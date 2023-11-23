Умови пошуку

    Підтримка Philips

    Як отримати найкращі результати за допомогою бритви Philips?

    Оновлено 04 березня 2025 р.
    Щоб досягти найкращих результатів від використання бритви Philips, дотримуйтесь наведених нижче інструкцій і технік.

    Професійна порада. Якщо ваша бритва Philips голить не так ретельно або якісно, як раніше, можна спробувати зняти й ретельно очистити бритвені головки, щоб відновити максимальну ефективність. 

    Підготуйте бритву

    Чисте, комфортне й безпроблемне гоління починається з добре підготовленої бритви. Тому рекомендуємо чистити бритву після кожного гоління, а також перевіряти, щоб батарея була заряджена й готова до наступного сеансу. Крім того, щомісяця обов’язково знімайте й ретельно чистьте бритвені головки.

    Низький заряд батареї та/або брудні бритвені головки можуть знизити ефективність гоління, тому варто приділяти час підтриманню бритви в найкращому стані.

    Перегляньте відео нижче, щоб ознайомитися з інформацією, що міститься в цьому розділі (хоча моделі бритви відрізняються, до всіх бритв Philips застосовуються однакові принципи. Прочитайте наведену нижче інформацію в повному обсязі для кращого розуміння).

    Порада. Після запуску відео клацніть значок шестерні внизу відео, щоб увімкнути субтитри для вашої мови (за потреби).

    Дайте шкірі час на адаптацію

    Якщо ви вперше користуєтеся новою бритвою Philips, вашій шкірі може знадобитися деякий час, щоб адаптуватися до неї. Це означає, що після перших кількох голінь ваша шкіра може виглядати або здаватися дещо подразненою. Регулярно користуйтеся бритвою Philips щонайменше 21 день і дайте шкірі час на адаптацію.

    Після гоління використовуйте м’який зволожуючий крем, лосьйон або бальзам після гоління, щоб заспокоїти подразнену шкіру.

    Попередньо підстрижіть довге волосся на обличчі

    Зрізання довгого волосся на обличчі бритвою може бути незручним і створювати відчуття стягування.

    Тому Philips рекомендує попередньо підстригати волосся на обличчі, якщо ви не голилися кілька днів або маєте густу бороду.

    Деякі бритви Philips постачаються з насадкою-тримером, яку можна використовувати для підстригання. Також можна використовувати стандартний тример для бороди.

    Будьте обережні під час гоління

    Під час гоління важливо бути обережним, особливо якщо у вас чутлива або схильна до подразнення шкіра. Міцно, але легко притискайте бритвені головки до шкіри, щоб бритва ковзала по ній.

    Легкий натиск також зменшує тертя між бритвою та шкірою, що робить процес гоління більш комфортним.

    Поради щодо вологого гоління

    Примітка. Завжди перевіряйте водостійкість бритви перед тим, як голитися з використанням води й піни/гелю. Відповідні бритви можна визначити за наявністю символу крана або ванни на тильній стороні ручки або в інструкції з експлуатації.

    У разі використання бритви Philips із піною або гелем для гоління:
    • Перед початком гоління помийте обличчя з милом або засобом для вмивання.
    • Нанесіть улюблений гель або піну для гоління на обличчя й шию.
    • Рухайте бритвою вузькими колами, ковзаючи нею по шкірі. Це гарантує видалення волосків, що ростуть у різних напрямках.
    • Намагайтеся не проводити бритвою кілька разів по одній і тій самій ділянці.
    • Змивайте надлишки піни або гелю з бритвених головок під час гоління, щоб леза залишалися чистими.
    Вологе гоління за допомогою бритви Philips

    Поради щодо сухого гоління

    Якщо ви голитеся насухо або без піни/гелю для гоління:
    • Перед голінням помийте обличчя водою з милом/засобом для вмивання.
    • Перш ніж почати гоління, дайте шкірі повністю висохнути принаймні 15 хвилин.
    • Рухайте бритвою вузькими колами, ковзаючи нею по шкірі. Це гарантує видалення волосків, що ростуть у різних напрямках.
    • Намагайтеся не проводити бритвою кілька разів по одній і тій самій ділянці.
    Щоб отримати додаткові поради щодо гоління, завантажте додаток GroomTribe Styling and Shaving, доступний у Google Play App Store та Apple App Store.

