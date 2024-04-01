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    Signage Solutions Дисплей Multi-Touch

    10BDL3351T/00
    • Чувствительный сенсор и высокая эффективность Чувствительный сенсор и высокая эффективность Чувствительный сенсор и высокая эффективность
      -{discount-value}

      Signage Solutions Дисплей Multi-Touch

      10BDL3351T/00

      Чувствительный сенсор и высокая эффективность

      От бронирования номеров и навигации до рекламы на витринах — этот умный мультитач-дисплей высокой четкости идеально подойдет для ситуаций, где компактность играет важную роль. Технология Power-over-Ethernet обеспечит удобство расположения, а Android SoC — универсальную поддержку решений.

      Signage Solutions Дисплей Multi-Touch

      Чувствительный сенсор и высокая эффективность

      От бронирования номеров и навигации до рекламы на витринах — этот умный мультитач-дисплей высокой четкости идеально подойдет для ситуаций, где компактность играет важную роль. Технология Power-over-Ethernet обеспечит удобство расположения, а Android SoC — универсальную поддержку решений.

      Чувствительный сенсор и высокая эффективность

      От бронирования номеров и навигации до рекламы на витринах — этот умный мультитач-дисплей высокой четкости идеально подойдет для ситуаций, где компактность играет важную роль. Технология Power-over-Ethernet обеспечит удобство расположения, а Android SoC — универсальную поддержку решений.

      Signage Solutions Дисплей Multi-Touch

      Чувствительный сенсор и высокая эффективность

      От бронирования номеров и навигации до рекламы на витринах — этот умный мультитач-дисплей высокой четкости идеально подойдет для ситуаций, где компактность играет важную роль. Технология Power-over-Ethernet обеспечит удобство расположения, а Android SoC — универсальную поддержку решений.

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        Signage Solutions

        Signage Solutions

        Дисплей Multi-Touch

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        Чувствительный сенсор и высокая эффективность

        Мультитач-дисплей 10"

        • 10"
        • На базе ОС Android
        • Multi-touch

        Простая установка с технологией PoE+

        Вы можете разместить профессиональный дисплей Philips практически в любом месте. PoE+ обеспечивает питание и передачу данных на дисплей посредством одного кабеля Ethernet. Вам не потребуется розетка электросети, но адаптер питания также входит в комплект на случай, если вы предпочитаете работать со штекерным соединением.

        Встроенная камера и динамики

        Встроенная камера и динамики делают этот маленький сенсорный экран по-настоящему универсальным интеллектуальным решением. Используйте его для определения различных показателей аудитории, футбольной аналитики и многого другого. Используйте мощные приложения Android AI для демонстрации персонализированного контента или просто применяйте дисплей для проведения видеоконференций.

        Внутренняя память. Выгружайте контент для воспроизведения без задержек

        Сохраняйте и воспроизводите контент без необходимости постоянно использовать внешний проигрыватель. Ваш профессиональный дисплей Philips имеет внутреннюю память, что позволяет загружать на него медиафайлы для отображения или воспроизведения. Внутренняя память также выступает в качестве буфера при потоковой передаче онлайн-контента.

        Мультитач-дисплей Plug-and-play с 10 точками касания

        Профессиональные дисплеи Philips на базе Android безопасны и имеют адаптивные возможности, а также оптимизированы под приложения для Android и поддерживают удобную установку веб-приложений и ПО на дисплей. Все это через подключение к Интернету.

        Поддержка PPDS Wave для удаленного управления

        Ваш дисплей с поддержкой PPDS Wave позволяет управлять и обслуживать это устройство удаленно, откуда угодно безопасно переключая контент на нужный. Эта инновационная облачная платформа позволяет свободно управлять устройствами, легко готовить их к работе, отслеживать состояние дисплеев, обновлять встроенное ПО, управлять списками воспроизведения и составлять расписание работы. Оцените экономию времени и сил, а также экологичность.

