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    Профессиональные ТВ

    43HFL4518U/12
    • Яркий и умный Яркий и умный Яркий и умный
      -{discount-value}

      Профессиональные ТВ

      43HFL4518U/12

      Яркий и умный

      Этот телевизор для гостиниц предлагает высокое качество изображения и звука. Встроенный Chromecast позволяет легко транслировать на экран выбранный контент, а Android™ и магазин Google Play открывают безграничные возможности.

      Профессиональные ТВ

      Яркий и умный

      Этот телевизор для гостиниц предлагает высокое качество изображения и звука. Встроенный Chromecast позволяет легко транслировать на экран выбранный контент, а Android™ и магазин Google Play открывают безграничные возможности.

      Яркий и умный

      Этот телевизор для гостиниц предлагает высокое качество изображения и звука. Встроенный Chromecast позволяет легко транслировать на экран выбранный контент, а Android™ и магазин Google Play открывают безграничные возможности.

      Профессиональные ТВ

      Яркий и умный

      Этот телевизор для гостиниц предлагает высокое качество изображения и звука. Встроенный Chromecast позволяет легко транслировать на экран выбранный контент, а Android™ и магазин Google Play открывают безграничные возможности.

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        Профессиональные ТВ

        Профессиональные ТВ

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        Яркий и умный

        Со встроенным Chromecast

        • 43" телевизор для гостиниц
        • на базе ОС Android™

        Встроенный Chromecast™ для простой трансляции контента

        Легко и быстро транслируйте фильмы, презентации и многое другое с мобильных устройств (мобильных телефонов, планшетов и ноутбуков) в разрешении до 4K посредством беспроводного подключения. Chromecast — это экономичное безопасное решение для профессионалов, не требующее дополнительных аппаратных компонентов. Просто коснитесь значка Chromecast на мобильном устройстве, чтобы начать потоковую передачу контента из сотен приложений для трансляции — мобильное устройство будет выступать в качестве пульта дистанционного управления.

        Мгновенное копирование исходных настроек. Быстрая настройка профессиональных ТВ

        Возможность простого копирования всех программных настроек с одного телевизора на другие меньше, чем за минуту. Эта функция гарантирует единообразие ТВ настроек, значительно сокращая время на установку и расходы.

        3-летняя гарантия, возможность расширения до 5 лет

        Стандартную гарантию на 3 года можно расширить до 5 лет для комфортной эксплуатации продукта.

        Доступ к магазину Google Play для загрузки приложений и контента

        Полный доступ к магазину Google Play позволит вам с легкостью добавлять приложения, игры, музыку, фильмы и многое другое на профессиональный дисплей Philips. Новые инструменты для бизнеса и дополнительные возможности для развлечения добавляются в каталог ежедневно и обеспечивают постоянный доступ к самым актуальным тенденциям в мире мультимедиа.

        Поставляется с гигиеничным пультом ДУ

        Антибактериальный материал и конструкция без щелей делают этот пульт ДУ максимально гигиеничным и удобным в очистке.

        AppControl. Безопасная удаленная установка и управление приложениями.

        Полностью управляйте приложениями, установленными на ваших профессиональных телевизорах Philips. Система AppControl позволяет устанавливать, удалять и управлять приложениями на выбранных телевизорах или всей вашей сети телевизоров. Это дает возможность персонализации контента вне зависимости от количества телевизоров в вашей сети.

        Управляйте, отслеживайте и поддерживайте через CMND & Control

        Подключайте дисплеи к сети посредством подключения ЛВС. CMND & Control позволяет выполнять такие важные функции, как обновление программного обеспечения и настроек, а также отслеживание состояния дисплея. И неважно, сколько дисплеев в сети — один или несколько — CMND & Control поможет с легкостью управлять целым парком устройств.

