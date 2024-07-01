Philips Tableaux 5150I – це ідеальна заміна кольоровим плакатам і рекламним вивіскам формату A2, а також дисплей ePaper більшого розміру. Показуйте статичні зображення з нульовим енергоспоживанням і відтворенням 65 000 надчітких кольорів із надзвичайно низьким енергоспоживанням для керування дисплеєм та оновлення контенту.
Цей виріб може бути звільнено від ПДВ
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
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32-дюймові повноколірні дисплеї ePaper
Налаштуйтеся на світле майбутнє
31,2 дюйма
Android
Процесор Android SoC
Професійні дисплеї Philips на базі Android є гнучкі й безпечні, оптимізовані для власних додатків Android, а також для легкого встановлення вебдодатків і програмного забезпечення безпосередньо на дисплеї. Усе контролюється через інтернет-з’єднання.
Технологія E Ink Spectra™ 6 – тепер забезпечує до 65 000 яскравих кольорів
Перший у світі 32-дюймовий повноколірний дисплей ePaper із технологією E Ink Spectra™ 6. Розробка технологій для вашого сталого майбутнього бізнесу – без споживання електроенергії, без відходів, безвідходна заміна для кольорових паперових постерів.
Підтримка PPDS Wave для дистанційного керування
Дисплей із підтримкою PPDS Wave дозволяє дистанційно керувати й обслуговувати цей пристрій, щоразу безпечно перемикаючи контент, де б ви не були. Ця еволюційна хмарна платформа дає вам повний контроль, спрощене встановлення, налаштування, моніторинг і керування дисплеями, оновлення апаратного забезпечення, керування списками відтворення й налаштування графіків живлення. Це економія вашого часу, енергії та менший вплив на навколишнє середовище.
Показуйте контент 24/7 із нульовою потужністю
Можливість відображення 65 000 кольорів (включаючи синій) для чіткої та впевненої трансляції повідомлень, а також 16 ГБ внутрішньої пам’яті без використання зовнішнього медіапрогравача. Під’єднайте джерело живлення, щоб завантажити новий статичний контент для миттєвого відтворення через з’єднання USB, LAN або Wi-Fi.
Можливість читання за сонячного світла
Ідеально підходить для середовищ без близького доступу до живлення. Розташування Philips Tableaux можна легко змінювати, відображаючи кольоровий статичний контент так само, як і паперові плакати, а наднизьке енергоспоживання потрібно лише для завантаження нового контенту.
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