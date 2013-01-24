Другие продукты в комплекте
- Батарейки для пульта ДУ
- Пульт ДУ
- Гарантийный талон
- Шнур питания
- Настольная подставка
Управляйте развлечениями
Демонстрируйте больше деталей даже на недорогом одиночном профессиональном телевизоре. Интуитивно понятное решение CMND позволяет с легкостью настраивать подключаемые дисплеи и управлять ими. Оцените простую и быструю установку и используйте возможности страницы приветствия, которую можно программировать.
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Управляйте развлечениями
Демонстрируйте больше деталей даже на недорогом одиночном профессиональном телевизоре. Интуитивно понятное решение CMND позволяет с легкостью настраивать подключаемые дисплеи и управлять ими. Оцените простую и быструю установку и используйте возможности страницы приветствия, которую можно программировать.
Управляйте развлечениями
Демонстрируйте больше деталей даже на недорогом одиночном профессиональном телевизоре. Интуитивно понятное решение CMND позволяет с легкостью настраивать подключаемые дисплеи и управлять ими. Оцените простую и быструю установку и используйте возможности страницы приветствия, которую можно программировать.
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Управляйте развлечениями
Демонстрируйте больше деталей даже на недорогом одиночном профессиональном телевизоре. Интуитивно понятное решение CMND позволяет с легкостью настраивать подключаемые дисплеи и управлять ими. Оцените простую и быструю установку и используйте возможности страницы приветствия, которую можно программировать.
CMND & Control обеспечивает удаленную централизованную установку телевизоров. С легкостью обновляйте и изменяйте настройки всех дисплеев, не беспокоя ваших гостей.
Предлагайте платные трансляции для любых ситуаций — от полного платного доступа ко всем каналам до выбранного премиум-контента. MyChoice — это встроенное решение, позволяющее получать доступ к платным каналам с помощью кода или карты.
Профессиональный телевизор Philips располагает понятным пользовательским интерфейсом, который можно персонализировать с помощью логотипа вашей компании. Просто добавьте логотип или пользовательский фон в меню, чтобы повысить узнаваемость бренда.
Возможность простого копирования всех программных настроек с одного телевизора на другие меньше, чем за минуту. Эта функция гарантирует единообразие ТВ настроек, значительно сокращая время на установку и расходы.
Единый интегрированный список ТВ-каналов позволяет гостям быстро переключаться на любой аналоговый или цифровой канал.
Делитесь впечатлениями. Подключите USB-накопитель, цифровую камеру, MP3-плеер или другое мультимедийное устройство через USB-вход телевизора и смотрите фотографии, видео или слушайте музыку, используя удобный экранный обозреватель.
Телевизоры Philips рассчитаны на небольшое потребление энергии. Это не только уменьшает воздействие на окружающую среду, но и снижает операционные издержки.
Изображение/дисплей
Аудио
Дизайн
Тюнер/прием/передача
Подключения (задняя панель)
Подключения (боковая панель)
Расширенные возможности подключения
Особенности
Специальные гостиничные функции
Функции для сферы здравоохранения
Мультимедиа
Аксессуары
Питание
Размеры