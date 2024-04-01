Умови пошуку

UK
RU
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    Signage Solutions Мультисенсорний дисплей

    10BDL3351T/00
    • Великий вплив від найменшого дотику Великий вплив від найменшого дотику Великий вплив від найменшого дотику
      -{discount-value}

      Signage Solutions Мультисенсорний дисплей

      10BDL3351T/00

      Великий вплив від найменшого дотику

      Від бронювання номерів і пошуку маршрутів до реклами на полицях – цей надчіткий мультисенсорний розумний дисплей ідеально підходить для використання в умовах обмеженого простору. Живлення через Ethernet забезпечує гнучке розміщення, а Android SoC дозволяє створювати універсальні рішення.

      Signage Solutions Мультисенсорний дисплей

      Великий вплив від найменшого дотику

      Від бронювання номерів і пошуку маршрутів до реклами на полицях – цей надчіткий мультисенсорний розумний дисплей ідеально підходить для використання в умовах обмеженого простору. Живлення через Ethernet забезпечує гнучке розміщення, а Android SoC дозволяє створювати універсальні рішення.

      Великий вплив від найменшого дотику

      Від бронювання номерів і пошуку маршрутів до реклами на полицях – цей надчіткий мультисенсорний розумний дисплей ідеально підходить для використання в умовах обмеженого простору. Живлення через Ethernet забезпечує гнучке розміщення, а Android SoC дозволяє створювати універсальні рішення.

      Signage Solutions Мультисенсорний дисплей

      Великий вплив від найменшого дотику

      Від бронювання номерів і пошуку маршрутів до реклами на полицях – цей надчіткий мультисенсорний розумний дисплей ідеально підходить для використання в умовах обмеженого простору. Живлення через Ethernet забезпечує гнучке розміщення, а Android SoC дозволяє створювати універсальні рішення.

      Подібні вироби

      Дивитись усі

        Купуйте комплект і заощаджуйте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно

        Усе необхідне в одній покупці

        Ціна комплекту

        Пропустити

        Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:

        Додати аксесуари

        Signage Solutions

        Signage Solutions

        Мультисенсорний дисплей

        - {discount-value}

        Усього:

        recurring payment

        Великий вплив від найменшого дотику

        10-дюймовий мультисенсорний дисплей

        • 10 дюймів
        • На базі Android
        • Мультисенсорний

        Легке встановлення завдяки технології PoE+

        Професійний дисплей Philips можна розмістити практично в будь-якому місці. PoE+ забезпечує живлення дисплея і передачу даних через один кабель Ethernet. Роз’єм для кабелю живлення не потрібний, проте адаптер живлення також входить у комплект, якщо ви за хочете під’єднати пристрій до електромережі.

        Вбудована камера та динаміки

        Завдяки вбудованій камері та динамікам цей невеликий сенсорний екран є справді універсальним розумним рішенням. Використовуйте його для статистичної оцінки аудиторії сектору роздрібної торгівлі, аналізу відвідуваності тощо. Використовуйте додатки штучного інтелекту Android для відображення цільового контенту. Або просто використовуйте дисплей для відеоконференцій.

        Внутрішня пам’ять. Завантажуйте контент для миттєвого відтворення.

        Зберігайте і відтворюйте контент без використання постійного зовнішнього програвача. Професійний дисплей Philips має вбудовану пам’ять для завантаження на дисплей мультимедійного контенту і його миттєвого відтворення. Внутрішня пам’ять працює також як кеш для онлайнової потокової передачі.

        10-точковий мультисенсорний дисплей Plug-and-play

        Професійні дисплеї Philips на базі Android є гнучкі й безпечні, оптимізовані для власних додатків Android, а також для легкого встановлення вебдодатків і програмного забезпечення безпосередньо на дисплеї. Усе контролюється через інтернет-з’єднання.

        Підтримка PPDS Wave для дистанційного керування

        Дисплей із підтримкою PPDS Wave дозволяє дистанційно керувати й обслуговувати цей пристрій, щоразу безпечно перемикаючи контент, де б ви не були. Ця еволюційна хмарна платформа дає вам повний контроль, спрощене встановлення, налаштування, моніторинг і керування дисплеями, оновлення апаратного забезпечення, керування списками відтворення й налаштування графіків живлення. Це економія вашого часу, енергії та менший вплив на навколишнє середовище.

