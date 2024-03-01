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Полноцветный дисплей 13" без энергопотребления
Реализуйте новые возможности с этой цифровой вывеской ePaper, не требующей энергозатрат, для бронирования номеров или отображения сведений о продукте. Выводите на экран плакаты или переключайтесь между разным статическим контентом на этих удобных дисплеях ePaper высокой четкости.
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Полноцветный дисплей 13" без энергопотребления
Реализуйте новые возможности с этой цифровой вывеской ePaper, не требующей энергозатрат, для бронирования номеров или отображения сведений о продукте. Выводите на экран плакаты или переключайтесь между разным статическим контентом на этих удобных дисплеях ePaper высокой четкости.
Полноцветный дисплей 13" без энергопотребления
Реализуйте новые возможности с этой цифровой вывеской ePaper, не требующей энергозатрат, для бронирования номеров или отображения сведений о продукте. Выводите на экран плакаты или переключайтесь между разным статическим контентом на этих удобных дисплеях ePaper высокой четкости.
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Полноцветный дисплей 13" без энергопотребления
Реализуйте новые возможности с этой цифровой вывеской ePaper, не требующей энергозатрат, для бронирования номеров или отображения сведений о продукте. Выводите на экран плакаты или переключайтесь между разным статическим контентом на этих удобных дисплеях ePaper высокой четкости.
Цифровая вывеска E-paper
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Профессиональные дисплеи Philips на базе Android безопасны и имеют адаптивные возможности, а также оптимизированы под приложения для Android и поддерживают удобную установку веб-приложений и ПО на дисплей. Все это через подключение к Интернету.
Поддержка 60 000 цветов, включая синий, для четкого отображения надписей, 16 ГБ внутренней памяти и никакой потребности во внешнем медиаплеере. Подключите устройство к источнику питания для загрузки нового статичного контента через USB, LAN или Wi-Fi и мгновенного воспроизведения.
Ваш дисплей с поддержкой PPDS Wave позволяет управлять и обслуживать это устройство удаленно, откуда угодно безопасно переключая контент на нужный. Эта инновационная облачная платформа позволяет свободно управлять устройствами, легко готовить их к работе, отслеживать состояние дисплеев, обновлять встроенное ПО, управлять списками воспроизведения и составлять расписание работы. Оцените экономию времени и сил, а также экологичность.
Идеально подходит для мест без прямого доступа к питанию. Красочное отображение статичного контента, подобно бумажным постерам. Местоположение Philips Tableaux можно с легкостью менять, ведь подключение к питанию ему необходимо только при загрузке нового контента.
Развивающаяся технология для уверенности в будущем — не требует питания, безотходная замена красочных постеров.
Изображение/дисплей
Связь
Подключения
Комфорт
Мощность
Размеры
Условия эксплуатации
Встроенный плеер
Аксессуары
Прочее
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