        Нужная вам информация в нужное время с CMND & Create

        CMND & Create — это мощный инструмент для авторов захватывающего контента. Благодаря удобному интерфейсу с функцией перетаскивания, предустановленным шаблонам и интегрированным виджетам вы сможете радовать клиентов качественным контентом и мгновенно выводить на экран нужную информацию.

        CMND & Check-in. Абсолютная персонализация

        Создайте доброжелательную обстановку для своих гостей. CMND & Check-in позволяет использовать личные сведения, такие как имя и язык гостя, для применения возможностей персонализации.

        Совместим с MyChoice. Встроенное решение с платными трансляциями

        Предлагайте платные трансляции для любых ситуаций — от полного платного доступа ко всем каналам до выбранного премиум-контента. MyChoice — это встроенное решение, позволяющее получать доступ к платным каналам с помощью кода.

        • Изображение/дисплей

          Размер экрана по диагонали (в дюймах)
          43  (дюймы)
          Размер экрана по диагонали (метрич.)
          108  см
          Дисплей
          4K Ultra HD LED
          Разрешение панели
          3840x2160p
          Яркость
          350  кд/м²
          Угол просмотра
          178º (Г) / 178º (В)

        • Тюнер/прием/передача

          Цифровое ТВ
          • DVB-T/T2/C
          • DVB-S/S2
          Воспроизведение через IP
          • Unicast
          • Мультивещание
          • Каналы приложения OTT

        • Android TV

          ОС
          Android TV™ 11 (R)
          Предустановленные приложения
          • YouTube
          • Google Play Фильмы
          • Google Play Игры
          • Магазин Google Play*
          • YouTube Music
          Объем флэш-памяти
          16 ГБ*

        • Специальные гостиничные функции

          Гостиничный режим
          • Блокировка меню установки
          • Внешняя блокировка управления
          • Ограничение громкости (в том числе для кнопки HP)
          • Управление параметрами включения
          • Режим ограничения для особых учреждений
          Регулятор мощности
          • WoWLAN
          • WoLAN
          • Режим быстрого запуска
          • Автоматическое выключение
          Приложения
          • Система AppControl
          • Google Play Store (Play Маркет)
          Символика
          • Настраиваемое приложение начала работы
          • CMND&Create
          CMND&Control
          • Редактор списка каналов в офлайн-режиме
          • Изменение настроек в офлайн-режиме
          • Управление группами телевизоров
          • Дистанционное управление по IP
          • Локальные обновления через USB
          • Мгновенное копирование исходных настроек
          Интерактивные DRM
          PlayReady Smooth Streaming
          Получение дохода
          Функция MyChoice
          Пульт ДУ
          • Индикация заряда батареи
          • Умный дверной замок с пультом ДУ и аккумулятором
          • Гигиеничность
          CMND&Check-In
          • Имя гостя
          • Язык гостя
          Общий доступ
          • Встроенный Chromecast Ultra
          • Безопасный общий доступ
          • Общий доступ с управлением по сети
          Комфорт
          • Таймер отключения
          • Google Ассистент*
          • Вход в учетную запись Google
          • Поддержка >40 языков меню

        • Функции для сферы здравоохранения

          Управление
          • Многофункциональный пульт ДУ
          • Совместимость с системой вызова персонала
          Комфорт
          • Выход для наушников
          • Независимое отключение звука основного динамика
          Безопасность
          • Двойная изоляция, класс II
          • Огнестойкий материал

        • Мультимедиа

          Поддерживаемые параметры видеовоспроизведения
          • Контейнеры: AVI, MKV
          • Форматы: H.264/MPEG4 AVC
          • MPEG1
          • MPEG2
          • MPEG4
          • VP9
          • HEVC
          • AV1
          Поддерживаемые аудиоформаты
          • MP3
          • WAV
          • AAC
          • WMA версии 2 до версии 9.2
          • WMA-PRO (версия 9 и 10)
          Поддерживаемые форматы субтитров
          • SRT
          • SMI
          • SSA
          • ASS
          • TXT
          Поддерживаемые форматы изображения
          • JPG
          • GIF
          • PNG
          • BMP