        Технічні характеристики

        • Під'єднання

          Аудіовихід
          3,5-мм роз’єм
          Інші з’єднання
          • micro SD
          • USB 2.0 (x1)
          • USB 3.0 (x1)
          Відеовихід
          HDMI

        • Зображення/дисплей

          Розмір екрана по діагоналі (у метрах)
          25.6  см
          Розмір екрана по діагоналі (у дюймах)
          10.1''  дюймів
          Формат кадру
          16:10
          Роздільна здатність панелі
          1280 x 800
          Оптимальна роздільна здатність
          1280 x 800
          Яскравість
          350  кд/м²
          Кольори дисплею
          16,7 млн.
          Коефіцієнт контрастності (типовий)
          800:1
          Час відгуку (типовий)
          30  мсек.
          Кут огляду (по горизонталі)
          160  градусів
          Кут огляду (по вертикалі)
          160  градусів
          Операційна система
          Android 13

        • Зручність

          Встановлення
          • Горизонтальне (24/7)
          • Вертикальне (24/7)
          Функції збереження екрана
          Низький рівень яскравості
          Керування клавіатурою
          • Прихована
          • Можна блокувати
          Функції економії енергії
          Smart Power
          Інші зручні пристосування
          Акселерометр
          Характеристики зображення
          Вдосконалене регулювання кольорів
          Регулювання у мережі
          • WiFi
          • BT4.0 BLE
          • Ethernet
          • WLAN

        • Потужність

          Потужність, що споживається від електромережі
          12 В постійного струму +/- 5%, 2 А, PoE=21,6 Вт
          Споживання енергії (типове)
          2A  Вт
          Споживання електроенергії в режимі очікування
          <0,5 Вт

        • Розміри

          Ширина телевізора
          TBD  мм
          Вага виробу
          TBD  кг
          Висота телевізора
          TBD  мм
          Глибина телевізора
          TBD  мм
          Ширина телевізора (у дюймах)
          TBD  дюймів
          Висота телевізора (у дюймах)
          TBD  дюймів
          Настінне кріплення
          75 x 75 мм
          Глибина телевізора (у дюймах)
          TBD  дюймів
          Ширина рамки (Л/П, В/Н)
          TBD
          Вага виробу (у фунтах)
          TBD  фнт.

        • Умови роботи

          Висота над рівнем моря
          0–3000 м
          Діапазон температури (робочий)
          0–40  °C
          MTBF (середній час безвідмовної роботи)
          30 000  годин(-и)
          Діапазон температури (зберігання)
          -10–60  °C
          Діапазон вологості (робочий) [відносна вологість]
          30–80% (без конденсації)
          Діапазон вологості (зберігання) [відносна вологість]
          10–85% (без конденсації)

        • Мультимедійні застосунки

          Відтворення відео з USB
          • MOV
          • MP4
          • MPG
          • TS
          • VOB
          • WEBM
          • 3GP
          • AVI
          • DAT
          • FLV
          • MKV
          Відтворення зображень з USB
          • BMP
          • GIF
          • JPEG
          • PNG
          Відтворення аудіо з USB
          • AAC
          • M4A
          • MP2
          • MP3
          • WMA

        • Внутрішній програвач

          Процесор
          RK3568B2
          Пам’ять
          2 ГБ DDR4
          Зберігання
          8 ГБ eMMC

        • Аксесуари

          Аксесуари в комплекті
          • Адаптер змінного струму
          • Короткий посібник (x1)

        • Різне

          Мови екранного меню
          • Арабська
          • Англійська
          • Французька
          • Німецька
          • Італійська
          • Японська
          • Польська
          • Іспанська
          • Турецька
          • Російська
          • Китайська (спрощена)
          • Офіційна китайська
          • Датська
          • Голландська
          • Фінська
          • Норвезька
          • Португальська
          • Шведська
          Гарантія
          3 роки гарантії
          Дозволи контролюючих органів
          • CB
          • CE
          • Вимоги щодо обмеження вмісту шкідливих речовин (ROHS)
          • FCC, клас A
          • ETL

        • Інтерактивність

          Мультисенсорна технологія
          Проекційно-ємнісний
          Точки дотику
          5 одночасних точок дотику
          Захисне скло
          0,7-мм загартоване захисне скло

        Отримати підтримку для цього виробу

        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

        Рекомендовані вироби

          Вироби, які Ви нещодавно переглядали

            Відгуки

            Оцініть цей продукт першим

            Підписуйтесь та отримуйте -10% додаткової знижки на Philips.ua*


            Здоровий спосіб життя починається тут. Підписуйтесь та отримайте:​

            Вітальний промокод зі знижкою -10%*​

            Ексклюзивні пропозиції та ранній доступ до розпродажів​

            Актуальні та корисні поради від Philips​

            Partnerlista
            *

            Я хотів би отримувати рекламні повідомлення - на основі моїх уподобань і поведінки - про продукти, послуги, події та акції Philips. Я можу легко відмовитися від підписки в будь-який час!

            Що це означає?

            *Промокод -10% знижки на покупки на Philips.ua буде надіслано на електронну пошту, вказану у формі підписки, за умови першої реєстрації такої електронної пошти.

            Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

            Я розумію

            You are about to visit a Philips global content page

            Continue

            Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.