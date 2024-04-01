Від бронювання номерів і пошуку маршрутів до реклами на полицях – цей надчіткий мультисенсорний розумний дисплей ідеально підходить для використання в умовах обмеженого простору. Живлення через Ethernet забезпечує гнучке розміщення, а Android SoC дозволяє створювати універсальні рішення.
Цей виріб може бути звільнено від ПДВ
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Signage Solutions Мультисенсорний дисплей
Великий вплив від найменшого дотику
Від бронювання номерів і пошуку маршрутів до реклами на полицях – цей надчіткий мультисенсорний розумний дисплей ідеально підходить для використання в умовах обмеженого простору. Живлення через Ethernet забезпечує гнучке розміщення, а Android SoC дозволяє створювати універсальні рішення.
Великий вплив від найменшого дотику
Від бронювання номерів і пошуку маршрутів до реклами на полицях – цей надчіткий мультисенсорний розумний дисплей ідеально підходить для використання в умовах обмеженого простору. Живлення через Ethernet забезпечує гнучке розміщення, а Android SoC дозволяє створювати універсальні рішення.
Цей виріб може бути звільнено від ПДВ
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Signage Solutions Мультисенсорний дисплей
Великий вплив від найменшого дотику
Від бронювання номерів і пошуку маршрутів до реклами на полицях – цей надчіткий мультисенсорний розумний дисплей ідеально підходить для використання в умовах обмеженого простору. Живлення через Ethernet забезпечує гнучке розміщення, а Android SoC дозволяє створювати універсальні рішення.
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Великий вплив від найменшого дотику
10-дюймовий мультисенсорний дисплей
10 дюймів
На базі Android
Мультисенсорний
Легке встановлення завдяки технології PoE+
Професійний дисплей Philips можна розмістити практично в будь-якому місці. PoE+ забезпечує живлення дисплея і передачу даних через один кабель Ethernet. Роз’єм для кабелю живлення не потрібний, проте адаптер живлення також входить у комплект, якщо ви за хочете під’єднати пристрій до електромережі.
Вбудована камера та динаміки
Завдяки вбудованій камері та динамікам цей невеликий сенсорний екран є справді універсальним розумним рішенням. Використовуйте його для статистичної оцінки аудиторії сектору роздрібної торгівлі, аналізу відвідуваності тощо. Використовуйте додатки штучного інтелекту Android для відображення цільового контенту. Або просто використовуйте дисплей для відеоконференцій.
Внутрішня пам’ять. Завантажуйте контент для миттєвого відтворення.
Зберігайте і відтворюйте контент без використання постійного зовнішнього програвача. Професійний дисплей Philips має вбудовану пам’ять для завантаження на дисплей мультимедійного контенту і його миттєвого відтворення. Внутрішня пам’ять працює також як кеш для онлайнової потокової передачі.
10-точковий мультисенсорний дисплей Plug-and-play
Професійні дисплеї Philips на базі Android є гнучкі й безпечні, оптимізовані для власних додатків Android, а також для легкого встановлення вебдодатків і програмного забезпечення безпосередньо на дисплеї. Усе контролюється через інтернет-з’єднання.
Підтримка PPDS Wave для дистанційного керування
Дисплей із підтримкою PPDS Wave дозволяє дистанційно керувати й обслуговувати цей пристрій, щоразу безпечно перемикаючи контент, де б ви не були. Ця еволюційна хмарна платформа дає вам повний контроль, спрощене встановлення, налаштування, моніторинг і керування дисплеями, оновлення апаратного забезпечення, керування списками відтворення й налаштування графіків живлення. Це економія вашого часу, енергії та менший вплив на навколишнє середовище.
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