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Гигиеничный пульт ДУ
Гигиеничный пульт ДУ из антибактериального материала. Поверхность без щелей для удобства очистки.
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Гигиеничный пульт ДУ
Гигиеничный пульт ДУ из антибактериального материала. Поверхность без щелей для удобства очистки.
Гигиеничный пульт ДУ
Гигиеничный пульт ДУ из антибактериального материала. Поверхность без щелей для удобства очистки.
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Гигиеничный пульт ДУ
Гигиеничный пульт ДУ из антибактериального материала. Поверхность без щелей для удобства очистки.
Профессиональные ТВ
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Антибактериальный материал и конструкция без щелей делают этот пульт ДУ максимально гигиеничным и удобным в очистке.
Забудьте о постоянной смене батареек в пульте ДУ. 2 щелочных батарей типа AA хватит на 5 лет использования пульта.
Управляйте телевизором с помощью этого простого пульта. Удобное расположение кнопок позволяет без труда использовать все функции этого телевизора.
Сохраняйте конфигурацию параметров даже после зарядки батарей. Multi-RC сохраняет данные о настройках в хранилище для удобного обслуживания.
Отсек для батарей закреплен с помощью винта, что позволяет извлекать и менять батареи только с помощью специалиста.
Когда батареи в пульте ДУ профессионального телевизора Philips разряжены, на экране телевизора появляется уведомление, что позволяет заменять батареи в пульте до того, как пульт перестанет отвечать на команды.
Специальная кнопка Cast ускоряет запуск трансляций с внешних устройств. Просто нажмите ее, чтобы активировать подключение к экрану для трансляции контента с любого ноутбука, планшета, телефона или ПК с функцией ведения трансляций.
Батарея
Размеры
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