        • Подключения

          Цифровой аудиовыход
          Разъем 3,5 мм
          Другие подключения
          • micro SD
          • USB 2.0 (x1)
          • USB 3.0 (x1)
          Видеовыход
          HDMI

        • Изображение/дисплей

          Размер экрана по диагонали (метрич.)
          25.6  см
          Размер экрана по диагонали (в дюймах)
          10.1''  (дюймы)
          Формат изображения
          16:10
          Разрешение панели
          1280 x 800
          Оптимальное разрешение
          1280 x 800
          Яркость
          350  кд/м²
          Цвета дисплея
          16,7 миллиона
          Коэфф. контрастности (типич.)
          800:1
          Время отклика (типич.)
          30  мс
          Угол просмотра (по горизонтали)
          160  градусов
          Угол просмотра (по вертикали)
          160  градусов
          Операционная система
          Android 13

        • Комфорт

          Ориентация
          • Альбомный режим (24/7)
          • Портретный режим (24/7)
          Функции сохранения экрана
          Малая яркость
          Управление с клавиатуры
          • Скрытое
          • Блокируемый
          Энергосберегающие функции
          Smart Power
          Другие удобства
          G-датчик
          Характеристики изображения
          Улучшенный контроль цветности
          Возможность сетевого управления
          • Wi-Fi
          • BT4.0 BLE
          • Ethernet
          • WLAN

        • Мощность

          Электропитание
          Пост. ток 12 В +/- 5 %, 2 А, PoE = 21,6 Вт
          Потребляемая мощность (типич.)
          2A  Вт
          Энергопотребление в режиме ожидания
          <0,5 Вт

        • Размеры

          Ширина устройства
          Уточняется  миллиметра
          Product weight
          Уточняется  кг
          Высота устройства
          Уточняется  миллиметра
          Глубина устройства
          Уточняется  миллиметра
          Ширина устройства (в дюймах)
          Уточняется  (дюймы)
          Высота устройства (в дюймах)
          TBD  (дюймы)
          Настенное крепление
          75 x 75 мм
          Глубина устройства (в дюймах)
          Уточняется  (дюймы)
          Ширина рамки (Л/П, В/Н)
          Уточняется
          Вес изделия (фунты)
          Уточняется  фунта

        • Условия эксплуатации

          Высота над уровнем моря
          0–3000 м
          Диапазон температур (эксплуатация)
          0–40  °C
          Среднее время между отказами
          30 000  часов
          Диапазон температур (хранение)
          –10~60  °C
          Относительная влажность (во время работы)
          30–80 % (без конденсации)
          Относительная влажность (во время хранения)
          10–85 % (без конденсации)

        • Мультимедийные приложения

          USB — воспроизведение видео
          • MOV
          • MP4
          • MPG
          • TS
          • VOB
          • WEBM
          • 3GP
          • AVI
          • DAT
          • FLV
          • MKV
          USB — воспроизведение изображений
          • BMP
          • GIF
          • JPEG
          • PNG
          USB — воспроизведение аудио
          • AAC
          • M4A
          • MP2
          • MP3
          • WMA

        • Встроенный плеер

          ЦП/процессор
          RK3568B2
          Память
          2 ГБ DDR4
          Память
          8 ГБ eMMC

        • Аксессуары

          Аксессуары в комплекте
          • адаптер питания переменного тока
          • Краткое руководство (x1)

        • Прочее

          Языки экранных меню
          • Арабский
          • Английский
          • Французский
          • Немецкий
          • Итальянский
          • Японский
          • Польский
          • Испанский
          • Турецкий
          • Русский
          • Упрощенный китайский
          • Традиционный китайский
          • Датский
          • Голландский
          • Финский
          • Норвежский
          • Португальский
          • Шведский
          Гарантия
          Гарантия на 3 года
          Подтвержденное соответствие нормативам
          • CB
          • CE
          • RoHS
          • FCC класса A
          • ETL

        • Характеристики

          Технология Multi-Touch
          Проекционно-емкостная технология
          Точки касания
          5 одновременно активных точек касания
          Защитное стекло
          Закаленное защитное стекло 0,7 мм

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        Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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