чищення після кожного гоління

    Компанія Philips рекомендує швидко чистити бритву після кожного гоління, щоб мінімізувати накопичення волосся та сміття навколо бритвених головок.

    Для водонепроникних бритв: увімкніть бритву і сполосніть весь бритвений блок (верхню частину бритви) теплою водою з-під крана. Вимкніть бритву.

    Залежно від моделі бритви можна відкрити бритвений блок, натиснувши кнопку розблокування або обережно знявши верхню частину. Таким чином можна сполоснути внутрішню частину бритвеного блока. Перед наступним голінням дайте висохнути всім деталям. На малюнках нижче показано, як почистити дві поширені моделі водонепроникної бритви.

    Для бритв для сухого гоління: вимкнувши бритву, подуйте на верхню частину бритвеного блока, щоб видалити волосся та бруд. 

    Залежно від моделі бритви можна відкрити бритвений блок, натиснувши кнопку розблокування або обережно знявши верхню частину. Таким чином можна почистити внутрішню частину бритвеного блока. Це можна зробити за допомогою щітки для очищення, що входить до комплекту бритви, або чистого м’якого пензлика (або подібного).
    Чищення бритви Philips після кожного гоління

    Система SmartClean та станція Quick Clean Pod

    Якщо у вас є система SmartClean або станція Quick Clean Pod для бритви Philips, її можна використовувати для чищення та освіження бритви після кожного гоління. Використання системи очищення замінює звичайні кроки очищення, згадані в розділі вище.

    Однак пристрій слід ретельно чистити щомісяця (див. деталі внизу).

    Ретельне чищення

    Компанія Philips рекомендує ретельно чистити бритву принаймні один раз на місяць або щоразу, коли знижується ефективність гоління. 
    Щоб ретельно почистити бритву, потрібно зняти бритвені головки.

    Нижче наведено малюнки, на яких показано, як можна зняти й почистити бритвені головки двох поширених типів бритв Philips. Детально про бритву читайте в розділі поширених запитань "Як зняти бритвені головки з бритви Philips" або в посібнику користувача.

    Для водонепроникних бритв: леза та захисні сітки можна чистити окремо, знявши бритвені головки. Зауважте, що кожне лезо та захисна сітка утворюють унікальний набір, тому не змішуйте їх. Після чищення дайте усім частинам висохнути.

    Для бритв для сухого гоління: використовуйте щітку для очищення з комплекту (або іншу м’яку, чисту щітку), щоб почистити зняті бритвені головки. Вийміть лезо із захисної сітки, а потім видаліть видиме волосся. Зауважте, що кожне лезо та захисна сітка утворюють унікальний набір, тому не змішуйте їх.
    Ретельне чищення бритви Philips

    УФ-зарядний пристрій та UV Cube

    Для додаткової гігієнічної бритви можна використовувати УФ-зарядний пристрій Philips та UV Cube у поєднанні з регулярним і ретельним очищенням (як зазначено в розділах вище). 

    Перед використанням УФ-аксесуарів дайте бритві висохнути.

    Примітка. УФ-зарядний пристрій та UV Cube сумісні лише з конкретними моделями бритв. Ці аксесуари допомагають видалити бактерії з бритви, але не призначені для заміни очищення.

    Чищення насадок

    Якщо бритва Philips має висувний тример або знімні насадки, такі як точний тример, стайлер для бороди або тример для носа, усе це можна помити під краном теплою водою.

    Перед наступним використанням дайте насадкам висохнути.

    Порада. Для оптимальної роботи змащуйте зубці висувного тримера краплею мінерального масла кожні півроку.
    Чищення висувного тримера Philips