        • Аудио

          Выходная мощность
          20 (2 x 10)  Вт
          Выход на АС для ванной комнаты
          1,5 Вт, моно, 8 Ом
          Акустические системы
          • 2,0
          • Направленный вниз
          Характеристики звука
          • DTS Studio Sound
          • Dolby MS12D
          • AC-4
          • DTS-HD
          • Поддержка Dolby Atmos

        • Мощность

          Электропитание
          220–240 В перем. тока, 50–60 Гц
          Температура окружающей среды
          0 °C - 40 °C
          Энергопотребление в режиме ожидания
          0,3 Вт
          Функции энергосбережения
          • Световой датчик
          • Режим ECO
          • Таймер автоматического выключения

        • Аксессуары

          В комплекте
          • Подставка с угловыми ножками
          • Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности
          • Шнур питания
          • 2 батареи типа AA
          • Гигиеничный пульт ДУ 22AV2304A
          Дополнительный
          • Пульт ДУ для пакета установки 22AV9574A/12
          • Пульт ДУ с простыми элементами управления 22AV1601B/12
          • Кабельный модем DOCSIS 22AV1970A

        • Беспроводное соединение

          Беспроводная локальная сеть (LAN)
          • Двухдиапазонный
          • 802.11 b/g/n
          • 802.11 ac
          • Wifi-Direct
          • 2x2
          Bluetooth
          • 5,0
          • A2DP
          • SBC

        • Разъемы для подключения на нижней панели

          HDMI2
          HDMI 2.0
          Выход для цифрового аудиосигнала
          Оптический
          Ethernet (LAN)
          RJ-45
          HDMI 3
          HDMI 2.0
          Выход на АС для ванной комнаты
          Мини-разъем
          Антенный вход
          • IEC-75
          • F-тип
          ИК-вход/выход
          Мини-разъем

        • Подключения (боковая панель)

          Слот общего интерфейса
          CI+ 1.4
          HDMI1
          HDMI 2.0
          Выход для наушников
          Мини-разъем
          USB 1
          Порт USB 2.0

        • Расширенные возможности подключения

          EasyLink (HDMI-CEC)
          • Запуск воспроизведения одним нажатием
          • Режим ожидания системы
          • Управление звуком системы
          • Прямое управление с помощью пульта ДУ
          HDMI
          • ARC (HDMI1)
          • HDCP 2.3 (все разъемы)

        • Размеры

          Ширина устройства
          958  миллиметра
          Высота устройства
          559  миллиметра
          Глубина устройства
          47/77  миллиметра
          Вес продукта
          7,5  кг
          Ширина с подставкой
          958  миллиметра
          Высота с подставкой
          589  миллиметра
          Глубина с подставкой
          218  миллиметра
          Вес изделия с подставкой
          7.6  кг
          Совместимое настенное крепление
          • M6
          • 100 x 200 мм

        • Талон энергоэффективности ЕС

          Регистрационные номера EPREL
          1827411
          Класс энергоэффективности для SDR
          F
          Энергопотребление для SDR
          49 кВт*ч/1000 ч
          Класс энергоэффективности для HDR
          F
          Энергопотребление для HDR
          46 кВт*ч/1000 ч

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        Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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            • Доступность функций будет зависеть от выбранной конфигурации.
            • Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.
            • Philips не гарантирует наличие приложений или постоянную правильную работу приложений.
            • Объем свободной памяти может быть меньше из-за конфигурации устройства
            • Android, Google Play и Chromecast являются товарными знаками Google LLC
            • Для Google Cast требуется доступ к серверам Google.
            • Настоящее изделие предназначено для использования в профессиональной среде и только в конфигурации гостиничного бизнеса (включая в том числе отели и пансионаты) и не предназначено для домашнего использования. Эксплуатация изделия в целях, отличных от заявленных, может привести к аннулированию гарантии.

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