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    • 32-дюймові повноколірні дисплеї ePaper 32-дюймові повноколірні дисплеї ePaper 32-дюймові повноколірні дисплеї ePaper
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      Signage Solutions Інформаційна панель E-paper

      32BDL5150I/00

      32-дюймові повноколірні дисплеї ePaper

      Philips Tableaux 5150I – це ідеальна заміна кольоровим плакатам і рекламним вивіскам формату A2, а також дисплей ePaper більшого розміру. Показуйте статичні зображення з нульовим енергоспоживанням і відтворенням 65 000 надчітких кольорів із надзвичайно низьким енергоспоживанням для керування дисплеєм та оновлення контенту.

      Signage Solutions Інформаційна панель E-paper

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      Signage Solutions

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      32-дюймові повноколірні дисплеї ePaper

      Налаштуйтеся на світле майбутнє

      • 31,2 дюйма
      • Android

      Процесор Android SoC

      Професійні дисплеї Philips на базі Android є гнучкі й безпечні, оптимізовані для власних додатків Android, а також для легкого встановлення вебдодатків і програмного забезпечення безпосередньо на дисплеї. Усе контролюється через інтернет-з’єднання.

      Технологія E Ink Spectra™ 6 – тепер забезпечує до 65 000 яскравих кольорів

      Перший у світі 32-дюймовий повноколірний дисплей ePaper із технологією E Ink Spectra™ 6. Розробка технологій для вашого сталого майбутнього бізнесу – без споживання електроенергії, без відходів, безвідходна заміна для кольорових паперових постерів.

      Підтримка PPDS Wave для дистанційного керування

      Дисплей із підтримкою PPDS Wave дозволяє дистанційно керувати й обслуговувати цей пристрій, щоразу безпечно перемикаючи контент, де б ви не були. Ця еволюційна хмарна платформа дає вам повний контроль, спрощене встановлення, налаштування, моніторинг і керування дисплеями, оновлення апаратного забезпечення, керування списками відтворення й налаштування графіків живлення. Це економія вашого часу, енергії та менший вплив на навколишнє середовище.

      Показуйте контент 24/7 із нульовою потужністю

      Можливість відображення 65 000 кольорів (включаючи синій) для чіткої та впевненої трансляції повідомлень, а також 16 ГБ внутрішньої пам’яті без використання зовнішнього медіапрогравача. Під’єднайте джерело живлення, щоб завантажити новий статичний контент для миттєвого відтворення через з’єднання USB, LAN або Wi-Fi.

      Можливість читання за сонячного світла

      Ідеально підходить для середовищ без близького доступу до живлення. Розташування Philips Tableaux можна легко змінювати, відображаючи кольоровий статичний контент так само, як і паперові плакати, а наднизьке енергоспоживання потрібно лише для завантаження нового контенту.

      Технічні характеристики

      • Під'єднання

        Аудіовихід
        Аудіо Л/П (3,5-мм роз'єм)
        Відеовхід
        USB
        Інші з’єднання
        micro USB

      • Зображення/дисплей

        Розмір екрана по діагоналі (у дюймах)
        31.5  дюймів
        Формат кадру
        16:9
        Роздільна здатність панелі
        2560 x 1440
        Кольори дисплею
        65 тис.
        Операційна система
        Android 13

      • Передача даних

        Ethernet
        10M/100M
        Wi-Fi/ WLAN
        Модуль 2Tx/2Rx 802.11 ac/a/b/g/n Wi-Fi + BT 5.1

      • Зручність

        Встановлення
        • Горизонтальне (24/7)
        • Вертикальне (24/7)
        Регулювання у мережі
        LAN (RJ45)

      • Потужність

        Потужність, що споживається від електромережі
        Адаптер 20 В/2,25 A

      • Розміри

        Ширина телевізора
        718,7  мм
        Вага виробу
        3,5  кг
        Висота телевізора
        426,9  мм
        Глибина телевізора
        37,5  мм
        Настінне кріплення
        Кріплення VESA 100x100 мм, 200x200 мм
        Ширина рамки
        18,6/18,6/12,2/12,2 мм

      • Умови роботи

        Висота над рівнем моря
        0–3000 м
        Діапазон температури (робочий)
        15–35  °C
        Відносна вологість
        20%–80  %
        Діапазон температури (зберігання)
        -20–60  °C

      • Внутрішній програвач

        Процесор
        Rockchip RK3566
        Пам’ять
        2 ГБ DDR4
        Зберігання
        16 ГБ eMMC

      • Аксесуари

        Аксесуари в комплекті
        • Адаптер змінного струму
        • Короткий посібник (x1)

      • Різне

        Мови екранного меню
        • Англійська
        • Китайська (спрощена)
        Гарантія
        3 роки гарантії
        Дозволи контролюючих органів
        • CE
        • CB
        • UL
        • FCC

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