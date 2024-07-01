Ключевые слова для поиска

RU
UK
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    • Полноцветный дисплей ePaper 32" Полноцветный дисплей ePaper 32" Полноцветный дисплей ePaper 32"
      -{discount-value}

      Signage Solutions Цифровая вывеска E-paper

      32BDL5150I/00

      Полноцветный дисплей ePaper 32"

      Идеальная замена для цветных плакатов A2 и POS-материалов — Philips Tableaux 5150I открывает новый формат дисплеев ePaper. Оцените отображение статичных изображений без энергозатрат с поддержкой 65 000 ярких цветов, а также минимальное энергопотребление для управления дисплеем и обновления контента.

      Signage Solutions Цифровая вывеска E-paper

      Похожие продукты

      Смотреть все

      Купите комплект и сэкономьте Купите комплект и получите 1 товар бесплатно

      Все необходимое в одной покупке

      Цена комплекта

      Пропустить

      Выберите один из следующих вариантов: Выберите один из следующих продукт.:

      Добавление аксессуаров

      Signage Solutions
      - {discount-value}

      Signage Solutions

      Цифровая вывеска E-paper

      Итого:

      recurring payment

      Полноцветный дисплей ePaper 32"

      Большой размер для светлого будущего

      • 32"
      • Android

      Процессор Android с системой на кристалле

      Профессиональные дисплеи Philips на базе Android безопасны и имеют адаптивные возможности, а также оптимизированы под приложения для Android и поддерживают удобную установку веб-приложений и ПО на дисплей. Все это через подключение к Интернету.

      Технология E Ink Spectra™ 6 — теперь до 65 000 ярких цветов

      Первый в мире полноцветный дисплей ePaper 32" с технологией E Ink Spectra™ 6. Эта технология обеспечит устойчивое развитие вашего бизнеса благодаря отсутствию энергопотребления и отходов с этой цифровой заменой бумажным плакатам.

      Поддержка PPDS Wave для удаленного управления

      Ваш дисплей с поддержкой PPDS Wave позволяет управлять и обслуживать это устройство удаленно, откуда угодно безопасно переключая контент на нужный. Эта инновационная облачная платформа позволяет свободно управлять устройствами, легко готовить их к работе, отслеживать состояние дисплеев, обновлять встроенное ПО, управлять списками воспроизведения и составлять расписание работы. Оцените экономию времени и сил, а также экологичность.

      Контент 24/7 без энергопотребления

      Поддержка 65 000 цветов, включая синий, для четкого отображения надписей, 16 ГБ внутренней памяти и никакой потребности во внешнем медиаплеере. Подключите устройство к источнику питания для загрузки нового статичного контента через USB, LAN или Wi-Fi и мгновенного воспроизведения.

      Четкое отображение даже при ярком солнечном свете

      Идеально подходит для мест без прямого доступа к питанию. Красочное отображение статичного контента, подобно бумажным постерам. Местоположение Philips Tableaux можно с легкостью менять, ведь подключение к питанию ему необходимо только при загрузке нового контента.

      • Взаимодействие

        Цифровой аудиовыход
        Звук слева/справа (разъем 3,5 мм)
        Видеовход
        USB
        Другие подключения
        micro USB

      • Изображение/дисплей

        Размер экрана по диагонали (в дюймах)
        31.5  (дюймы)
        Формат изображения
        16:9
        Разрешение панели
        2560 x 1440
        Цвета дисплея
        65 тысяч
        Операционная система
        Android 13

      • Связь

        Ethernet
        10 Мбит/100 Мбит
        Wi-Fi/ WLAN
        2Tx/2Rx 802.11 ac/a/b/g/n Wi-Fi + модуль BT 5.1

      • Удобство

        Ориентация
        • Альбомный режим (24/7)
        • Портретный режим (24/7)
        Возможность сетевого управления
        LAN (RJ45)
        Аккумуляторный отсек
        4 аккумулятора 18650 (>2600 мА·ч) (не входят в комплект поставки)

      • Мощность

        Электропитание
        Адаптер 20 В / 2,25 А

      • Размеры

        Ширина устройства
        718,7  миллиметра
        Масса продукта
        3,5  кг
        Высота устройства
        426,9  миллиметра
        Глубина устройства
        37,5  миллиметра
        Настенное крепление
        Крепление VESA 100x100 мм, 200x200 мм
        Ширина рамки
        18,6/18,6/12,2/12,2 мм

      • Условия эксплуатации

        Высота
        0–3000 м
        Диапазон температур (эксплуатация)
        15~35  °C
        Относительная влажность
        20 %~80  %
        Диапазон температур (хранение)
        от -20 до 60  °C

      • Встроенный плеер

        ЦПУ
        Rockchip RK3566
        Память
        2 ГБ DDR4
        Хранение
        16 ГБ EMMC

      • Принадлежности

        Аксессуары в комплекте
        • адаптер питания переменного тока
        • Краткое руководство (x1)

      • Прочее

        Языки экранных меню
        • Английский
        • Упрощенный китайский
        Гарантия
        Гарантия на 3 года
        Подтвержденное соответствие нормативам
        • CE
        • CB
        • UL
        • FCC

      Получите поддержку по этому продукту

      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

      Предлагаемые продукты

      Недавно просмотренные продукты

      Отзывы

      Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

      Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.