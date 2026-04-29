Служба підтримки Philips Шкіра подразнюється після використання бритви Philips

Якщо ви лише почали користуватися бритвою Philips або замінили бритвені головки, пам’ятайте, що шкірі потрібно адаптуватися до (нових) бритвених головок. Це означає, що спочатку ви можете відчувати легке подразнення на шкірі. Дайте своїй шкірі адаптуватися до нової бритвеної системи Philips протягом двох-трьох тижнів. Ви також можете використовувати крем/лосьйон з алое вера, ніжний зволожуючий крем або лосьйон після гоління без вмісту спирту, щоб мінімізувати подразнення шкіри після гоління. Також не забувайте дати шкірі час на адаптацію, щоб відновитися між сеансами.



Нижче подано кілька порад, які допоможуть отримати найкращі результати від бритви Philips та уникнути дискомфорту й подразнення.

Перед використанням бритви Philips шкіра має бути чистою.

Завжди перевіряйте, чи бритвений блок перебуває у повному контакті зі шкірою.

Легко притискайте бритвений блок до шкіри й робіть повільні кругові рухи.

Попередньо підстрижіть довге або важке для гоління волосся.

Дайте своїй шкірі адаптуватися й відновитися в період між сеансами гоління.

Під час очищення бритвених головок, леза й захисної сітки пам’ятайте, що вони всі йдуть наборами. Якщо випадково вставити лезо в невідповідну захисну сітку, для відновлення оптимальної ефективності гоління може знадобитися кілька тижнів.