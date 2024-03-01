13-дюймові повноколірні дисплеї з автономним живленням

Чи то для бронювання номерів, чи для інформування про продукти – розширюйте своє бачення, використовуючи ці енергоефективні та електронні інформаційні панелі ePaper, для яких не потрібно паперу. Оцифруйте паперові плакати або замініть цифрові моделі, що відображають статичний контент, на надзвичайно чіткі дисплеї ePaper, які легко оновлювати.