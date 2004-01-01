Умови пошуку

    Чи сумісний мій телефон із додатком Philips GroomTribe?

    Можна завантажити додаток Philips GroomTribe на телефон, щоб використовувати його із бритвою Philips із функцією з’єднання через Bluetooth. Додаток сумісний з iPhone 6S (або новішим), що працює на базі iOS 11.3 або пізнішої версії. Його також можна використовувати на телефонах Android з екраном більше 4,5 дюйма, з ОС 6.0 або пізнішої версії та Bluetooth 4.1 або пізнішої версії.

    Як дізнатися, чи моя бритва має функцію з’єднання через Bluetooth?

    Якщо бритва має функцію з’єднання через Bluetooth, про це буде зазначено на упаковці та в посібнику користувача.

    Що робити, якщо мій виріб Philips не має функції Bluetooth?

    Додаток GroomTribe також містить допоміжний контент та іншу інформацію для низки виробів Philips для підстригання волосся для чоловіків. Завантажте додаток з Apple App Store або Google Play Store, щоб дізнатися більше.

